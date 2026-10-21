Das Spiel zwischen Sporting CP und LASK beginnt am 21.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Sporting CP gegen LASK

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

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Sporting CP vs LASK wird live auf DAZN übertragen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

Sporting CP vs. LASK: Spielvorschau

Sporting CP empfängt LASK im Estádio José Alvalade in Lissabon zum Champions-League-Gruppenspiel. Für die Leões ist es eine Gelegenheit, die starke europäische Form der laufenden Saison zu bestätigen.

Rui Borges' Mannschaft reist mit breiter Brust in dieses Spiel. Nach dem 2:0-Sieg gegen Lens in der Champions League und einem überzeugenden 3:1-Auswärtserfolg bei Braga in der Liga Portugal zeigt Sporting CP derzeit die konstanteste Form des Herbstes.

LASK hingegen befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Linzer kassierten zuletzt eine 6:3-Niederlage gegen Liverpool in der Königsklasse und verloren auch in der österreichischen Bundesliga gegen Rapid Wien mit 0:2. Trainer Dietmar Kühbauer steht vor der Aufgabe, das Selbstvertrauen seiner Mannschaft schnell wiederherzustellen.

Im Vergleich der Champions-League-Tabelle liegt Sporting CP auf Platz sechs, während LASK mit Rang 33 tief im Tableau steckt. Die Ausgangslage vor diesem Duell könnte kaum klarer sein.

Die Partie bietet LASK dennoch die Chance, mit einem Überraschungsergebnis auf sich aufmerksam zu machen. In der Vergangenheit haben die Österreicher gegen portugiesische Spitzenklubs bereits bewiesen, dass sie gefährlich sein können.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um das Spiel live zu verfolgen.





Sporting CP vs. LASK: Aufstellungen

Form

Sporting CP kommt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Match. Der jüngste Erfolg war das 2:0 gegen Lens in der Champions League, zuvor gelang ein 3:1-Auswärtssieg bei Braga. Insgesamt erzielte Sporting CP in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte vier.

LASK weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen vor. Die letzte Partie endete mit einer 3:6-Niederlage gegen Liverpool in der Champions League, davor gab es ein 0:2 gegen Rapid Wien. In den fünf Spielen traf LASK zehnmal und ließ 16 Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. Oktober 2020 in der Europa-League-Qualifikation statt: Sporting CP verlor damals zu Hause mit 1:4 gegen LASK. Zuvor trafen die Teams in der Europa-League-Gruppenphase 2019/20 zweimal aufeinander – LASK gewann das Heimspiel im Dezember 2019 mit 3:0, Sporting CP setzte sich im Oktober 2019 im eigenen Stadion mit 2:1 durch. Aus den drei dokumentierten Begegnungen hält LASK zwei Siege gegenüber einem Sieg für Sporting CP.

Sporting CP vs. LASK: Die Tabellen

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