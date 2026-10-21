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Wer zeigt / überträgt Sporting CP vs. LASK heute live im TV und Livestream?

Sporting CP - LASK
Sporting CP
LASK
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In der Champions League spielt Sporting CP gegen LASK. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sporting CP und LASK beginnt am 21.10.2026, 21:00.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichCanal+

Anstoßzeit Sporting CP gegen LASK

crest
Champions League - Spielwoche 3
Estadio Jose Alvalade

Wer zeigt / überträgt Sporting CP vs LASK heute live im TV und Livestream?

Sporting CP vs LASK wird live auf DAZN übertragen. Die TV- und Streaming-Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Hier ansehen

Sporting CP vs. LASK: Spielvorschau

Sporting CP empfängt LASK im Estádio José Alvalade in Lissabon zum Champions-League-Gruppenspiel. Für die Leões ist es eine Gelegenheit, die starke europäische Form der laufenden Saison zu bestätigen.

Rui Borges' Mannschaft reist mit breiter Brust in dieses Spiel. Nach dem 2:0-Sieg gegen Lens in der Champions League und einem überzeugenden 3:1-Auswärtserfolg bei Braga in der Liga Portugal zeigt Sporting CP derzeit die konstanteste Form des Herbstes.

LASK hingegen befindet sich in einer schwierigen Phase. Die Linzer kassierten zuletzt eine 6:3-Niederlage gegen Liverpool in der Königsklasse und verloren auch in der österreichischen Bundesliga gegen Rapid Wien mit 0:2. Trainer Dietmar Kühbauer steht vor der Aufgabe, das Selbstvertrauen seiner Mannschaft schnell wiederherzustellen.

Im Vergleich der Champions-League-Tabelle liegt Sporting CP auf Platz sechs, während LASK mit Rang 33 tief im Tableau steckt. Die Ausgangslage vor diesem Duell könnte kaum klarer sein.

Die Partie bietet LASK dennoch die Chance, mit einem Überraschungsergebnis auf sich aufmerksam zu machen. In der Vergangenheit haben die Österreicher gegen portugiesische Spitzenklubs bereits bewiesen, dass sie gefährlich sein können.

Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst, um das Spiel live zu verfolgen.


Sporting CP vs. LASK: Aufstellungen

Sporting CP vs LASK Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
page.match.formation.title
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
Kaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaG. InacioG. InacioIván FresnedaIván FresnedaM. AraujoM. AraujoS. AltimiraS. AltimiraN. IrankundaN. IrankundaG. CatamoG. CatamoL. GuilhermeL. GuilhermeI. DoumbiaI. DoumbiaLuis SuárezLuis SuárezL. JungwirthL. JungwirthX. MbuyambaX. MbuyambaAndrés AndradeAndrés AndradeJ. TornichJ. TornichY. DibangoY. DibangoK. DanekK. DanekAlessandro SchöpfAlessandro SchöpfM. BogardeM. BogardeKasper JörgensenKasper JörgensenS. AdeniranS. AdeniranS. KalajdzicS. Kalajdzic
LASK crest
LASK
LAS
4-2-3-1
Sporting CP

Startelf

LASK

Trainer

  • R. Borges
  • Dietmar Kühbauer

Form

SCP

SCP - Form

GAL
S3-1
FAM
U1-1
ARO
U2-2
BRA
S1-3
RCL
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LAS

LAS - Form

HAR
U3-3
FVI
S2-1
RAP
N0-2
LIV
N3-6
LUS
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
12/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sporting CP kommt mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Match. Der jüngste Erfolg war das 2:0 gegen Lens in der Champions League, zuvor gelang ein 3:1-Auswärtssieg bei Braga. Insgesamt erzielte Sporting CP in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte vier.

LASK weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen vor. Die letzte Partie endete mit einer 3:6-Niederlage gegen Liverpool in der Champions League, davor gab es ein 0:2 gegen Rapid Wien. In den fünf Spielen traf LASK zehnmal und ließ 16 Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Sporting CPUnentschiedenLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
END
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
0
END
Europa League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
END
3Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. Oktober 2020 in der Europa-League-Qualifikation statt: Sporting CP verlor damals zu Hause mit 1:4 gegen LASK. Zuvor trafen die Teams in der Europa-League-Gruppenphase 2019/20 zweimal aufeinander – LASK gewann das Heimspiel im Dezember 2019 mit 3:0, Sporting CP setzte sich im Oktober 2019 im eigenen Stadion mit 2:1 durch. Aus den drei dokumentierten Begegnungen hält LASK zwei Siege gegenüber einem Sieg für Sporting CP.

Sporting CP vs. LASK: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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