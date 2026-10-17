Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Preußen Münster beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Sonnenhof Großaspach gegen Preußen Münster

Wer zeigt / überträgt Sonnenhof Großaspach vs Preußen Münster heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Preußen Münster wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream verfügbar.

Sonnenhof Großaspach vs. Preußen Münster: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Sonnenhof Großaspach den SC Preußen Münster. Für beide Mannschaften steht diese Begegnung unter unterschiedlichen Vorzeichen – der Tabellenletzte gegen ein Team aus dem Mittelfeld.

Großaspach kämpft unter Trainer Pascal Reinhardt am unteren Ende der Tabelle. Zuletzt kassierte der Klub eine 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim, und das Remis gegen Viktoria Köln brachte nur einen Punkt. Die Defensive steht unter erheblichem Druck.

Preußen Münster reist nach einer enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf an. Thomas Wörles Mannschaft schwankt zwischen Lichtblicken und Rückschlägen – das 3:3 gegen RW Essen zeigte Charakter, doch die Konstanz fehlt weiterhin.

Für Münster bietet sich die Gelegenheit, nach dem Rückschlag unter der Woche wieder in die Spur zu finden. Auswärtssiege sind in dieser Liga selten einfach, doch gegen den Tabellenletzten ist ein Dreier Pflicht, will man den Anschluss nach oben nicht verlieren.

Großaspach braucht dringend Punkte, um den Abstand zur Abstiegszone nicht weiter anwachsen zu lassen. Ein Heimsieg wäre ein wichtiges Signal – doch die Form der letzten Wochen gibt wenig Anlass zur Zuversicht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Sonnenhof Großaspach vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Form

Sonnenhof Großaspach kommt mit einer Bilanz von null Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Viktoria Köln, davor eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. In diesem Zeitraum erzielte Großaspach acht Tore und kassierte elf – eine Defensive, die kaum Stabilität gefunden hat.

Preußen Münster weist aus den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf, zuvor gab es ein 3:3 gegen RW Essen. Münster traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bisher letzte direkte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Juni 2020 in der 3. Liga statt und endete torlos 0:0. Blickt man auf die letzten fünf Duelle zurück, hat keines der beiden Teams klar dominiert: Großaspach gewann zweimal, Münster einmal, zweimal trennten sich die Teams mit einem Unentschieden. Die Begegnungen zeigen, dass dieses Duell selten eindeutig ausgeht.

Sonnenhof Großaspach vs. Preußen Münster: Die Tabellen

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