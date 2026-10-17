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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Sonnenhof Großaspach vs. Preußen Münster heute live im TV und Livestream?

Sonnenhof Großaspach - Preußen Münster
Sonnenhof Großaspach
Preußen Münster
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Sonnenhof Großaspach gegen Preußen Münster. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Preußen Münster beginnt am 17.10.2026, 14:00.

Anstoßzeit Sonnenhof Großaspach gegen Preußen Münster

Wer zeigt / überträgt Sonnenhof Großaspach vs Preußen Münster heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Preußen Münster wird live auf MagentaSport übertragen. Dort ist die Partie als Livestream verfügbar.

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Sonnenhof Großaspach vs. Preußen Münster: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Sonnenhof Großaspach den SC Preußen Münster. Für beide Mannschaften steht diese Begegnung unter unterschiedlichen Vorzeichen – der Tabellenletzte gegen ein Team aus dem Mittelfeld.

Großaspach kämpft unter Trainer Pascal Reinhardt am unteren Ende der Tabelle. Zuletzt kassierte der Klub eine 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim, und das Remis gegen Viktoria Köln brachte nur einen Punkt. Die Defensive steht unter erheblichem Druck.

Preußen Münster reist nach einer enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf an. Thomas Wörles Mannschaft schwankt zwischen Lichtblicken und Rückschlägen – das 3:3 gegen RW Essen zeigte Charakter, doch die Konstanz fehlt weiterhin.

Für Münster bietet sich die Gelegenheit, nach dem Rückschlag unter der Woche wieder in die Spur zu finden. Auswärtssiege sind in dieser Liga selten einfach, doch gegen den Tabellenletzten ist ein Dreier Pflicht, will man den Anschluss nach oben nicht verlieren.

Großaspach braucht dringend Punkte, um den Abstand zur Abstiegszone nicht weiter anwachsen zu lassen. Ein Heimsieg wäre ein wichtiges Signal – doch die Form der letzten Wochen gibt wenig Anlass zur Zuversicht.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Sonnenhof Großaspach vs. Preußen Münster: Aufstellungen

Sonnenhof Großaspach vs Preußen Münster Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Reinhardt

Form

SHG

SHG - Form

HAV
U2-2
VEL
U1-1
SAB
N2-1
WMA
N1-5
FCK
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
7/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
PRM

PRM - Form

VFB
S1-2
SAB
U3-3
WMA
N2-0
ESN
U3-3
F95
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Sonnenhof Großaspach kommt mit einer Bilanz von null Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Viktoria Köln, davor eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. In diesem Zeitraum erzielte Großaspach acht Tore und kassierte elf – eine Defensive, die kaum Stabilität gefunden hat.

Preußen Münster weist aus den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf, zuvor gab es ein 3:3 gegen RW Essen. Münster traf in diesem Zeitraum zehnmal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Sonnenhof GroßaspachUnentschiedenPreußen Münster
1
3
1
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
0
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
1
END
Deutschland 3 Liga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
0
END
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
3
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
END
Deutschland 3 Liga
Sonnenhof Großaspach badge
Sonnenhof Großaspach
SHG
2
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bisher letzte direkte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Juni 2020 in der 3. Liga statt und endete torlos 0:0. Blickt man auf die letzten fünf Duelle zurück, hat keines der beiden Teams klar dominiert: Großaspach gewann zweimal, Münster einmal, zweimal trennten sich die Teams mit einem Unentschieden. Die Begegnungen zeigen, dass dieses Duell selten eindeutig ausgeht.

Sonnenhof Großaspach vs. Preußen Münster: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
96122613+1319
U
S
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
94231010014
S
U
N
S
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
9
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
94141614+213
N
S
S
N
S
10
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
93331618-212
N
U
N
U
S
11
SC VerlSC VerlVEL
93331417-312
U
U
S
U
S
12
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
93241316-311
N
N
S
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
93241215-311
S
S
N
S
N
14
IngolstadtIngolstadtFCI
93241215-311
S
N
N
N
S
15
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
16
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
17
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
92342019+19
U
S
U
N
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
9234916-79
U
N
N
U
U
19
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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