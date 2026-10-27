Das Spiel zwischen Sonnenhof Großaspach und Augsburg beginnt am 27.10.2026, 18:00.

Deutschland WOW

Anstoßzeit Sonnenhof Großaspach gegen Augsburg

Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2 27. Okt. 2026 - 13:00 WIRmachenDRUCK Arena

Wer zeigt / überträgt Sonnenhof Großaspach vs Augsburg heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen Sonnenhof Großaspach und dem FC Augsburg ist live über WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Sonnenhof Großaspach vs. Augsburg: Spielvorschau

Im DFB-Pokal empfängt Sonnenhof Großaspach den FC Augsburg in der WIRmachenDRUCK Arena. Für beide Klubs ist die Ausgangslage vor dieser Partie grundverschieden.

Großaspach steckt tief in der Krise. In der 3. Liga läuft es für das Team von Trainer Pascal Reinhardt alles andere als rund – zuletzt setzte es eine deutliche 7:1-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden. Im Pokal bietet sich nun die Chance, aus dem Ligaalltag auszubrechen.

Der FC Augsburg reist als klarer Favorit an. Manuel Baums Mannschaft hat in der Bundesliga zuletzt Charakter bewiesen – darunter ein beachtliches 2:2 bei Bayern München sowie ein 1:1 gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende.

Die Fuggerstädter sind derzeit in Bundesliga-Form, während Großaspach in der Drittliga-Tabelle unter Druck steht. Der Klassenunterschied ist erheblich, doch der Pokal hat seine eigenen Gesetze.

Wer das Spiel live verfolgen möchte – alle Infos zur Übertragung gibt es nachfolgend.





Sonnenhof Großaspach vs. Augsburg: Aufstellungen

Form

Sonnenhof Großaspach kommt mit einer schwachen Bilanz in dieses Spiel: Aus den letzten fünf Pflichtspielen steht ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. Das jüngste Ergebnis war eine deutliche 7:1-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden, zuvor gab es ein 1:5 gegen Waldhof Mannheim. Der einzige Sieg gelang mit 3:2 gegen Preußen Münster. In fünf Partien erzielte Großaspach neun Tore, kassierte aber 17.

Der FC Augsburg präsentiert sich stabiler. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte der FCA zwei Siege, zwei Unentschieden und musste eine Niederlage hinnehmen. Zuletzt trennte sich Augsburg 1:1 von Union Berlin, davor gab es ein 4:3 gegen Elversberg sowie das vielbeachtete 2:2 bei Bayern München. Augsburg traf in diesem Zeitraum zwölf Mal und kassierte zehn Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Zur direkten Bilanz zwischen Sonnenhof Großaspach und dem FC Augsburg liegen keine Daten aus den letzten fünf Duellen vor. Historische Vergleiche beider Klubs auf diesem Niveau sind selten, was dieses Pokalaufeinandertreffen zu einer besonderen Begegnung macht.

Sonnenhof Großaspach vs. Augsburg: Die Tabellen

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