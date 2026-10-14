Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Champions League
team-logoSlovan Bratislava
National Football Stadium
team-logoVfB Stuttgart
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
Slovan Bratislava
VfB Stuttgart
Champions League

In der Champions League spielt Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart

crest
Champions League - Spielwoche 2
National Football Stadium

Wer zeigt / überträgt Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland über DAZN live zu sehen. Alle weiteren Details zur Übertragung sind unten aufgeführt.

DAZN

DAZN

Hier ansehen

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

Slovan Bratislava empfängt VfB Stuttgart im National Football Stadium in Bratislava in der UEFA Champions League. Die Partie findet am 14. Oktober 2026 statt und ist für beide Klubs aus unterschiedlichen Gründen richtungsweisend.

Slovan steht in der Champions-League-Tabelle weit hinten und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die obere Tabelenhälfte nicht zu verlieren. Die 6:1-Niederlage gegen Paris Saint-Germain im September hat gezeigt, wie groß der Abstand zur europäischen Spitze derzeit ist.

Auf der Bank sitzt mit Yaya Touré ein Mann, der seinen ersten Cheftrainerposten mit Entschlossenheit angeht. Der frühere Mittelfeldspieler des FC Barcelona und Manchester City übernahm den Klub und versucht, Stabilität in die Mannschaft zu bringen.

VfB Stuttgart reist als klarer Favorit an. S

ebastian Hoeness' Team gewann zuletzt 2:0 beim SC Paderborn in der Bundesliga und belegt in der Champions League einen einstelligen Tabellenplatz – eine solide Ausgangsposition für diesen Auswärtsauftritt.

Die Stuttgarter haben in dieser Saison allerdings Schwankungen gezeigt. Niederlagen gegen Borussia Dortmund und Hoffenheim in der Bundesliga stehen neben dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Viking in der Champions League.

Die beiden Klubs trafen zuletzt im Januar 2025 in dieser Wettbewerb aufeinander – Stuttgart gewann damals 3:1 in Bratislava. Slovan wird alles daran setzen, dieses Mal ein anderes Ergebnis zu erzielen.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Aufstellung gibt es nachfolgend.


Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-4-1
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SLB
page.match.formation.title
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
D. TakacD. TakacS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyR. IbrahimR. IbrahimC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. SporarF. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanGrischa PrömelGrischa PrömelChris FührichChris FührichA. StillerA. StillerD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingB. El KhannoussB. El KhannoussE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-1-4-1
Slovan Bratislava

Startelf

VfB Stuttgart

Trainer

  • Yaya Touré
  • S. Hoeness

Form

SLB

SLB - Form

PSG
N6-1
ZIL
U3-3
MIT
S1-3
KOM
S1-2
SKA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
VFB

VFB - Form

VIK
S3-1
TSG
N2-1
BVB
N0-1
GFT
S5-0
SCP
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Slovan Bratislava kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Skalica in der slowakischen Liga am 10. Oktober. Zuvor gewann der Klub 2:1 bei Komarno und 3:1 gegen Nitra im Pokal. In der Champions League setzte es jedoch eine deutliche 6:1-Niederlage gegen Paris Saint-Germain.

VfB Stuttgart verzeichnet aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, einen Testspielerfolg und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg bei Paderborn in der Bundesliga. Zuvor bezwang Stuttgart Viking mit 3:1 in der Champions League, verlor jedoch gegen Borussia Dortmund mit 0:1 und gegen Hoffenheim mit 1:2. Dazwischen liegt ein 5:0-Testspielsieg gegen Greuther Fürth.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Slovan BratislavaUnentschiedenVfB Stuttgart
0
1
2
Champions League
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
END
Europa League Qualification
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
2
END
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SLB
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
END
3Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Januar 2025 in der Champions League statt: Stuttgart gewann damals 3:1 im National Football Stadium in Bratislava. Zuvor begegneten sich die Teams im August 2010 in der Europa-League-Qualifikation – Stuttgart gewann das Hinspiel in Bratislava mit 1:0, das Rückspiel endete 2:2. Über alle drei dokumentierten Duelle hinweg hält Stuttgart die bessere Bilanz mit zwei Siegen und einem Unentschieden.

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen