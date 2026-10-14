Das Spiel zwischen Slovan Bratislava und VfB Stuttgart beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Wer zeigt / überträgt Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist in Deutschland über DAZN live zu sehen. Alle weiteren Details zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart: Spielvorschau

Slovan Bratislava empfängt VfB Stuttgart im National Football Stadium in Bratislava in der UEFA Champions League. Die Partie findet am 14. Oktober 2026 statt und ist für beide Klubs aus unterschiedlichen Gründen richtungsweisend.

Slovan steht in der Champions-League-Tabelle weit hinten und braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die obere Tabelenhälfte nicht zu verlieren. Die 6:1-Niederlage gegen Paris Saint-Germain im September hat gezeigt, wie groß der Abstand zur europäischen Spitze derzeit ist.

Auf der Bank sitzt mit Yaya Touré ein Mann, der seinen ersten Cheftrainerposten mit Entschlossenheit angeht. Der frühere Mittelfeldspieler des FC Barcelona und Manchester City übernahm den Klub und versucht, Stabilität in die Mannschaft zu bringen.

VfB Stuttgart reist als klarer Favorit an. S

ebastian Hoeness' Team gewann zuletzt 2:0 beim SC Paderborn in der Bundesliga und belegt in der Champions League einen einstelligen Tabellenplatz – eine solide Ausgangsposition für diesen Auswärtsauftritt.

Die Stuttgarter haben in dieser Saison allerdings Schwankungen gezeigt. Niederlagen gegen Borussia Dortmund und Hoffenheim in der Bundesliga stehen neben dem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Viking in der Champions League.

Die beiden Klubs trafen zuletzt im Januar 2025 in dieser Wettbewerb aufeinander – Stuttgart gewann damals 3:1 in Bratislava. Slovan wird alles daran setzen, dieses Mal ein anderes Ergebnis zu erzielen.

Alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Aufstellung gibt es nachfolgend.





Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart: Aufstellungen

Form

Slovan Bratislava kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Das jüngste Resultat war ein 1:1 gegen Skalica in der slowakischen Liga am 10. Oktober. Zuvor gewann der Klub 2:1 bei Komarno und 3:1 gegen Nitra im Pokal. In der Champions League setzte es jedoch eine deutliche 6:1-Niederlage gegen Paris Saint-Germain.

VfB Stuttgart verzeichnet aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, einen Testspielerfolg und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg bei Paderborn in der Bundesliga. Zuvor bezwang Stuttgart Viking mit 3:1 in der Champions League, verlor jedoch gegen Borussia Dortmund mit 0:1 und gegen Hoffenheim mit 1:2. Dazwischen liegt ein 5:0-Testspielsieg gegen Greuther Fürth.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Januar 2025 in der Champions League statt: Stuttgart gewann damals 3:1 im National Football Stadium in Bratislava. Zuvor begegneten sich die Teams im August 2010 in der Europa-League-Qualifikation – Stuttgart gewann das Hinspiel in Bratislava mit 1:0, das Rückspiel endete 2:2. Über alle drei dokumentierten Duelle hinweg hält Stuttgart die bessere Bilanz mit zwei Siegen und einem Unentschieden.

Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart: Die Tabellen

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