Wer zeigt / überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Champions League: Slavia Prag trifft am Mittwoch auf den FC Barcelona. Wir erklären Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Slavia Prag trifft am dritten Spieltag der Champions League im Heimspiel auf den . Gespielt wird am Mittwochabend in Tschechien (Sinobo Stadium, Prag). Anstoß ist um 21 Uhr.

Das Duell der beiden Mannschaften ist ein Klassiker: David gegen Goliath. wurde vor Beginn der Champions-League-Gruppenphase in eine Hammergruppe gelost: FC Barcelona, Borussia Dortmund und Inter Mailand. Da konnten sich die Slavia-Bosse ein dickes Schmunzeln nicht verkneifen. Einen Achtungserfolg erzielten die Tschechen jedoch auswärts beim 1:1 gegen Inter Mailand.

Der FC Barcelona ist selbstverständlich der haushohe Favorit der Partie. Die Katalanen reisen mit einer voller Stars gespickten Truppe nach Prag: Lionel Messi, Luis Suarez und Co. Bislang holte Barca in dieser Saison der Königsklasse vier Punkte aus zwei Spielen: 0:0 gegen den BVB und ein 2:1-Sieg gegen Inter Mailand.

Slavia Prag vs. FC Barcelona: Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Ihr Euch das Duell in der am Mittwochabend live im TV und im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Slavia Prag vs. FC Barcelona: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM?

Wie könnt Ihr Slavia Prag vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM verfolgen? Wir erklären es Euch. DAZN und Sky teilen sich auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Champions League wieder untereinander auf.

Was zeigt der Streamingdienst? DAZN überträgt insgesamt 110 von 138 CL-Spielen live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Alle Spiele laufen beim Streamingdienst im Einzelspiel - ein Großteil davon exklusiv in voller Länge.

Was zeigt der Bezahlsender? Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz. Zusätzlich laufen pro Spieltag zwei Duelle exklusiv im Einzelspiel beim Pay-TV-Sender.

DAZN zeigt / überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM

Wenn es sich um ein Champions-League-Spiel ohne deutsche Beteiligung in der Gruppenphase handelt, seid Ihr bei DAZN genau richtig - so auch in diesem Fall. DAZN zeigt Slavia Prag vs. FC Barcelona exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Nur beim Streamingdienst sehr Ihr das Barca-Spiel gegen Slavia live im Einzelspiel.

Slavia Prag vs. FC Barcelona exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr

kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr Kommentator: Robby Hunke

Robby Hunke Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Der direkte Link zum Spiel: www.dazn.com

DAZN zeigt / überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona kostenlos im LIVE-STREAM

Ihr könnt das Champions-League-Duell zwischen Slavia Prag und Barcelona kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN anschauen. Wie ist das möglich? Ganz einfach. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Euch also schnell einen Gratismonat bei DAZN und genießt Slavia vs. Barca vollkommen kostenlos .

Doch damit nicht genug: Während der vier kostenlosen Probewochen seht Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt im LIVE-STREAM. Und das Übertragungspaket des Streamingdienstes ist mehr als gut gefüllt. Zum Beispiel mit Spitzenfußball vom Feinsten! Ihr seht die Champions League und Europa League, die Bundesliga und LaLiga , die Serie A und Ligue 1 live und in voller Länge bei DAZN. Ohnehin überträgt der Streamingdienst pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM - Fußball, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport und vieles mehr!

Noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren zahlreichen Übersichtsartikeln vorbei:

Bock auf Slavia Prag vs. FC Barcelona kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes herunter:

Wer zeigt / überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona live im TV?

Wird das Duell zwischen Slavia Prag und dem FC Barcelona live im TV übertragen? Könnt Ihr die Champions League bei DAZN live auf Eurem Fernseher schauen? Die Antworten bekommt Ihr in diesem Abschnitt.

Auf dem Smart-TV: DAZN zeigt / überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM

Wollt Ihr Slavia Prag vs. FC Barcelona live im klassischen TV-Programm verfolgen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Aber warum? DAZN ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN jedes Spiel - so auch Slavia Prag gegen Barca - ausschließlich im LIVE-STREAM .

Doch aufgepasst: Bei DAZN seid Ihr dennoch genau richtig. Ihr müsst nicht darauf verzichten, Prag vs. Barca auf Eurem Fernseher erleben zu können. Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar. Und DAZN bringt Euch Slavia Prag vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV!

Bock auf Slavia Prag vs. FC Barcelona live bei DAZN auf Eurem Smart-TV? So geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Stores Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt Slavia Prag vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem SMART-TV!

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona live im TV

Einzelspiel oder Konferenz: Wie könnt Ihr das Barca-Spiel bei Slavia Prag am Mittwochabend bei Sky verfolgen? DAZN zeigt das Duell exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Damit steht fest: Sky überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona ausschließlich in der Konferenz.

Der Bezahlsender hat sich gegen das Barca-Spiel entschieden und zeigt stattdessen Inter Mailand vs. Borussia Dortmund live und exklusiv im Einzelspiel. Alle anderen Mittwochsspiele der Königsklasse seht Ihr bei Sky nur in der Konferenzschaltung - so auch Prag vs. Barcelona.

Slavia Prag vs. FC Barcelona live im TV bei Sky in der Konferenz! Hier gibt's alle Infos zur TV-Übertragung der Champions League bei Sky:

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt stattdessen ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Dieses müsst Ihr vorab abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten und Preisen findet Ihr auf der Sky-Website.

Aufgepasst: Die Sky-Konferenz der Champions League am Mittwochabend könnt Ihr beim Bezahlsender sowohl live im TV als auch im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket erleben.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Slavia Prag vs. FC Barcelona?

Ihr habt das Duell zwischen Prag und Barcelona verpasst? Ihr wollt aber trotzdem mitreden können, wenn über kritische Szenen und die schönsten Tore gesprochen wird? Dann aufgepasst. Wir empfehlen Euch folgendes:

Die Highlights zu Slavia Prag vs. FC Barcelona bei DAZN!

Bei DAZN seid Ihr genau an der richtigen Adresse. Klickt Euch mal rein! Der Streamingdienst zeigt Euch schon wenige Minuten nach dem Abpfiff der Partie eine ausführliche Zusammenfassung von Slavia Prag vs. FC Barcelona.

Reichen Euch die Highlights nicht aus? Kein Problem. Dann hat DAZN sicherlich das richtige Tool für Euch: Der Streamingdienst macht's möglich und zeigt das komplette Spiel im Re-Live. So könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten des Barca-Spiels bei Slavia Prag noch einmal in voller Länge anschauen.

Doch damit aber immer noch nicht genug: DAZN zeigt nicht nur die Highlights zu Slavia Prag vs. FC Barcelona. DAZN zeigt stattdessen alle Highlights aller Champions-League-Spiele wenige Minuten nach Abpfiff. Beim Streamingdienst bekommt Ihr auch die Highlights der Partien, die exklusiv im Einzelspiel bei Sky laufen. Schaut mal vorbei!

Wer zeigt / überträgt Slavia Prag vs. FC Barcelona live? Die Übertragung der Champions League im Überblick