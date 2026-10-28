Das Spiel zwischen Servette und Oud-Heverlee Leuven beginnt am 28.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Servette gegen Oud-Heverlee Leuven

Women's Champions League - Spielwoche 3 28. Okt. 2026 - 13:45 Stade de Marignac

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Das Spiel wird live auf Disney+ übertragen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Optionen aufgeführt.

Servette vs. Oud-Heverlee Leuven: Spielvorschau

Im Stade de Marignac in Genf empfängt Servette heute Oud-Heverlee Leuven in der Women's Champions League. Beide Teams befinden sich in der Gruppenphase unter Druck und brauchen dringend Punkte.

Für Servette war der bisherige Auftritt in der Gruppenphase ernüchternd. Trainer Cristian Toro Maspero sah sein Team zuletzt mit 5:1 gegen HB Køge verlieren – ein Ergebnis, das die Schwierigkeiten der Schweizerinnen auf diesem Niveau deutlich macht. Zuvor kassierte Servette gegen OL Lyonnes eine 8:0-Niederlage.

Die Gastgeberinnen stehen in der Tabelle auf dem letzten Platz und wissen, dass ein weiterer Punktverlust die Chancen auf das Weiterkommen so gut wie zunichte machen würde.

Oud-Heverlee Leuven reist nach Genf ohne ein einziges Gruppenspieltor auf der Habenseite. Die Belgierinnen verloren zum Auftakt mit 5:0 gegen Paris Saint-Germain und trennten sich anschließend torlos von Roma. Trainerin Ster Habibzadeh muss ihre Offensive dringend in Schwung bringen.

Die Gäste liegen in der Tabelle auf Rang 15 – drei Plätze vor Servette – und haben mit einem Sieg die Möglichkeit, sich etwas Luft zu verschaffen.

Es ist ein Duell zweier Teams, die ihre besten Leistungen noch suchen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung und Anstoßzeit.





Servette vs. Oud-Heverlee Leuven: Aufstellungen

Form

Servette kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Die jüngsten Ergebnisse in der Gruppenphase waren jedoch alarmierend: Nach dem 8:0 gegen OL Lyonnes folgte ein 5:1 gegen HB Køge. In der Qualifikation zeigte das Team mit einem 3:0 gegen Sp. Prag eine deutlich stabilere Leistung.

Oud-Heverlee Leuven weist ebenfalls zwei Siege und eine Niederlage sowie ein Unentschieden in den letzten fünf Spielen auf. Die Qualifikationsrunde verlief mit drei Siegen in Folge – darunter ein 4:1 gegen Czarni Sosnowiec – noch vielversprechend. In der Gruppenphase blieb das Team jedoch ohne eigenen Treffer: erst das 0:5 gegen PSG, dann das torlose Remis gegen Roma.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen Servette und Oud-Heverlee Leuven liegen keine Daten vor. Das heutige Spiel könnte damit die erste dokumentierte Partie zwischen diesen beiden Klubs darstellen.

Servette vs. Oud-Heverlee Leuven: Die Tabellen

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