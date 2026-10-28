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Wer zeigt / überträgt Servette vs. Oud-Heverlee Leuven heute live im TV und Livestream?

Servette - Oud-Heverlee Leuven
Servette
Oud-Heverlee Leuven
Women's Champions League

In der Women's Champions League spielt Servette gegen Oud-Heverlee Leuven. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Servette und Oud-Heverlee Leuven beginnt am 28.10.2026, 18:45.

DeutschlandDisney+

Anstoßzeit Servette gegen Oud-Heverlee Leuven

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Women's Champions League - Spielwoche 3
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Wer zeigt / überträgt Servette vs Oud-Heverlee Leuven heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Disney+ übertragen. Nachfolgend sind alle verfügbaren Optionen aufgeführt.

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Servette vs. Oud-Heverlee Leuven: Spielvorschau

Im Stade de Marignac in Genf empfängt Servette heute Oud-Heverlee Leuven in der Women's Champions League. Beide Teams befinden sich in der Gruppenphase unter Druck und brauchen dringend Punkte.

Für Servette war der bisherige Auftritt in der Gruppenphase ernüchternd. Trainer Cristian Toro Maspero sah sein Team zuletzt mit 5:1 gegen HB Køge verlieren – ein Ergebnis, das die Schwierigkeiten der Schweizerinnen auf diesem Niveau deutlich macht. Zuvor kassierte Servette gegen OL Lyonnes eine 8:0-Niederlage.

Die Gastgeberinnen stehen in der Tabelle auf dem letzten Platz und wissen, dass ein weiterer Punktverlust die Chancen auf das Weiterkommen so gut wie zunichte machen würde.

Oud-Heverlee Leuven reist nach Genf ohne ein einziges Gruppenspieltor auf der Habenseite. Die Belgierinnen verloren zum Auftakt mit 5:0 gegen Paris Saint-Germain und trennten sich anschließend torlos von Roma. Trainerin Ster Habibzadeh muss ihre Offensive dringend in Schwung bringen.

Die Gäste liegen in der Tabelle auf Rang 15 – drei Plätze vor Servette – und haben mit einem Sieg die Möglichkeit, sich etwas Luft zu verschaffen.

Es ist ein Duell zweier Teams, die ihre besten Leistungen noch suchen. Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung und Anstoßzeit.


Servette vs. Oud-Heverlee Leuven: Aufstellungen

Servette vs Oud-Heverlee Leuven Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • C. Toro Maspero

Form

SER

SER - Form

AKT
S4-0
PRA
N3-2
PRA
S3-0
OLL
N0-8
KÖG
N5-1
Tor erzielt (kassiert)
10/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
OUD

OUD - Form

FEN
S1-1
CZA
S1-4
CZA
S2-1
ROM
U0-0
PSG
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Servette kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Begegnung. Die jüngsten Ergebnisse in der Gruppenphase waren jedoch alarmierend: Nach dem 8:0 gegen OL Lyonnes folgte ein 5:1 gegen HB Køge. In der Qualifikation zeigte das Team mit einem 3:0 gegen Sp. Prag eine deutlich stabilere Leistung.

Oud-Heverlee Leuven weist ebenfalls zwei Siege und eine Niederlage sowie ein Unentschieden in den letzten fünf Spielen auf. Die Qualifikationsrunde verlief mit drei Siegen in Folge – darunter ein 4:1 gegen Czarni Sosnowiec – noch vielversprechend. In der Gruppenphase blieb das Team jedoch ohne eigenen Treffer: erst das 0:5 gegen PSG, dann das torlose Remis gegen Roma.

Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Begegnungen zwischen Servette und Oud-Heverlee Leuven liegen keine Daten vor. Das heutige Spiel könnte damit die erste dokumentierte Partie zwischen diesen beiden Klubs darstellen.

Servette vs. Oud-Heverlee Leuven: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
2200112+96
S
S
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
211080+84
U
S
3
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
S
U
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211052+34
S
U
5
Arsenal LondonArsenal LondonARS
211032+14
U
S
6
InterInterINT
211021+14
U
S
7
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
211010+14
U
S
8
HB KögeHB KögeKÖG
210152+33
S
N
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
S
N
10
SL BenficaSL BenficaBEN
210124-23
N
S
11
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
U
U
12
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
20202202
U
U
13
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
U
N
14
Paris FCParis FCPAR
201147-31
U
N
15
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
201105-51
N
U
16
RomaRomaROM
201106-61
N
U
17
BK HäckenBK HäckenBKH
200204-40
N
N
18
ServetteServetteSER
2002113-120
N
N
Qualification to 1/4 finals
Qualifikation für das Achtelfinale

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