Servette Genf trifft am Montag in der Super League auf die Young Boys Bern. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Schweizer Super League steigen die Partien des vierten und vorletzten Spieltags in der Meisterrunde, der Championship Group. Dabei bekommt es Servette Genf am Montag (20. Mai) mit den Young Boys Bern zu tun. Die Top-Partie beginnt um 18.00 Uhr.

Zudem fungiert das Stade de Geneve in Lancy als Schauplatz des Kräftemessens zwischen den Granatroten und YB. Servette Genf und die Young Boys Bern halten bei 61 und 71 Punkten. Die beiden Kontrahenten trafen zuletzt am 25. Februar aufeinander. Hierbei gewann Servette Genf bei den Young Boys Bern mit 1:0.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Servette Genf vs. Young Boys Bern im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Servette Genf vs. Young Boys Bern im LIVE STREAM, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Servette Genf – Young Boys Bern Wettbewerb Schweizer Super League, Meisterrunde, 4. Spieltag Datum Montag, 20. Mai 2024 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Stade de Geneve (Lancy)

Wer zeigt / überträgt Servette Genf vs. Young Boys Bern? Meisterrunde Schweiz im LIVE STREAM und TV

Servette Genf vs. Young Boys Bern im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Servette-Genf-News

Servette Genf hatte die reguläre Saison in der Super League mit einem 1:0 gegen die Grasshoppers abgeschlossen.

Damit riss eine Serie der Elf von René Weiler mit vier Niederlagen.

Anschließend hatten die Granatroten zuerst ein 2:1 gegen den FC Winterthur und ein 1:1 in St. Gallen erreicht.

Am Freitag verlor Servette Genf dann beim FC Zürich mit 1:2.

Die Aufstellung von Servette Genf:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

IMAGO / Pius Koller

Young Boys Bern News

Die Young Boys Bern hatten die reguläre Saison mit einem 4:2 gegen den FC Luzern und einem 2:1 in Winterthur beendet.

Danach hatte das Team des Interimstrainers Joël Magnin zuerst ein 2:0 beim FC Zürich und ein 0:1 gegen den FC Lugano verzeichnet.

Am Donnerstag feierte YB schließlich ein 3:1 gegen den FC St. Gallen.

Die Aufstellung der Young Boys Bern:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Servette Genf gegen Young Boys Bern live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 49 Siege Servette Genf 18 Siege Young Boys Bern 18 Unentschieden 13 Letztes Duell Young Boys Bern vs. Servette Genf 0:1 (Super League, 25. Februar 2024)

Servette Genf vs. Young Boys Bern live im STREAM und TV anschauen: Nützliche Links