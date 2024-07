Die Schweiz trifft am Samstag auf England. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im Viertelfinale bei der EM 2024 im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

Bei der EM 2024 gehen die weiteren Begegnungen des Viertelfinales über die Bühne. Dabei bekommt es die Schweiz am Samstag (6. Juli) mit England zu tun. Der Anstoß erfolgt um 18 Uhr.

Zudem fungiert die Düsseldorf Arena als Schauplatz der Partie zwischen der Nati und den Three Lions. Die Schweiz und England belegen im FIFA-Ranking vom 20. Juni den 19. und den fünften Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Schweiz vs. England im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

Schweiz vs. England, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Schweiz – England Wettbewerb EM 2024, Viertelfinale Datum Samstag, 6. Juli 2024 Uhrzeit 18 Uhr Ort Düsseldorf Arena

Wer zeigt / überträgt Schweiz vs. England heute live im Free TV und im LIVE STREAM?

Schweiz vs. England im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Schweiz-News

Die schweizerische Nationalmannschaft entschied am Samstag ihr Achtelfinale gegen Italien mit 2:0 für sich. Remo Freuler (37.) und Ruben Vargas (46.) netzten ein.

Die Elf von Murat Yakin hatte die Gruppe A mit fünf Punkten und zwei Zählern weniger als Deutschland als Zweiter abgeschlossen.

Hierbei hatte die Nati am dritten Spieltag gegen die DFB-Auswahl ein 1:1 verzeichnet.

Die Aufstellung der Schweiz:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

England-News

Das englische Nationalteam startete am Sonntag mit einem 2:1 gegen die Slowakei in die K.-o.-Phase.

Jude Bellingham hatte die Three Lions mit einem Treffer in der 95. Minute in die Verlängerung gerettet. Unmittelbar danach erzielte Harry Kane zu Beginn der Verlängerung das Siegtor.

In der Gruppe C hatte die Mannschaft von Gareth Southgate fünf Punkte mitgenommen. Nach einem 1:0 gegen Serbien hatte sie gegen Dänemark ein 1:1 und gegen Slowenien eine Nullnummer verzeichnet.

Die Aufstellung von England:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Schweiz gegen England live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 17 Siege Schweiz 1 Siege England 12 Unentschieden 4 Letztes Duell England vs. Schweiz 2:1 (Internationales Testspiel, 26. März 2022)

Schweiz vs. England live anschauen: Nützliche Links