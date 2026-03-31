Schweden empfängt am heutigen Dienstag, den 31. März, Polen zum Duell im Finale der WM-Playoffs. Die Begegnung startet um 20.45 Uhr in der Strawberry Arena in der schwedischen Gemeinde Solna.
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Wer zeigt / überträgt Schweden vs. Polen (WM Playoffs) heute im Live Stream und live im TV?
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Das Playoff-Spiel zwischen Schweden und Polen überträgt DAZN heute exklusiv im TV und Livestream. Das Länderspiel wird am Abend für DAZN von Uwe Morawe kommentiert. Darüber hinaus zeigt DAZN die Begegnung in der Konferenz mit den anderen Playoff-Spielen des Tages. Die Konferenz seht Ihr ab 20.15 Uhr im TV auf DAZN 2 oder im Livestream.
Im Livestream seht Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders zum einen in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.
Anstoßzeit Schweden gegen Polen
Schweden vs. Polen: Aufstellungen
News über Schweden
Schweden konnte sich am letzten Donnerstag in den WM-Playoffs gegen die Ukraine durchsetzen und so in die finale Playoff-Runde der WM-Qualifikation erreichen.
Die Schweden gewannen die Partie gegen die Ukrainer mit 3:1 und konnten sich in der Halbfinalpartie vor allem auf Viktor Gyökeres verlassen: Der Stürmer erzielte in der Partie alle drei Treffer für die Schweden.
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News über Polen
Am vergangenen Donnerstag traf Polen in den WM-Playoffs auf Albanien. Das Team rund um Robert Lewandowski musste sich gegen die Albaner ganz schön strecken. Nach einer schwachen ersten Hälfte drehten die Polen das Duell im zweiten Durchgang und siegten im Halbfinale letztlich mit 2:1.
Im Jahr 2022 trafen Schweden und Polen zuletzt ebenfalls im Finale der WM-Playoffs aufeinander. Damals siegten die Polen vor heimischem Publikum mit 2:0.