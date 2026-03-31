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Wer zeigt / überträgt Schweden vs. Polen (WM Playoffs) heute im Live Stream und live im TV?

Schweden - Polen
Schweden
Polen
WM-Qualifikation

Schweden trifft heute im Finale der WM-Playoffs auf Polen. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Schweden empfängt am heutigen Dienstag, den 31. März, Polen zum Duell im Finale der WM-Playoffs. Die Begegnung startet um 20.45 Uhr in der Strawberry Arena in der schwedischen Gemeinde Solna.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Schweden vs. Polen (WM Playoffs) heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier ansehen

Das Playoff-Spiel zwischen Schweden und Polen überträgt DAZN heute exklusiv im TV und Livestream. Das Länderspiel wird am Abend für DAZN von Uwe Morawe kommentiert. Darüber hinaus zeigt DAZN die Begegnung in der Konferenz mit den anderen Playoff-Spielen des Tages. Die Konferenz seht Ihr ab 20.15 Uhr im TV auf DAZN 2 oder im Livestream. 

Im Livestream seht Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders zum einen in der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser.

WM-Qualifikation
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Schweden
SWE
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Polen
POL

Anstoßzeit Schweden gegen Polen

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WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele
Strawberry Arena

Schweden vs. Polen: Aufstellungen

Schweden vs Polen Voraussichtliche Aufstellungen

SchwedenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-3

Home team crestPOL
23
K. Nordfeldt
15
C. Starfelt
2
G. Lagerbielke
3
Victor Nilsson Lindelöf
16
Jesper Karlström
11
A. Elanga
18
Y. Ayari
5
G. Gudmundsson
6
H. Johansson
10
B. Nygren
17
Viktor Gyökeres
1
K. Grabara
14
J. Kiwior
4
T. Kedziora
5
J. Bednarek
20
S. Szymanski
19
M. Skoras
10
P. Zielinski
2
M. Cash
13
J. Kaminski
9
R. Lewandowski
17
F. Rozga

3-4-3

POLAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • G. Potter

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Urban

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Schweden

Schweden konnte sich am letzten Donnerstag in den WM-Playoffs gegen die Ukraine durchsetzen und so in die finale Playoff-Runde der WM-Qualifikation erreichen.

Die Schweden gewannen die Partie gegen die Ukrainer mit 3:1 und konnten sich in der Halbfinalpartie vor allem auf Viktor Gyökeres verlassen: Der Stürmer erzielte in der Partie alle drei Treffer für die Schweden.

Viktor GyökeresGetty Images

News über Polen

Am vergangenen Donnerstag traf Polen in den WM-Playoffs auf Albanien. Das Team rund um Robert Lewandowski musste sich gegen die Albaner ganz schön strecken. Nach einer schwachen ersten Hälfte drehten die Polen das Duell im zweiten Durchgang und siegten im Halbfinale letztlich mit 2:1.

Im Jahr 2022 trafen Schweden und Polen zuletzt ebenfalls im Finale der WM-Playoffs aufeinander. Damals siegten die Polen vor heimischem Publikum mit 2:0.

Form

SWE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

POL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

SWE

Letzte 5 Spiele

POL

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

11

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Schweden vs. Polen: Die Tabellen

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