Das Spiel zwischen Schalke 04 und RB Leipzig beginnt am 31.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Schalke 04 gegen RB Leipzig

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und RB Leipzig ist live bei WOW zu sehen. Zudem wird die Partie in der DAZN-Konferenz übertragen. Beide Optionen erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement.

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Schalke 04 vs. RB Leipzig: Spielvorschau

In der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen empfängt Schalke 04 RB Leipzig zum Bundesligaduell. Für beide Mannschaften kommt die Partie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – die Vorzeichen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein.

Die Königsblauen stecken tief im Abstiegskampf. Trainer Miron Muslic sucht nach Konstanz, die seiner Mannschaft bislang fehlt. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein torloses Remis gegen den 1. FC Köln – ein Punkt, der den Abstand nach unten kaum verringert.

Auch der Rückschlag im DFB-Pokal sitzt noch frisch. Gegen Dynamo Dresden verlor Schalke mit 0:2 und schied in der zweiten Runde aus. Ein weiterer Dämpfer für eine Mannschaft, die in dieser Saison noch nach ihrer Form sucht.

RB Leipzig reist dagegen mit etwas mehr Rückenwind an. Der klare 4:0-Heimsieg gegen Elversberg in der Bundesliga hat zuletzt für Stabilität gesorgt. Auch der 2:1-Erfolg im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen zeigt, dass die Sachsen unter Trainer Martin Demichelis Ergebnisse liefern können – auch wenn die 1:6-Niederlage gegen Bayern München und das 1:4 bei Real Madrid in der Champions League noch in Erinnerung sind.

Personell plagen Leipzig weiterhin Sorgen. Mit Johan Bakayoko steht zudem ein Spieler im Fokus, der beim Verein aktuell kaum eine Rolle spielt und dem ein Abgang bereits im Winter nicht verwehrt werden soll.

Wer das Bundesligaduell zwischen Schalke 04 und RB Leipzig live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Schalke 04 vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Form

Schalke 04 kommt mit einer schwachen Serie in diese Partie. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft von Miron Muslic lediglich einen Sieg – ein 0:1-Auswärtserfolg gegen Austria Lustenau in einem Freundschaftsspiel. Dazu kommen zwei Unentschieden und zuletzt drei Niederlagen in Folge, darunter das 0:2 gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal und ein 0:1 gegen Mainz 05 in der Bundesliga. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke drei Tore und kassierte vier Gegentreffer.

RB Leipzig präsentiert sich in besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Pflichtspielen stehen drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen, dem ein 4:0-Heimsieg gegen Elversberg in der Bundesliga vorausging. Die Niederlagen gegen Bayern München (1:6) und Real Madrid (1:4 in der Champions League) trüben das Bild. Insgesamt erzielte Leipzig in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Bundesligaduell beider Mannschaften fand am 27. Mai 2023 statt: RB Leipzig gewann zu Hause mit 4:2 gegen Schalke 04. Aus den letzten fünf direkten Begegnungen – allesamt in der Bundesliga – geht Leipzig als klarer Dominator hervor, mit vier Siegen gegenüber einem Schalker Erfolg. Die Gesamttorbilanz aus diesen fünf Spielen lautet 18:5 zugunsten der Sachsen.

Schalke 04 vs. RB Leipzig: Die Tabellen