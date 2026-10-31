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Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Schalke 04 - RB Leipzig
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In der Bundesliga spielt Schalke 04 gegen RB Leipzig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Schalke 04 und RB Leipzig beginnt am 31.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit Schalke 04 gegen RB Leipzig

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Bundesliga - Spielwoche 8
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Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und RB Leipzig ist live bei WOW zu sehen. Zudem wird die Partie in der DAZN-Konferenz übertragen. Beide Optionen erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement.

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Schalke 04 vs. RB Leipzig: Spielvorschau

In der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen empfängt Schalke 04 RB Leipzig zum Bundesligaduell. Für beide Mannschaften kommt die Partie zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt – die Vorzeichen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein.

Die Königsblauen stecken tief im Abstiegskampf. Trainer Miron Muslic sucht nach Konstanz, die seiner Mannschaft bislang fehlt. Zuletzt gab es in der Bundesliga ein torloses Remis gegen den 1. FC Köln – ein Punkt, der den Abstand nach unten kaum verringert.

Auch der Rückschlag im DFB-Pokal sitzt noch frisch. Gegen Dynamo Dresden verlor Schalke mit 0:2 und schied in der zweiten Runde aus. Ein weiterer Dämpfer für eine Mannschaft, die in dieser Saison noch nach ihrer Form sucht.

RB Leipzig reist dagegen mit etwas mehr Rückenwind an. Der klare 4:0-Heimsieg gegen Elversberg in der Bundesliga hat zuletzt für Stabilität gesorgt. Auch der 2:1-Erfolg im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen zeigt, dass die Sachsen unter Trainer Martin Demichelis Ergebnisse liefern können – auch wenn die 1:6-Niederlage gegen Bayern München und das 1:4 bei Real Madrid in der Champions League noch in Erinnerung sind.

Personell plagen Leipzig weiterhin Sorgen. Mit Johan Bakayoko steht zudem ein Spieler im Fokus, der beim Verein aktuell kaum eine Rolle spielt und dem ein Abgang bereits im Winter nicht verwehrt werden soll.

Wer das Bundesligaduell zwischen Schalke 04 und RB Leipzig live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Schalke 04 vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Schalke 04 vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Schalke 04 crest
Schalke 04
S04
Aufstellung
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-5-1
L. KariusL. KariusN. KaticN. KaticT. BeckerT. BeckerH. KurucayH. KurucayE. EbimbeE. EbimbeS. TanakaS. TanakaC. AdamuC. AdamuL. VozarL. VozarV. BeckerV. BeckerA. AouchicheA. AouchicheH. HwangH. HwangM. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumN. El AynaouiN. El AynaouiR. ReitzR. ReitzE. BanzuziE. BanzuziB. GrudaB. GrudaA. NusaA. NusaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
3-4-2-1
Schalke 04

Startelf

RB Leipzig

Trainer

  • M. Muslic
  • M. Demichelis

Form

S04

S04 - Form

LUS
S0-1
SCF
N2-1
M05
N0-1
KÖL
U0-0
DOD
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
2/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
RBL

RBL - Form

PSV
S1-0
FCB
N6-1
RMA
N4-1
ELV
S4-0
ESN
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
9/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Schalke 04 kommt mit einer schwachen Serie in diese Partie. Aus den vergangenen fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft von Miron Muslic lediglich einen Sieg – ein 0:1-Auswärtserfolg gegen Austria Lustenau in einem Freundschaftsspiel. Dazu kommen zwei Unentschieden und zuletzt drei Niederlagen in Folge, darunter das 0:2 gegen Dynamo Dresden im DFB-Pokal und ein 0:1 gegen Mainz 05 in der Bundesliga. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke drei Tore und kassierte vier Gegentreffer.

RB Leipzig präsentiert sich in besserer Verfassung. Aus den letzten fünf Pflichtspielen stehen drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen, dem ein 4:0-Heimsieg gegen Elversberg in der Bundesliga vorausging. Die Niederlagen gegen Bayern München (1:6) und Real Madrid (1:4 in der Champions League) trüben das Bild. Insgesamt erzielte Leipzig in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Schalke 04UnentschiedenRB Leipzig
0
0
5
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
2
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
6
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
END
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
END
Bundesliga
Schalke 04 badge
Schalke 04
S04
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
5
END
3Erzielte Tore22
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Bundesligaduell beider Mannschaften fand am 27. Mai 2023 statt: RB Leipzig gewann zu Hause mit 4:2 gegen Schalke 04. Aus den letzten fünf direkten Begegnungen – allesamt in der Bundesliga – geht Leipzig als klarer Dominator hervor, mit vier Siegen gegenüber einem Schalker Erfolg. Die Gesamttorbilanz aus diesen fünf Spielen lautet 18:5 zugunsten der Sachsen.

Schalke 04 vs. RB Leipzig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
7520256+1917
S
S
U
S
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
7412169+713
N
N
S
U
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
N
S
S
S
U
5
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
6
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
7
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
8
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
S
S
N
N
S
11
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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