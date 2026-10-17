Das Spiel zwischen Schalke 04 und Mainz 05 beginnt am 17.10.2026, 15:30.

Anstoßzeit Schalke 04 gegen Mainz 05

Wer zeigt / überträgt Schalke 04 vs Mainz 05 heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Schalke 04 und Mainz 05 ist am Samstag live über WOW zu sehen. Die Samstagskonferenz mit allen zeitgleichen Partien überträgt DAZN live.

Schalke 04 vs. Mainz 05: Spielvorschau

In der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen empfängt der FC Schalke 04 am Samstag, dem 17. Oktober, den 1. FSV Mainz 05 zum Bundesliga-Duell des 6. Spieltags.

Für Schalke geht es darum, den Anschluss nach oben herzustellen. Die Königsblauen stehen derzeit im unteren Tabellendrittel und benötigen Punkte, um nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. Trainer Miron Muslic muss dabei auf mehrere verletzte Spieler verzichten.

Mainz 05 reist als Tabellenneunte an und zeigt sich in dieser Saison in starker Verfassung. Trainer Urs Fischer hat sein Team offensiv eingestellt: In den letzten fünf Pflichtspielen erzielte Mainz 13 Treffer. Die jüngste Bundesliga-Niederlage, das 3:4 gegen Bayer Leverkusen, dürfte den Gästen als Warnung dienen.

Besonderes Aufsehen erregte rund um jenes Leverkusen-Spiel der Auftritt von Victor Boniface, der nach dem letzten Wechsel in der 84. Minute vorzeitig in die Kabine verschwand. Für Mainz war das Ergebnis dennoch bitter – der Rückstand aus Mainz-Sicht zeigt, dass Fischer seine Defensive vor dem Gastspiel in Gelsenkirchen stabilisieren muss.

Schalke hingegen hat zuletzt gegen Freiburg eine 1:2-Niederlage kassiert, bewies aber in den Wochen davor mit Siegen gegen Union Berlin und in Testspielen, dass die Mannschaft punkten kann. Das 0:0 gegen Elversberg verdeutlicht die defensive Grundstabilität, die Muslic seiner Mannschaft mitgegeben hat.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung im TV und per Livestream.





Schalke 04 vs. Mainz 05: Aufstellungen

Form

Schalke 04 kommt mit einer gemischten Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: einem Sieg in der Bundesliga, einem Unentschieden, einer Niederlage sowie zwei Siegen in Freundschaftsspielen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg. Zuvor holte Schalke mit dem 1:3-Auswärtssieg bei Union Berlin drei wichtige Punkte, das 0:0 gegen Elversberg zeigte die defensive Kompaktheit der Mannschaft.

Mainz 05 weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage vor. Das jüngste Bundesliga-Spiel endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, davor gewann Mainz auswärts bei Borussia Mönchengladbach mit 4:3. Besonders eindrucksvoll war der 5:0-Erfolg beim Hamburger SV. In diesen fünf Spielen erzielte Mainz 13 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell der beiden Mannschaften fand am 5. Mai 2023 in der Bundesliga statt und endete mit einem 2:3-Sieg für Schalke in Mainz. In den letzten fünf erfassten Aufeinandertreffen gewann Schalke zweimal, Mainz einmal; zwei Partien endeten unentschieden. Die Begegnungen blieben insgesamt torarm, was die taktische Enge dieser Duelle unterstreicht.

Schalke 04 vs. Mainz 05: Die Tabellen

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