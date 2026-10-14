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Wer zeigt / überträgt Schachtar Donezk vs. AEK Athen heute live im TV und Livestream?

Schachtar Donezk - AEK Athen
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In der Champions League spielt Schachtar Donezk gegen AEK Athen. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Schachtar Donezk gegen AEK Athen

crest
Champions League - Spielwoche 2
Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt Schachtar Donezk vs AEK Athen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend sind alle Übertragungsoptionen aufgeführt.

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Hier ansehen

Schachtar Donezk vs. AEK Athen: Spielvorschau

Schachtar Donezk empfängt AEK Athen in der Champions League im Stamford Bridge in London. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Phase der Gruppenphase, in der jede Partie zählt.

Schachtar Donezk kommt in starker Verfassung in dieses Spiel. Trainer Arda Turan hat sein Team auf drei Pflichtspielsiege in Folge in der ukrainischen Premier League geführt, nachdem das Champions-League-Duell gegen PSV mit einem 1:1 endete.

AEK Athen reist ebenfalls mit Rückenwind an. Marko Nikolic hat seine Mannschaft zuletzt zu einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen OFI Kreta geführt und kann auf einen 1:0-Erfolg gegen LASK in der Champions League zurückblicken.

In der Champions-League-Tabelle trennen die beiden Teams nur drei Plätze. Schachtar steht auf Rang 18, AEK Athen auf Platz 15 – beide Klubs kämpfen um die nötige Punktausbeute, um die Gruppenphase zu überstehen.

Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zum Livestream und TV-Sender.


Schachtar Donezk vs. AEK Athen: Aufstellungen

Schachtar Donezk vs AEK Athen Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-4-1
Schachtar Donezk crest
Schachtar Donezk
SHK
page.match.formation.title
AEK Athen crest
AEK Athen
AEK
4-4-2
D. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasP. HenriqueP. HenriqueM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoIsaqueIsaqueG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasA. BrignoliA. BrignoliF. RelvasF. RelvasH. MoukoudiH. MoukoudiS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaM. VitalisM. VitalisR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerZiniZiniL. JovicL. Jovic
AEK Athen crest
AEK Athen
AEK
4-1-4-1
Schachtar Donezk

Startelf

AEK Athen

Trainer

  • A. Turan
  • M. Nikolic

Form

SHK

SHK - Form

KAR
S1-2
PSV
U1-1
CHO
S2-0
LNZ
S3-0
VRI
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
11/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
AEK

AEK - Form

LAS
S1-0
ATT
U1-1
PAF
S8-1
VOL
S1-2
OFI
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
15/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Schachtar Donezk kommt mit einer beeindruckenden Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein klares 3:0 gegen Veres Rivne in der ukrainischen Premier League, zuvor gab es ein 2:0 gegen Tschornomorez Odesa. In der Champions League trennte sich Schachtar 1:1 von PSV. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte nur zwei.

AEK Athen weist ebenfalls eine starke jüngste Form auf: vier Siege und ein Unentschieden. Der letzte Auftritt war ein 3:0 gegen OFI Kreta, davor gab es ein spektakuläres 8:1 im Pokal gegen Panserraikos FC. In der Champions League gewann AEK 1:0 gegen LASK. Über die fünf Spiele hinweg erzielte AEK Athen 13 Tore und kassierte drei.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Direktbegegnungen zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen vor.

Schachtar Donezk vs. AEK Athen: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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