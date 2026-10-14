Das Spiel zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Schachtar Donezk gegen AEK Athen

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Wer zeigt / überträgt Schachtar Donezk vs AEK Athen heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend sind alle Übertragungsoptionen aufgeführt.

Schachtar Donezk vs. AEK Athen: Spielvorschau

Schachtar Donezk empfängt AEK Athen in der Champions League im Stamford Bridge in London. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in einer Phase der Gruppenphase, in der jede Partie zählt.

Schachtar Donezk kommt in starker Verfassung in dieses Spiel. Trainer Arda Turan hat sein Team auf drei Pflichtspielsiege in Folge in der ukrainischen Premier League geführt, nachdem das Champions-League-Duell gegen PSV mit einem 1:1 endete.

AEK Athen reist ebenfalls mit Rückenwind an. Marko Nikolic hat seine Mannschaft zuletzt zu einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen OFI Kreta geführt und kann auf einen 1:0-Erfolg gegen LASK in der Champions League zurückblicken.

In der Champions-League-Tabelle trennen die beiden Teams nur drei Plätze. Schachtar steht auf Rang 18, AEK Athen auf Platz 15 – beide Klubs kämpfen um die nötige Punktausbeute, um die Gruppenphase zu überstehen.

Wer das Duell live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zum Livestream und TV-Sender.





Schachtar Donezk vs. AEK Athen: Aufstellungen

Form

Schachtar Donezk kommt mit einer beeindruckenden Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war ein klares 3:0 gegen Veres Rivne in der ukrainischen Premier League, zuvor gab es ein 2:0 gegen Tschornomorez Odesa. In der Champions League trennte sich Schachtar 1:1 von PSV. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte nur zwei.

AEK Athen weist ebenfalls eine starke jüngste Form auf: vier Siege und ein Unentschieden. Der letzte Auftritt war ein 3:0 gegen OFI Kreta, davor gab es ein spektakuläres 8:1 im Pokal gegen Panserraikos FC. In der Champions League gewann AEK 1:0 gegen LASK. Über die fünf Spiele hinweg erzielte AEK Athen 13 Tore und kassierte drei.

Bilanz direkte Duelle

Für dieses Aufeinandertreffen liegen keine Daten aus früheren Direktbegegnungen zwischen Schachtar Donezk und AEK Athen vor.

Schachtar Donezk vs. AEK Athen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.