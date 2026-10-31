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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

SC Verl - Wehen Wiesbaden
SC Verl
Wehen Wiesbaden
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt SC Verl gegen Wehen Wiesbaden. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Verl und Wehen Wiesbaden beginnt am 31.10.2026, 14:00.

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Anstoßzeit SC Verl gegen Wehen Wiesbaden

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Deutschland 3 Liga - Spielwoche 12

Wer zeigt / überträgt SC Verl vs Wehen Wiesbaden heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen SC Verl und Wehen Wiesbaden wird live auf MagentaSport übertragen. Der Dienst zeigt die Partie in voller Länge als Livestream.

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SC Verl vs. Wehen Wiesbaden: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt SC Verl den Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Die Partie findet am 24. Oktober 2026 um 14:00 Uhr statt.

Für Verl läuft die Saison bislang enttäuschend. Trainer Orest Shala muss mit seiner Mannschaft zwei Niederlagen in Folge verdauen – zuletzt setzte es ein 1:2 bei Hoffenheim II, nun folgte eine deutliche 3:1-Heimniederlage gegen Viktoria Köln. Verl steht in der Tabelle unter Druck und braucht dringend Punkte.

Wehen Wiesbaden hingegen kommt mit breiter Brust. Unter Trainer Jochen Seitz hat der Klub zuletzt Fahrt aufgenommen: Ein 3:0 gegen Alemannia Aachen und ein 4:2-Auswärtssieg in Ingolstadt unterstrichen die Formkurve. Der jüngste Erfolg – ein beeindruckendes 7:1 bei Sonnenhof Großaspach – sendet ein klares Signal an die Liga.

Wiesbaden reist als klarer Formfavorit an. Die Offensive läuft, die Defensive steht stabiler als noch zu Saisonbeginn.

Für Verl geht es darum, den freien Fall zu stoppen. Ein weiterer Rückschlag würde den Abstand zur unteren Tabellenregion weiter vergrößern.

Wo die Partie live zu sehen ist, steht nachfolgend.

SC Verl vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

SC Verl vs Wehen Wiesbaden Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • O. Shala

Form

VEL

VEL - Form

WUK
S2-1
F95
U2-2
SSV
U2-2
TSG
N2-1
FCK
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
SVW

SVW - Form

DUI
N1-4
FCI
S2-4
ALA
S3-0
SSV
U0-0
SHG
S7-1
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

SC Verl kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 3:1-Heimniederlage gegen Viktoria Köln, davor unterlag Verl mit 2:1 bei Hoffenheim II. Zuvor blieb die Mannschaft mit einem 2:2 gegen Jahn Regensburg und einem 2:2 bei Fortuna Düsseldorf zweimal ungeschlagen. Insgesamt erzielte Verl in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte zehn.

Wehen Wiesbaden weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war ein eindrucksvolles 7:1 bei Sonnenhof Großaspach, zuvor gab es ein 3:0 gegen Alemannia Aachen und ein 4:2 in Ingolstadt. Einziger Rückschlag in diesem Zeitraum war eine 1:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. In fünf Spielen traf Wiesbaden 16-mal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC VerlUnentschiedenWehen Wiesbaden
1
2
2
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
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Wehen Wiesbaden
SVW
2
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
0
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
2
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Wehen Wiesbaden
SVW
2
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 in der 3. Liga statt – Wehen Wiesbaden gewann daheim mit 2:1 gegen SC Verl. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Wiesbaden zweimal, Verl einmal, zwei Partien endeten unentschieden.

SC Verl vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
115242620+617
N
S
N
U
S
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
115152017+316
S
N
N
S
S
8
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
115152119+216
N
S
N
N
S
9
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
114341921-215
S
N
N
U
N
14
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
11245812-410
N
N
N
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
112361625-99
S
U
U
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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