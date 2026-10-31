Das Spiel zwischen SC Verl und Wehen Wiesbaden beginnt am 31.10.2026, 14:00.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit SC Verl gegen Wehen Wiesbaden

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Das Spiel zwischen SC Verl und Wehen Wiesbaden wird live auf MagentaSport übertragen. Der Dienst zeigt die Partie in voller Länge als Livestream.

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SC Verl vs. Wehen Wiesbaden: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt SC Verl den Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Die Partie findet am 24. Oktober 2026 um 14:00 Uhr statt.

Für Verl läuft die Saison bislang enttäuschend. Trainer Orest Shala muss mit seiner Mannschaft zwei Niederlagen in Folge verdauen – zuletzt setzte es ein 1:2 bei Hoffenheim II, nun folgte eine deutliche 3:1-Heimniederlage gegen Viktoria Köln. Verl steht in der Tabelle unter Druck und braucht dringend Punkte.

Wehen Wiesbaden hingegen kommt mit breiter Brust. Unter Trainer Jochen Seitz hat der Klub zuletzt Fahrt aufgenommen: Ein 3:0 gegen Alemannia Aachen und ein 4:2-Auswärtssieg in Ingolstadt unterstrichen die Formkurve. Der jüngste Erfolg – ein beeindruckendes 7:1 bei Sonnenhof Großaspach – sendet ein klares Signal an die Liga.

Wiesbaden reist als klarer Formfavorit an. Die Offensive läuft, die Defensive steht stabiler als noch zu Saisonbeginn.

Für Verl geht es darum, den freien Fall zu stoppen. Ein weiterer Rückschlag würde den Abstand zur unteren Tabellenregion weiter vergrößern.

Wo die Partie live zu sehen ist, steht nachfolgend.

SC Verl vs. Wehen Wiesbaden: Aufstellungen

Form

SC Verl kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 3:1-Heimniederlage gegen Viktoria Köln, davor unterlag Verl mit 2:1 bei Hoffenheim II. Zuvor blieb die Mannschaft mit einem 2:2 gegen Jahn Regensburg und einem 2:2 bei Fortuna Düsseldorf zweimal ungeschlagen. Insgesamt erzielte Verl in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte zehn.

Wehen Wiesbaden weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ergebnis war ein eindrucksvolles 7:1 bei Sonnenhof Großaspach, zuvor gab es ein 3:0 gegen Alemannia Aachen und ein 4:2 in Ingolstadt. Einziger Rückschlag in diesem Zeitraum war eine 1:4-Niederlage gegen MSV Duisburg. In fünf Spielen traf Wiesbaden 16-mal und ließ neun Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 in der 3. Liga statt – Wehen Wiesbaden gewann daheim mit 2:1 gegen SC Verl. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Wiesbaden zweimal, Verl einmal, zwei Partien endeten unentschieden.

SC Verl vs. Wehen Wiesbaden: Die Tabellen