Das Spiel zwischen SC Verl und Jahn Regensburg beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit SC Verl gegen Jahn Regensburg

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Das Spiel zwischen SC Verl und Jahn Regensburg wird live auf MagentaSport übertragen.

SC Verl vs. Jahn Regensburg: Spielvorschau

SC Verl empfängt Jahn Regensburg in der 3. Liga – zwei Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte befinden und dringend Punkte brauchen.

Verl-Trainer Orest Shala kann auf eine stabile Heimbilanz bauen. Die Ostwestfalen kommen mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen und zeigen, dass sie in der Lage sind, Ergebnisse zu erzielen.

Jahn Regensburg hingegen reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Sascha Hildmann sucht nach Stabilität – die Auswärtsbilanz der letzten Wochen gibt Anlass zur Sorge.

Für Verl ist dies eine Gelegenheit, den Abstand nach unten zu vergrößern. Für Regensburg geht es darum, den Anschluss an die gesicherten Tabellenregionen zu halten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle Infos zur Übertragung gibt es hier.





SC Verl vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Form

SC Verl kommt in starker Verfassung in diese Partie. Drei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf, zuvor gab es einen 2:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers. Insgesamt erzielte Verl in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sechs.

Jahn Regensburg reist in deutlich schlechterer Form an. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team einen Sieg, ein Unentschieden und kassierte eine schwere 0:6-Niederlage im Testspiel gegen WSG Tirol. In der Liga trennte man sich zuletzt 3:3 von VfB Stuttgart II, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Die Defensive der Hildmann-Elf hat in dieser Phase zu viele Gegentore zugelassen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im März 2026 statt – SC Verl unterlag dabei Jahn Regensburg zuhause mit 1:2. Aus den letzten vier dokumentierten Duellen in der 3. Liga geht Regensburg als häufigerer Sieger hervor, mit drei Siegen gegenüber einem Unentschieden und keinem Verlust. Die Auswärtsmannschaft hat in dieser Begegnung historisch die Nase vorn.

SC Verl vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

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