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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt SC Verl vs. Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream?

SC Verl - Jahn Regensburg
SC Verl
Jahn Regensburg
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt SC Verl gegen Jahn Regensburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Verl und Jahn Regensburg beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit SC Verl gegen Jahn Regensburg

Wer zeigt / überträgt SC Verl vs Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen SC Verl und Jahn Regensburg wird live auf MagentaSport übertragen.

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SC Verl vs. Jahn Regensburg: Spielvorschau

SC Verl empfängt Jahn Regensburg in der 3. Liga – zwei Mannschaften, die sich in der unteren Tabellenhälfte befinden und dringend Punkte brauchen.

Verl-Trainer Orest Shala kann auf eine stabile Heimbilanz bauen. Die Ostwestfalen kommen mit drei Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen und zeigen, dass sie in der Lage sind, Ergebnisse zu erzielen.

Jahn Regensburg hingegen reist mit gemischten Gefühlen an. Trainer Sascha Hildmann sucht nach Stabilität – die Auswärtsbilanz der letzten Wochen gibt Anlass zur Sorge.

Für Verl ist dies eine Gelegenheit, den Abstand nach unten zu vergrößern. Für Regensburg geht es darum, den Anschluss an die gesicherten Tabellenregionen zu halten.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle Infos zur Übertragung gibt es hier.


SC Verl vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

SC Verl vs Jahn Regensburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • O. Shala

Form

VEL

VEL - Form

WMA
S0-1
SVM
S2-1
SHG
U1-1
WUK
S2-1
F95
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SSV

SSV - Form

ALA
U2-2
F95
N1-2
VFB
U3-3
WSG
N0-6
HAV
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
11/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

SC Verl kommt in starker Verfassung in diese Partie. Drei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf, zuvor gab es einen 2:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers. Insgesamt erzielte Verl in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sechs.

Jahn Regensburg reist in deutlich schlechterer Form an. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte das Team einen Sieg, ein Unentschieden und kassierte eine schwere 0:6-Niederlage im Testspiel gegen WSG Tirol. In der Liga trennte man sich zuletzt 3:3 von VfB Stuttgart II, davor setzte es eine 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Die Defensive der Hildmann-Elf hat in dieser Phase zu viele Gegentore zugelassen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC VerlUnentschiedenJahn Regensburg
0
1
3
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
SC Verl badge
SC Verl
VEL
0
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
END
Deutschland 3 Liga
SC Verl badge
SC Verl
VEL
1
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/4

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand im März 2026 statt – SC Verl unterlag dabei Jahn Regensburg zuhause mit 1:2. Aus den letzten vier dokumentierten Duellen in der 3. Liga geht Regensburg als häufigerer Sieger hervor, mit drei Siegen gegenüber einem Unentschieden und keinem Verlust. Die Auswärtsmannschaft hat in dieser Begegnung historisch die Nase vorn.

SC Verl vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241618-211
S
U
U
N
N
12
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
9243810-210
N
U
S
N
U
14
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
17
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
18
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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