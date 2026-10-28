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Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

SC Freiburg - VfL Wolfsburg
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Deutschland DFB-Pokal

In der Deutschland DFB-Pokal spielt SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und VfL Wolfsburg beginnt am 28.10.2026, 18:00.

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Anstoßzeit SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2
Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen SC Freiburg und VfL Wolfsburg ist live bei WOW zu sehen. Den Livestream gibt es direkt über WOW.

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SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

Im DFB-Pokal empfängt der SC Freiburg den VfL Wolfsburg im Europa-Park Stadion. Für beide Mannschaften geht es darum, sich im Pokalwettbewerb zu behaupten.

Freiburg steckt in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen – darunter ein 1:3 gegen Bayern München in der Bundesliga und ein 0:3 gegen AS Monaco in der Conference League – haben das Team von Trainer Julian Schuster unter Druck gesetzt.

Auch die Ausgangslage des Gegners ist nicht ohne Tücken. VfL Wolfsburg kommt aus der 2. Bundesliga und hat in den letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt trennte sich Wolfsburg mit 1:1 von VfL Bochum.

Im direkten Vergleich hat Freiburg zuletzt die Oberhand behalten. Beim jüngsten Bundesliga-Aufeinandertreffen im Mai 2026 trennten sich beide Teams mit 1:1 – davor hatte Freiburg dreimal in Folge gewonnen.

Es ist ein Pokalduell mit offenem Ausgang. Wo und wie das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.


SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

SC Freiburg vs VfL Wolfsburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Schuster

Form

SCF

SCF - Form

S04
S2-1
JAB
S3-2
B04
N2-1
ASM
N3-0
FCB
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
WOB

WOB - Form

FCP
N1-0
SVD
S5-1
FCN
U4-4
HDH
S3-1
BOC
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Freiburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die Breisgauer haben dabei insgesamt zehn Tore erzielt und neun kassiert. Der letzte Auftritt war eine 1:3-Niederlage gegen Bayern München in der Bundesliga, davor folgte ein 0:3 gegen AS Monaco in der Conference League. Positiv zu vermerken: Freiburg gewann zuvor gegen FK Jablonec und Schalke 04.

Wolfsburg zeigt in der 2. Bundesliga eine ausgeglichene Form: ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten vier verfügbaren Spielen, dazu ein weiterer Sieg gegen FC Heidenheim. Zuletzt holte Wolfsburg ein 1:1 gegen VfL Bochum. Besonders auffällig: das 4:4 gegen den 1. FC Nürnberg und der 5:1-Sieg gegen Darmstadt zeigen eine hohe Torgefährlichkeit, aber auch defensive Anfälligkeit.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC FreiburgUnentschiedenVfL Wolfsburg
3
1
1
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
1
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
3
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
4
END
Bundesliga
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
0
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
3
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
VfL Wolfsburg badge
VfL Wolfsburg
WOB
2
END
10Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete am 3. Mai 2026 in Freiburg mit einem 1:1 in der Bundesliga. In den fünf jüngsten direkten Duellen gewann Freiburg dreimal, Wolfsburg einmal, einmal trennten sich die Teams unentschieden. Freiburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwölf Tore, Wolfsburg sieben.

SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

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