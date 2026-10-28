Das Spiel zwischen SC Freiburg und VfL Wolfsburg beginnt am 28.10.2026, 18:00.

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Anstoßzeit SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg

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SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg: Spielvorschau

Im DFB-Pokal empfängt der SC Freiburg den VfL Wolfsburg im Europa-Park Stadion. Für beide Mannschaften geht es darum, sich im Pokalwettbewerb zu behaupten.

Freiburg steckt in einer schwierigen Phase. Drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen – darunter ein 1:3 gegen Bayern München in der Bundesliga und ein 0:3 gegen AS Monaco in der Conference League – haben das Team von Trainer Julian Schuster unter Druck gesetzt.

Auch die Ausgangslage des Gegners ist nicht ohne Tücken. VfL Wolfsburg kommt aus der 2. Bundesliga und hat in den letzten fünf Spielen zweimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt trennte sich Wolfsburg mit 1:1 von VfL Bochum.

Im direkten Vergleich hat Freiburg zuletzt die Oberhand behalten. Beim jüngsten Bundesliga-Aufeinandertreffen im Mai 2026 trennten sich beide Teams mit 1:1 – davor hatte Freiburg dreimal in Folge gewonnen.

Es ist ein Pokalduell mit offenem Ausgang. Wo und wie das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.





SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg: Aufstellungen

Form

Freiburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Die Breisgauer haben dabei insgesamt zehn Tore erzielt und neun kassiert. Der letzte Auftritt war eine 1:3-Niederlage gegen Bayern München in der Bundesliga, davor folgte ein 0:3 gegen AS Monaco in der Conference League. Positiv zu vermerken: Freiburg gewann zuvor gegen FK Jablonec und Schalke 04.

Wolfsburg zeigt in der 2. Bundesliga eine ausgeglichene Form: ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten vier verfügbaren Spielen, dazu ein weiterer Sieg gegen FC Heidenheim. Zuletzt holte Wolfsburg ein 1:1 gegen VfL Bochum. Besonders auffällig: das 4:4 gegen den 1. FC Nürnberg und der 5:1-Sieg gegen Darmstadt zeigen eine hohe Torgefährlichkeit, aber auch defensive Anfälligkeit.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete am 3. Mai 2026 in Freiburg mit einem 1:1 in der Bundesliga. In den fünf jüngsten direkten Duellen gewann Freiburg dreimal, Wolfsburg einmal, einmal trennten sich die Teams unentschieden. Freiburg erzielte in diesen fünf Begegnungen insgesamt zwölf Tore, Wolfsburg sieben.

SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg: Die Tabellen

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