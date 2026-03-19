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Dennis Klose

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. KRC Genk heute live im Free TV und Live Stream?

In der Europa League trifft der SC Freiburg heute auf Genk. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Donnerstag, den 19. März, kommt es in der Europa League zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Freiburg und KRC Genk. Anstoß im Europa-Park-Stadion in Freiburg ist um 18.45 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. KRC Genk heute live im Free TV und Live Stream?

RTL+Hier ansehen

Ihr seht das Rückspiel der UEFA Europa League heute live und exklusiv bei RTL+. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben. 

Die Übertragung beim Livestream von RTL startet um 18.15 Uhr mit Anna Kraft, Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann. Zudem bietet RTL+ eine Konferenz an.

Hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. 

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Genk
GNK

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Genk

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Europa League - Playoffs
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SC Freiburg vs. Genk: Aufstellungen

SC Freiburg vs Genk Voraussichtliche Aufstellungen

SC FreiburgHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestGNK
1
N. Atubolu
43
B. Ogbus
28
M. Ginter
30
Christian Günter
29
P. Treu
8
M. Eggestein
32
V. Grifo
44
J. Manzambi
14
Y. Suzuki
19
J. Beste
31
I. Matanovic
26
T. Lawal
6
M. Smets
18
J. Kayembe Ditu
44
J. Kongolo
27
K. Nkuba
21
I. Bangoura
8
B. Heynen
20
K. Karetsas
10
J. Ito
38
D. Heymans
29
R. Mirisola

4-2-3-1

GNKAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Hayen

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über SC Freiburg und KRC Genk

Das Achtelfinal-Hinspiel verlor der SC Freiburg in Genk mit 0:1 und steht damit unter Zugzwang. "Wir hatten viele, viele Passfehler. Ich glaube, heute war es einfach, muss man so ehrlich sagen, generell einen Tick zu wenig", sagte Freiburgs-Keeper Noah Atubolu. 

Die Generalprobe am vergangenen Sonntag haben die Breisgauer ebenfalls verhauen. In der Bundesliga verlor die Mannschaft von Trainer Julian Schuster mit 0:1 zuhause gegen Union Berlin. Der Ex-Freiburger Jeong erzielte dabei in der Nachspielzeit den Treffer für die Berliner.

Genk hingegen setzte sich in der heimischen Jupiter Pro League mit 1:0 gegen Sint-Truidense VV durch. Zakaria El Quahdi traf in der 20. Minute zum entscheidenden Siegtreffer. Der belgische Abwehrspieler erzielte auch das Tor im Hinspiel gegen den SC Freiburg. 

Form

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

GNK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

SCF

Letztes Spiel

GNK

0

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

0

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
0/1
Beide Teams haben getroffen
0/1

SC Freiburg vs. Genk: Die Tabellen

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