Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. KRC Genk heute live im Free TV und Live Stream?

Am heutigen Donnerstag, den 19. März, kommt es in der Europa League zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Freiburg und KRC Genk. Anstoß im Europa-Park-Stadion in Freiburg ist um 18.45 Uhr.

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Ihr seht das Rückspiel der UEFA Europa League heute live und exklusiv bei RTL+. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Die Übertragung beim Livestream von RTL startet um 18.15 Uhr mit Anna Kraft, Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann. Zudem bietet RTL+ eine Konferenz an.

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Anstoßzeit SC Freiburg gegen Genk

SC Freiburg vs. Genk: Aufstellungen

News über SC Freiburg und KRC Genk

Das Achtelfinal-Hinspiel verlor der SC Freiburg in Genk mit 0:1 und steht damit unter Zugzwang. "Wir hatten viele, viele Passfehler. Ich glaube, heute war es einfach, muss man so ehrlich sagen, generell einen Tick zu wenig", sagte Freiburgs-Keeper Noah Atubolu.

Die Generalprobe am vergangenen Sonntag haben die Breisgauer ebenfalls verhauen. In der Bundesliga verlor die Mannschaft von Trainer Julian Schuster mit 0:1 zuhause gegen Union Berlin. Der Ex-Freiburger Jeong erzielte dabei in der Nachspielzeit den Treffer für die Berliner.

Genk hingegen setzte sich in der heimischen Jupiter Pro League mit 1:0 gegen Sint-Truidense VV durch. Zakaria El Quahdi traf in der 20. Minute zum entscheidenden Siegtreffer. Der belgische Abwehrspieler erzielte auch das Tor im Hinspiel gegen den SC Freiburg.

Form

Bilanz direkte Duelle

SCF Letztes Spiel GNK 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Genk 1 - 0 SC Freiburg 0 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

SC Freiburg vs. Genk: Die Tabellen

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