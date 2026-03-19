Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. KRC Genk heute live im Free TV und Live Stream?

Am heutigen Donnerstag, den 19. März, kommt es in der Europa League zum Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Freiburg und KRC Genk. Anstoß im Europa-Park-Stadion in Freiburg ist um 18.45 Uhr.
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Anstoßzeit SC Freiburg gegen Genk
SC Freiburg vs. Genk: Aufstellungen
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Das Achtelfinal-Hinspiel verlor der SC Freiburg in Genk mit 0:1 und steht damit unter Zugzwang. "Wir hatten viele, viele Passfehler. Ich glaube, heute war es einfach, muss man so ehrlich sagen, generell einen Tick zu wenig", sagte Freiburgs-Keeper Noah Atubolu.
Die Generalprobe am vergangenen Sonntag haben die Breisgauer ebenfalls verhauen. In der Bundesliga verlor die Mannschaft von Trainer Julian Schuster mit 0:1 zuhause gegen Union Berlin. Der Ex-Freiburger Jeong erzielte dabei in der Nachspielzeit den Treffer für die Berliner.
Genk hingegen setzte sich in der heimischen Jupiter Pro League mit 1:0 gegen Sint-Truidense VV durch. Zakaria El Quahdi traf in der 20. Minute zum entscheidenden Siegtreffer. Der belgische Abwehrspieler erzielte auch das Tor im Hinspiel gegen den SC Freiburg.