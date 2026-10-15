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Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. FK Jablonec heute live im TV und Livestream?

SC Freiburg - FK Jablonec
SC Freiburg
FK Jablonec
Conference League

In der Conference League spielt SC Freiburg gegen FK Jablonec. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und FK Jablonec beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen FK Jablonec

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Conference League - Spielwoche 1
Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs FK Jablonec heute live im TV und Livestream?

Das Conference-League-Spiel zwischen Freiburg und Jablonec wird live auf WOW übertragen. Dort kann die Partie gestreamt werden.

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SC Freiburg vs. FK Jablonec: Spielvorschau

SC Freiburg empfängt FK Jablonec am 15. Oktober 2026 im Europa-Park Stadion zum Conference-League-Duell. Beide Mannschaften treffen in einer Partie aufeinander, die über die Tabellenführung in der Gruppenphase entscheidet.

Julian Schusters Mannschaft reist mit breiter Brust in dieses Spiel. Freiburg hat zuletzt vier seiner fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter einen 2:1-Erfolg gegen Schalke 04 in der Bundesliga am 11. Oktober – die bislang jüngste Standortbestimmung vor diesem Europacup-Abend.

Jablonec macht die Reise aus Tschechien mit einer respektablen Bilanz. Trainer Lubos Kozel kann auf drei Siege aus den letzten fünf Spielen verweisen, zuletzt ein 1:0-Auswärtssieg gegen Zbrojovka Brno in der tschechischen Liga.

Dass beide Klubs punktgleich an der Spitze der Conference-League-Tabelle stehen, verleiht der Begegnung zusätzliches Gewicht. Wer gewinnt, setzt sich vorerst an die Spitze.

Freiburgs Heimpublikum im Europa-Park Stadion wird seine Mannschaft in die Favoritenrolle drängen. Jablonec hat jedoch gezeigt, dass es auswärts Ergebnisse erzwingen kann – ein Test, den die Breisgauer ernst nehmen müssen.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live zu verfolgen ist.


SC Freiburg vs. FK Jablonec: Aufstellungen

SC Freiburg vs FK Jablonec Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Schuster

Form

SCF

SCF - Form

SCP
S0-1
BMG
S5-0
SGE
U2-2
LUZ
S4-2
S04
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
JAB

JAB - Form

BOS
S3-0
SPP
N2-0
ZLI
U1-1
DUP
S0-1
BRN
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Freiburg kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Schalke 04 am 11. Oktober in der Bundesliga. Besonders eindrucksvoll war das 5:0 gegen Borussia Mönchengladbach, das die Offensivstärke der Mannschaft unterstreicht. Insgesamt erzielte Freiburg in diesen fünf Partien 14 Tore und kassierte vier.

Jablonec verzeichnet drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Zuletzt gewann der Klub am 10. Oktober auswärts gegen Zbrojovka Brno mit 1:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kam gegen Sparta Prag, das ohne Gegentor blieb. Jablonec zeigte dabei, dass es auch enge Partien für sich entscheiden kann.

Bilanz direkte Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen SC Freiburg und FK Jablonec liegen keine Daten vor. Das Spiel am 15. Oktober 2026 ist das erste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs.

SC Freiburg vs. FK Jablonec: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
00000000
1
GetafeGetafeGET
00000000
1
BragaBragaBRA
00000000
1
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
00000000
1
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
00000000
1
TrabzonsporTrabzonsporTRS
00000000
1
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
00000000
1
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
00000000
1
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
00000000
1
AS MonacoAS MonacoASM
00000000
1
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
00000000
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
00000000
1
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
00000000
1
Aarhus GFAarhus GFAGF
00000000
1
BrannBrannBRA
00000000
1
SC FreiburgSC FreiburgSCF
00000000
1
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
00000000
1
FC ThunFC ThunTHU
00000000
1
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
00000000
1
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
00000000
1
KAA GentKAA GentGNT
00000000
1
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
00000000
1
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
00000000
1
FC LuganoFC LuganoLUG
00000000
1
EgnatiaEgnatiaEGN
00000000
1
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
00000000
1
Pafos FCPafos FCPAF
00000000
1
BrightonBrightonBHA
00000000
1
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
00000000
1
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
00000000
1
FK JablonecFK JablonecJAB
00000000
1
Riga FCRiga FCRIG
00000000
1
Kuopion PSKuopion PSKUP
00000000
1
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
00000000
1
MjällbyMjällbyMJA
00000000
1
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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