Das Spiel zwischen SC Freiburg und FK Jablonec beginnt am 15.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen FK Jablonec

Conference League - Spielwoche 1 15. Okt. 2026 - 15:00 Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs FK Jablonec heute live im TV und Livestream?

Das Conference-League-Spiel zwischen Freiburg und Jablonec wird live auf WOW übertragen. Dort kann die Partie gestreamt werden.

SC Freiburg vs. FK Jablonec: Spielvorschau

SC Freiburg empfängt FK Jablonec am 15. Oktober 2026 im Europa-Park Stadion zum Conference-League-Duell. Beide Mannschaften treffen in einer Partie aufeinander, die über die Tabellenführung in der Gruppenphase entscheidet.

Julian Schusters Mannschaft reist mit breiter Brust in dieses Spiel. Freiburg hat zuletzt vier seiner fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter einen 2:1-Erfolg gegen Schalke 04 in der Bundesliga am 11. Oktober – die bislang jüngste Standortbestimmung vor diesem Europacup-Abend.

Jablonec macht die Reise aus Tschechien mit einer respektablen Bilanz. Trainer Lubos Kozel kann auf drei Siege aus den letzten fünf Spielen verweisen, zuletzt ein 1:0-Auswärtssieg gegen Zbrojovka Brno in der tschechischen Liga.

Dass beide Klubs punktgleich an der Spitze der Conference-League-Tabelle stehen, verleiht der Begegnung zusätzliches Gewicht. Wer gewinnt, setzt sich vorerst an die Spitze.

Freiburgs Heimpublikum im Europa-Park Stadion wird seine Mannschaft in die Favoritenrolle drängen. Jablonec hat jedoch gezeigt, dass es auswärts Ergebnisse erzwingen kann – ein Test, den die Breisgauer ernst nehmen müssen.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wie das Spiel live zu verfolgen ist.





SC Freiburg vs. FK Jablonec: Aufstellungen

Form

Freiburg kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Der jüngste Erfolg war das 2:1 gegen Schalke 04 am 11. Oktober in der Bundesliga. Besonders eindrucksvoll war das 5:0 gegen Borussia Mönchengladbach, das die Offensivstärke der Mannschaft unterstreicht. Insgesamt erzielte Freiburg in diesen fünf Partien 14 Tore und kassierte vier.

Jablonec verzeichnet drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Zuletzt gewann der Klub am 10. Oktober auswärts gegen Zbrojovka Brno mit 1:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum kam gegen Sparta Prag, das ohne Gegentor blieb. Jablonec zeigte dabei, dass es auch enge Partien für sich entscheiden kann.

Bilanz direkte Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen SC Freiburg und FK Jablonec liegen keine Daten vor. Das Spiel am 15. Oktober 2026 ist das erste dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs.

SC Freiburg vs. FK Jablonec: Die Tabellen

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