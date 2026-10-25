Das Spiel zwischen SC Freiburg und Bayern München beginnt am 25.10.2026, 17:30.

Deutschland DAZN

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Bayern München

Bundesliga - Spielwoche 7 25. Okt. 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München wird live bei DAZN übertragen. Über den Streamingdienst könnt ihr das Spiel im Livestream verfolgen.

SC Freiburg vs. Bayern München: Spielvorschau

Am Sonntag empfängt der SC Freiburg den FC Bayern München im Europa-Park Stadion zum Bundesliga-Topspiel. Die Breisgauer treffen als Dritter der Tabelle auf den Zweiten – ein Duell, das sportlich kaum brisanter sein könnte.

Freiburg erlebt eine durchwachsene Phase. Nach zwei Niederlagen in Serie – zuletzt ein 2:1 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga – ist die Mannschaft von Julian Schuster gefordert, zu Hause eine Reaktion zu zeigen.

Bei Bayern dagegen herrscht Ausnahmezustand. Trainer Vincent Kompany brach am Freitag auf dem Trainingsgelände zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sportvorstand Max Eberl bestätigte, dass Kompany stabil sei, aber mehrere Wochen fehlen werde. Co-Trainer Aaron Danks übernimmt die Verantwortung.

Dazu gesellen sich zahlreiche Verletzungssorgen beim Rekordmeister. Joshua Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Min-Jae Kim, Manuel Neuer und möglicherweise auch Aleksandar Pavlovic stehen nicht zur Verfügung. Der Kader ist ausgedünnt – die Qualität aber bleibt beachtlich.

Trotz aller Widrigkeiten reist Bayern als klarer Favorit an, zuletzt mit einem 6:1 gegen RB Leipzig und einem 2:2 in der Champions League gegen den FC Arsenal in ansprechender Form. Wo und wie ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.





SC Freiburg vs. Bayern München: Aufstellungen

Form

Freiburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der letzte Auftritt war eine 0:3-Niederlage gegen AS Monaco in der Conference League, davor folgte ein 1:2 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Positiv zu vermerken: Die Breisgauer gewannen zuvor gegen FK Jablonec und Schalke 04, wobei sie insgesamt zehn Tore erzielten und neun kassierten.

Bayern präsentiert sich in jüngster Zeit formstärker: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Besonders eindrucksvoll war das 6:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga, dazu holte der Rekordmeister zuletzt ein 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League. Insgesamt traf Bayern in diesen fünf Partien 20-mal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete am 4. April 2026 in Freiburg mit einem 2:3-Sieg für Bayern München. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen gewann Bayern dreimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden, und Freiburg siegte kein einziges Mal. Die Münchner zeigen in dieser direkten Bilanz eine klare Überlegenheit, auch wenn Freiburg im heimischen Europa-Park Stadion stets für Gegenwehr sorgt.

SC Freiburg vs. Bayern München: Die Tabellen

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