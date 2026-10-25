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Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs. Bayern München heute live im TV und Livestream?

SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München
Bundesliga

In der Bundesliga spielt SC Freiburg gegen Bayern München. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen SC Freiburg und Bayern München beginnt am 25.10.2026, 17:30.

DeutschlandDAZN

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Bayern München

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Bundesliga - Spielwoche 7
Europa-Park Stadion

Wer zeigt / überträgt SC Freiburg vs Bayern München heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Topspiel zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München wird live bei DAZN übertragen. Über den Streamingdienst könnt ihr das Spiel im Livestream verfolgen.

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SC Freiburg vs. Bayern München: Spielvorschau

Am Sonntag empfängt der SC Freiburg den FC Bayern München im Europa-Park Stadion zum Bundesliga-Topspiel. Die Breisgauer treffen als Dritter der Tabelle auf den Zweiten – ein Duell, das sportlich kaum brisanter sein könnte.

Freiburg erlebt eine durchwachsene Phase. Nach zwei Niederlagen in Serie – zuletzt ein 2:1 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga – ist die Mannschaft von Julian Schuster gefordert, zu Hause eine Reaktion zu zeigen.

Bei Bayern dagegen herrscht Ausnahmezustand. Trainer Vincent Kompany brach am Freitag auf dem Trainingsgelände zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sportvorstand Max Eberl bestätigte, dass Kompany stabil sei, aber mehrere Wochen fehlen werde. Co-Trainer Aaron Danks übernimmt die Verantwortung.

Dazu gesellen sich zahlreiche Verletzungssorgen beim Rekordmeister. Joshua Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Min-Jae Kim, Manuel Neuer und möglicherweise auch Aleksandar Pavlovic stehen nicht zur Verfügung. Der Kader ist ausgedünnt – die Qualität aber bleibt beachtlich.

Trotz aller Widrigkeiten reist Bayern als klarer Favorit an, zuletzt mit einem 6:1 gegen RB Leipzig und einem 2:2 in der Champions League gegen den FC Arsenal in ansprechender Form. Wo und wie ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.


SC Freiburg vs. Bayern München: Aufstellungen

SC Freiburg vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
page.match.formation.title
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuM. RosenfelderM. RosenfelderY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigJ. TahJ. TahD. UpamecanoD. UpamecanoJ. StanisicJ. StanisicN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryK. LaimerK. LaimerT. BischofT. BischofM. OliseM. OliseA. DaviesA. DaviesH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
SC Freiburg

Startelf

Bayern München

Trainer

  • J. Schuster
  • A. Danks

Form

SCF

SCF - Form

LUZ
S4-2
S04
S2-1
JAB
S3-2
B04
N2-1
ASM
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCB

FCB - Form

FCU
S7-0
FCA
U2-2
VIK
U3-3
RBL
S6-1
ARS
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
20/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Freiburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der letzte Auftritt war eine 0:3-Niederlage gegen AS Monaco in der Conference League, davor folgte ein 1:2 gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Positiv zu vermerken: Die Breisgauer gewannen zuvor gegen FK Jablonec und Schalke 04, wobei sie insgesamt zehn Tore erzielten und neun kassierten.

Bayern präsentiert sich in jüngster Zeit formstärker: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Besonders eindrucksvoll war das 6:1 gegen RB Leipzig in der Bundesliga, dazu holte der Rekordmeister zuletzt ein 2:2 gegen den FC Arsenal in der Champions League. Insgesamt traf Bayern in diesen fünf Partien 20-mal und kassierte neun Gegentore.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SC FreiburgUnentschiedenBayern München
0
1
4
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
6
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
7Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams endete am 4. April 2026 in Freiburg mit einem 2:3-Sieg für Bayern München. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen gewann Bayern dreimal, einmal trennten sich die Teams unentschieden, und Freiburg siegte kein einziges Mal. Die Münchner zeigen in dieser direkten Bilanz eine klare Überlegenheit, auch wenn Freiburg im heimischen Europa-Park Stadion stets für Gegenwehr sorgt.

SC Freiburg vs. Bayern München: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
S
U
U
S
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
6411156+913
N
S
U
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
S
S
S
U
S
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
74032011+912
S
N
S
N
S
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
S
U
U
S
U
7
Mainz 05Mainz 05M05
73131613+310
N
S
N
S
N
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
N
S
N
U
N
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
U
N
U
N
U
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
7304616-109
N
S
S
S
N
11
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
7223811-38
U
N
S
N
U
12
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
S
U
N
S
N
13
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
N
S
N
U
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
S
N
N
S
N
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
U
N
N
U
S
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
U
U
S
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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