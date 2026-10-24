Das Spiel zwischen Samsunspor und Amed Sportif beginnt am 18:00.

Deutschland Digiturk

Anstoßzeit Samsunspor gegen Amed Sportif

Süper Lig - Spielwoche 9 24. Okt. 2026 - 12:00 Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Samsunspor vs Amed Sportif heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live bei Digiturk übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen aufgeführt.

Samsunspor vs. Amed Sportif: Spielvorschau

Im Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu empfängt Samsunspor den Tabellenzweiten Amed Sportif in der Süper Lig. Für den Gastgeber ist es ein Spiel unter enormem Druck – für den Gast eine Chance, die Tabellenspitze weiter im Blick zu behalten.

Samsunspor befindet sich in einer tiefen Krise. Fünf Niederlagen in Folge – darunter ein 1:5 gegen Çorum FK und ein 1:4 gegen Kasımpaşa – haben das Team von Trainer Nenad Bjelica auf den 17. Tabellenplatz gedrückt. Die Defensive hat in dieser Phase kaum Stabilität gezeigt.

Amed Sportif präsentiert sich dagegen in starker Verfassung. Besnik Hasis Mannschaft hat vier der letzten fünf Partien nicht verloren und dabei beeindruckende Ergebnisse geliefert – darunter ein 3:2 gegen Beşiktaş und ein 5:0 gegen Istanbul Başakşehir.

Der Tabellenstand macht die Ausgangslage deutlich: Amed Sportif steht als Zweiter der Süper Lig vor dem Anpfiff auf einem Champions-League-Platz, während Samsunspor den Abstiegskampf kennt.

Dieses Spiel bietet wenig Spielraum für Fehler – vor allem für den Gastgeber, der dringend Punkte benötigt. Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Samsunspor vs. Amed Sportif: Aufstellungen

Form

Samsunspor hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt verloren – eine Serie, die in der Süper Lig ihresgleichen sucht. In diesen Partien kassierte das Team 13 Gegentore und erzielte selbst lediglich vier. Zuletzt setzte es eine 1:4-Niederlage gegen Kasımpaşa.

Amed Sportif kommt mit deutlich mehr Schwung in diese Partie. Drei Siege und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen sprechen für sich. Die Mannschaft traf dabei elfmal und kassierte nur vier Gegentore. Der jüngste Auftritt – ein 1:0 gegen Konyaspor – unterstrich die Stabilität des Teams.

Bilanz direkte Duelle

Das bisher letzte direkte Aufeinandertreffen fand im Februar 2020 in der dritten türkischen Liga statt: Samsunspor gewann damals zu Hause mit 3:0 gegen Amed Sportif. Aus den vier vorliegenden Begegnungen holte Samsunspor zwei Siege bei einem Remis und einer Niederlage. Amed Sportif konnte einmal gewinnen – ein 3:2-Heimerfolg im Januar 2019.

Samsunspor vs. Amed Sportif: Die Tabellen

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