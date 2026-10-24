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Süper Lig
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Wer zeigt / überträgt Samsunspor vs. Amed Sportif heute live im TV und Livestream?

In der Süper Lig spielt Samsunspor gegen Amed Sportif. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Samsunspor und Amed Sportif beginnt am 18:00.

DeutschlandDigiturk

Anstoßzeit Samsunspor gegen Amed Sportif

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Süper Lig - Spielwoche 9
Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu

Wer zeigt / überträgt Samsunspor vs Amed Sportif heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live bei Digiturk übertragen. Nachfolgend sind die verfügbaren TV- und Streaming-Optionen aufgeführt.

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Samsunspor vs. Amed Sportif: Spielvorschau

Im Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu empfängt Samsunspor den Tabellenzweiten Amed Sportif in der Süper Lig. Für den Gastgeber ist es ein Spiel unter enormem Druck – für den Gast eine Chance, die Tabellenspitze weiter im Blick zu behalten.

Samsunspor befindet sich in einer tiefen Krise. Fünf Niederlagen in Folge – darunter ein 1:5 gegen Çorum FK und ein 1:4 gegen Kasımpaşa – haben das Team von Trainer Nenad Bjelica auf den 17. Tabellenplatz gedrückt. Die Defensive hat in dieser Phase kaum Stabilität gezeigt.

Amed Sportif präsentiert sich dagegen in starker Verfassung. Besnik Hasis Mannschaft hat vier der letzten fünf Partien nicht verloren und dabei beeindruckende Ergebnisse geliefert – darunter ein 3:2 gegen Beşiktaş und ein 5:0 gegen Istanbul Başakşehir.

Der Tabellenstand macht die Ausgangslage deutlich: Amed Sportif steht als Zweiter der Süper Lig vor dem Anpfiff auf einem Champions-League-Platz, während Samsunspor den Abstiegskampf kennt.

Dieses Spiel bietet wenig Spielraum für Fehler – vor allem für den Gastgeber, der dringend Punkte benötigt. Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Samsunspor vs. Amed Sportif: Aufstellungen

Samsunspor vs Amed Sportif Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • N. Bjelica

Form

SAM

SAM - Form

KOB
N1-0
COB
N1-5
ERZ
N1-0
TRS
N0-3
KAS
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
2/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
AMS

AMS - Form

KAS
U2-2
IBS
S5-0
BJK
S3-2
GEN
U2-2
KSP
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
13/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Samsunspor hat die letzten fünf Pflichtspiele allesamt verloren – eine Serie, die in der Süper Lig ihresgleichen sucht. In diesen Partien kassierte das Team 13 Gegentore und erzielte selbst lediglich vier. Zuletzt setzte es eine 1:4-Niederlage gegen Kasımpaşa.

Amed Sportif kommt mit deutlich mehr Schwung in diese Partie. Drei Siege und zwei Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen sprechen für sich. Die Mannschaft traf dabei elfmal und kassierte nur vier Gegentore. Der jüngste Auftritt – ein 1:0 gegen Konyaspor – unterstrich die Stabilität des Teams.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

SamsunsporUnentschiedenAmed Sportif
2
1
1
Türkei 3
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
3
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
0
END
Türkei 3
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
0
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
0
END
Türkei 3
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
3
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
2
END
Türkei 3
Samsunspor badge
Samsunspor
SAM
1
Amed Sportif badge
Amed Sportif
AMS
0
END
6Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/4

Das bisher letzte direkte Aufeinandertreffen fand im Februar 2020 in der dritten türkischen Liga statt: Samsunspor gewann damals zu Hause mit 3:0 gegen Amed Sportif. Aus den vier vorliegenden Begegnungen holte Samsunspor zwei Siege bei einem Remis und einer Niederlage. Amed Sportif konnte einmal gewinnen – ein 3:2-Heimerfolg im Januar 2019.

Samsunspor vs. Amed Sportif: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
2
Amed SportifAmed SportifAMS
8521189+917
S
U
S
S
U
3
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
4
TrabzonsporTrabzonsporTRS
8512185+1316
S
S
S
N
S
5
KasımpaşaKasımpaşaKAS
9441139+416
S
S
N
U
S
6
BeşiktaşBeşiktaşBJK
85031610+615
N
S
N
S
S
7
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
S
N
N
S
N
8
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
9423812-414
S
S
U
S
N
9
Corum FKCorum FKCOB
84131813+513
S
S
N
S
S
10
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
N
N
U
S
U
11
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
83231212011
S
U
S
N
N
12
RizesporRizesporRIZ
8314811-310
N
N
U
S
N
13
GöztepeGöztepeGÖZ
82331716+19
S
S
U
U
N
14
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
9225915-68
N
N
N
N
U
15
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
8224716-98
N
U
N
N
N
16
KonyasporKonyasporKSP
812549-55
N
U
U
S
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
8116719-124
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
9108223-213
N
N
N
N
N
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