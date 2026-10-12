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Wer zeigt / überträgt Sabah FK vs. Sl Prag heute live im TV und Livestream?

Sabah FK - Sl. Prag
Sabah FK
Sl. Prag
Champions League

In der Champions League spielt Sabah FK gegen Sl. Prag. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sabah FK und Sl. Prag beginnt am 13.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Sabah FK gegen Sl. Prag

crest
Champions League - Spielwoche 2
Baku Olimpiya Stadionu

Wer zeigt / überträgt Sabah FK vs Sl. Prag heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live bei DAZN zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

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Sabah FK vs. Sl. Prag: Spielvorschau

Im Baku Olimpiya Stadionu empfängt Sabah FK den tschechischen Spitzenklub Slavia Prag in der Gruppenphase der Champions League. Beide Mannschaften gehen ohne Punkte in diese Partie und brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu halten.

Sabah FK steht unter Trainer Valdas Dambrauskas vor einer schwierigen Aufgabe. Die 0:4-Niederlage gegen Manchester United im ersten Gruppenspiel war ein deutlicher Dämpfer, auch wenn die Aserbaidschaner in der heimischen Liga zuletzt stabil aufgetreten sind.

Slavia Prag reist mit breiter Brust aus Prag an. Trainer Jindrich Trpisovsky hat seine Mannschaft in der tschechischen Liga in starker Form, vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich. Das 2:3 gegen Lens zum Auftakt bleibt allerdings ein Makel, den die Prager in Baku vergessen machen wollen.

Für beide Klubs geht es um mehr als drei Punkte. Wer hier verliert, gerät in der Gruppenphase früh unter Druck. Das gibt dieser Partie eine besondere Schärfe.

Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.


Sabah FK vs. Sl. Prag: Aufstellungen

Sabah FK vs Sl. Prag Aufstellungen

4-2-3-1
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Sl. Prag crest
Sl. Prag
SLP
4-2-3-1
S. PokatilovS. PokatilovS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczA. McCarthyA. McCarthyA. ZedadkaA. ZedadkaV. SimicV. SimicU. RakhmonalievU. Rakhmonalievteam-logoD. QueirozI. LepinjicaI. LepinjicaK. ParrisK. ParrisJ. MickelsJ. MickelsJ. MarkovicJ. MarkovicA. N'GuessanA. N'GuessanT. HolesT. HolesD. ZimaD. ZimaT. VlcekT. VlcekM. SadilekM. SadilekL. ProvodL. ProvodE. AyaosiE. AyaosiD. MosesD. MosesD. SturmD. SturmT. ChoryT. Chory
Sl. Prag crest
Sl. Prag
SLP
4-2-3-1
Sabah FK

Startelf

Sl. Prag

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Dambrauskas
  • J. Trpisovsky
Sabah FK

Verletzungen und Sperren

Sl. Prag

Form

SAB

SAB - Form

ZIR
S5-0
MUN
N4-0
SHA
S0-3
IMI
S3-1
NEF
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SLP

SLP - Form

RCL
N2-3
TEP
S0-2
SLV
S1-5
VPL
S2-1
ZLI
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
12/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sabah FK kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen FK Neftchi, während ein 5:0-Erfolg gegen Zira die stärkste Leistung der Serie markiert. Die einzige Niederlage war das 0:4 gegen Manchester United in der Champions League. Insgesamt erzielte Sabah in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte vier.

Slavia Prag gewann vier der letzten fünf Spiele und verlor nur das Champions-League-Auftaktspiel gegen Lens mit 2:3. In der Liga schlug der Klub Viktoria Pilsen mit 2:1 und FK Varnsdorf mit 5:1. Auch Slavia kommt auf neun erzielte Tore bei vier Gegentoren in den letzten fünf Partien. In der tschechischen Liga blieb das Team in diesem Zeitraum ohne Niederlage.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen Sabah FK und Slavia Prag gibt es keine dokumentierten Aufeinandertreffen. Diese Champions-League-Begegnung ist das erste Duell beider Klubs überhaupt.

Sabah FK vs. Sl. Prag: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Sporting CPSporting CPSCP
220041+36
S
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
3
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
4
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
14
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
15
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
16
LensLensRCL
21013303
N
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
18
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
20
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
Sl. PragSl. PragSLP
201123-11
U
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
201104-41
U
N
23
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
24
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
25
LilleLilleLIL
100123-10
N
26
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
28
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
LASKLASKLAS
100101-10
N
30
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
32
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
34
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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