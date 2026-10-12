Das Spiel zwischen Sabah FK und Sl. Prag beginnt am 13.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Sabah FK gegen Sl. Prag

Champions League - Spielwoche 2 13. Okt. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

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Das Spiel ist live bei DAZN zu sehen. Alle Übertragungsoptionen sind nachfolgend aufgeführt.

Sabah FK vs. Sl. Prag: Spielvorschau

Im Baku Olimpiya Stadionu empfängt Sabah FK den tschechischen Spitzenklub Slavia Prag in der Gruppenphase der Champions League. Beide Mannschaften gehen ohne Punkte in diese Partie und brauchen dringend einen Sieg, um den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle zu halten.

Sabah FK steht unter Trainer Valdas Dambrauskas vor einer schwierigen Aufgabe. Die 0:4-Niederlage gegen Manchester United im ersten Gruppenspiel war ein deutlicher Dämpfer, auch wenn die Aserbaidschaner in der heimischen Liga zuletzt stabil aufgetreten sind.

Slavia Prag reist mit breiter Brust aus Prag an. Trainer Jindrich Trpisovsky hat seine Mannschaft in der tschechischen Liga in starker Form, vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen sprechen für sich. Das 2:3 gegen Lens zum Auftakt bleibt allerdings ein Makel, den die Prager in Baku vergessen machen wollen.

Für beide Klubs geht es um mehr als drei Punkte. Wer hier verliert, gerät in der Gruppenphase früh unter Druck. Das gibt dieser Partie eine besondere Schärfe.

Nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Live-Stream und zur Anstoßzeit.





Sabah FK vs. Sl. Prag: Aufstellungen

Form

Sabah FK kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen FK Neftchi, während ein 5:0-Erfolg gegen Zira die stärkste Leistung der Serie markiert. Die einzige Niederlage war das 0:4 gegen Manchester United in der Champions League. Insgesamt erzielte Sabah in diesem Zeitraum neun Tore und kassierte vier.

Slavia Prag gewann vier der letzten fünf Spiele und verlor nur das Champions-League-Auftaktspiel gegen Lens mit 2:3. In der Liga schlug der Klub Viktoria Pilsen mit 2:1 und FK Varnsdorf mit 5:1. Auch Slavia kommt auf neun erzielte Tore bei vier Gegentoren in den letzten fünf Partien. In der tschechischen Liga blieb das Team in diesem Zeitraum ohne Niederlage.

Bilanz direkte Duelle

Zwischen Sabah FK und Slavia Prag gibt es keine dokumentierten Aufeinandertreffen. Diese Champions-League-Begegnung ist das erste Duell beider Klubs überhaupt.

Sabah FK vs. Sl. Prag: Die Tabellen

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