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Wer zeigt / überträgt Sabah FK vs. Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Sabah FK - Borussia Dortmund
Sabah FK
Borussia Dortmund
Champions League

In der Champions League spielt Sabah FK gegen Borussia Dortmund. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Sabah FK und Borussia Dortmund beginnt am 20.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Sabah FK gegen Borussia Dortmund

crest
Champions League - Spielwoche 3
Baku Olimpiya Stadionu

Wer zeigt / überträgt Sabah FK vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live auf DAZN zu sehen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

DAZN

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Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Borussia Dortmund reist ins Baku Olimpiya Stadionu, um in der Champions League gegen Sabah FK anzutreten. Für Niko Kovac ist es die nächste Bewährungsprobe auf europäischer Bühne, nachdem die vergangenen Wochen gemischte Ergebnisse gebracht haben.

Sabah FK empfängt den deutschen Bundesligisten in Baku und geht nach zuletzt starken Resultaten in der aserbaidschanischen Premier League mit Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Valdas Dambrauskas hat seine Mannschaft in eine solide Verfassung gebracht.

Dortmund hingegen steckt in einer Phase, die Fragen aufwirft. Die 0:1-Niederlage gegen Bodø/Glimt im Arctic Circle war ein Rückschlag, den Kovac anschließend unverblümt kommentierte: Seine Mannschaft habe die nötige Leidenschaft und Intensität vermissen lassen.

Auch das 0:0 beim Gastspiel bei Union Berlin am vergangenen Wochenende brachte keine Besserung im Angriffsspiel. Torwart Gregor Kobel sprach danach von einem frustrierenden und schmerzhaften Ergebnis, Waldemar Anton schloss sich dieser Einschätzung an.

In der Champions League-Tabelle liegt Dortmund derzeit auf Rang 18, Sabah FK auf Platz 22. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um ihre europäischen Ambitionen zu wahren.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Sabah FK vs Borussia Dortmund Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovA. McCarthyA. McCarthyA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. Solvetteam-logoD. QueirozV. SimicV. SimicU. RakhmonalievU. RakhmonalievK. ParrisK. ParrisI. LepinjicaI. LepinjicaJ. MickelsJ. MickelsG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaF. NmechaF. NmechaJ. VeermanJ. VeermanM. BeierM. BeierS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Sabah FK

Startelf

Borussia Dortmund

Trainer

  • V. Dambrauskas
  • N. Kovac

Form

SAB

SAB - Form

SHA
S0-3
IMI
S3-1
NEF
U0-0
SLP
S2-0
FKQ
S0-4
Tor erzielt (kassiert)
12/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
BVB

BVB - Form

SCP
S3-0
VFB
S0-1
SVW
U2-2
BOD
N1-0
FCU
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Sabah FK kommt mit einer starken Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: vier Siege und ein Unentschieden, bei null Niederlagen. Zuletzt bezwang das Team FK Qäbälä in der aserbaidschanischen Premier League mit 4:0. Besonders bemerkenswert war zudem der 2:0-Sieg gegen Slavia Prag in der Champions League. Insgesamt erzielte Sabah FK in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte lediglich eines.

Borussia Dortmund weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:0 bei Union Berlin in der Bundesliga. Zuvor verlor die Mannschaft 0:1 gegen Bodø/Glimt in der Champions League. Über die fünf Partien hinweg erzielte Dortmund fünf Tore und ließ ebenfalls fünf zu.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Daten aus früheren direkten Duellen zwischen Sabah FK und Borussia Dortmund vor.

Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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