Das Spiel zwischen Sabah FK und Borussia Dortmund beginnt am 20.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit Sabah FK gegen Borussia Dortmund

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Wer zeigt / überträgt Sabah FK vs Borussia Dortmund heute live im TV und Livestream?

Die Partie ist live auf DAZN zu sehen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Spielvorschau

Borussia Dortmund reist ins Baku Olimpiya Stadionu, um in der Champions League gegen Sabah FK anzutreten. Für Niko Kovac ist es die nächste Bewährungsprobe auf europäischer Bühne, nachdem die vergangenen Wochen gemischte Ergebnisse gebracht haben.

Sabah FK empfängt den deutschen Bundesligisten in Baku und geht nach zuletzt starken Resultaten in der aserbaidschanischen Premier League mit Selbstvertrauen in die Partie. Trainer Valdas Dambrauskas hat seine Mannschaft in eine solide Verfassung gebracht.

Dortmund hingegen steckt in einer Phase, die Fragen aufwirft. Die 0:1-Niederlage gegen Bodø/Glimt im Arctic Circle war ein Rückschlag, den Kovac anschließend unverblümt kommentierte: Seine Mannschaft habe die nötige Leidenschaft und Intensität vermissen lassen.

Auch das 0:0 beim Gastspiel bei Union Berlin am vergangenen Wochenende brachte keine Besserung im Angriffsspiel. Torwart Gregor Kobel sprach danach von einem frustrierenden und schmerzhaften Ergebnis, Waldemar Anton schloss sich dieser Einschätzung an.

In der Champions League-Tabelle liegt Dortmund derzeit auf Rang 18, Sabah FK auf Platz 22. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um ihre europäischen Ambitionen zu wahren.

Wer die Partie live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Form

Sabah FK kommt mit einer starken Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen: vier Siege und ein Unentschieden, bei null Niederlagen. Zuletzt bezwang das Team FK Qäbälä in der aserbaidschanischen Premier League mit 4:0. Besonders bemerkenswert war zudem der 2:0-Sieg gegen Slavia Prag in der Champions League. Insgesamt erzielte Sabah FK in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte lediglich eines.

Borussia Dortmund weist aus den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage vor. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:0 bei Union Berlin in der Bundesliga. Zuvor verlor die Mannschaft 0:1 gegen Bodø/Glimt in der Champions League. Über die fünf Partien hinweg erzielte Dortmund fünf Tore und ließ ebenfalls fünf zu.

Bilanz direkte Duelle

Für diese Begegnung liegen keine Daten aus früheren direkten Duellen zwischen Sabah FK und Borussia Dortmund vor.

Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

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