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Deutschland DFB-Pokal
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Wer zeigt / überträgt RW Essen vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

RW Essen - RB Leipzig
RW Essen
RB Leipzig
Deutschland DFB-Pokal

In der Deutschland DFB-Pokal spielt RW Essen gegen RB Leipzig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RW Essen und RB Leipzig beginnt am 27.10.2026, 18:00.

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Anstoßzeit RW Essen gegen RB Leipzig

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Deutschland DFB-Pokal - Spielwoche 2
Stadion an der Hafenstrasse

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das DFB-Pokalspiel zwischen RW Essen und RB Leipzig wird live auf WOW übertragen.

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RW Essen vs. RB Leipzig: Spielvorschau

Im DFB-Pokal trifft RW Essen am Stadion an der Hafenstraße auf RB Leipzig. Drittligist Essen empfängt den Bundesligisten aus Sachsen in einem Duell, das die Klassen durchmischt.

Für Essen ist es eine Gelegenheit, sich auf großer Bühne zu beweisen. Trainer Uwe Koschinat hat seine Mannschaft in der 3. Liga stabil aufgestellt – zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Jahn Regensburg, der die Formkurve nach oben zeigte.

RB Leipzig reist dagegen in einer schwierigen Phase an. Nach dem 1:6-Debakel gegen Bayern München und dem anschließenden 1:4 bei Real Madrid in der Champions League braucht die Mannschaft von Martin Demichelis dringend ein positives Erlebnis.

Ein Bundesliga-Sieg gegen Elversberg am vergangenen Wochenende hat zumindest etwas Luft verschafft. Dennoch steht Demichelis unter Beobachtung – sportlich wie intern.

Essen wird den Heimvorteil nutzen wollen. Leipzig muss zeigen, dass es trotz der turbulenten Wochen im Pokal Qualität abrufen kann.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung, findet ihr hier.


RW Essen vs. RB Leipzig: Aufstellungen

RW Essen vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • U. Koschinat

Form

ESN

ESN - Form

HRO
U1-1
PRM
U3-3
FOK
S2-0
FCI
N1-0
SSV
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RBL

RBL - Form

SGE
S6-0
PSV
S1-0
FCB
N6-1
RMA
N4-1
ELV
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

RW Essen kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Essen in der 3. Liga gegen Jahn Regensburg mit 1:0. Zuvor setzte es eine 1:0-Niederlage gegen Ingolstadt, während ein 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln ebenfalls in diesem Zeitraum gelang. Insgesamt erzielte Essen in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

RB Leipzig weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Niederlagen auf. Der jüngste Auftritt war ein 4:0-Heimsieg gegen Elversberg in der Bundesliga. Davor verlor Leipzig mit 1:4 bei Real Madrid in der Champions League sowie mit 1:6 gegen Bayern München. Lichtblicke waren ein 1:0-Sieg gegen PSV Eindhoven und ein 6:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt. In diesem Zeitraum erzielte Leipzig zwölf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RW EssenUnentschiedenRB Leipzig
0
0
1
Deutschland DFB-Pokal
RW Essen badge
RW Essen
ESN
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
END
1Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das bislang einzige dokumentierte Duell beider Mannschaften fand im DFB-Pokal am 17. August 2024 statt – RB Leipzig gewann damals auswärts bei RW Essen mit 4:1. Aus dem einzigen erfassten direkten Aufeinandertreffen geht Leipzig damit als klarer Sieger hervor.

RW Essen vs. RB Leipzig: Die Tabellen

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