Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoRW Essen
team-logoJahn Regensburg
Ansehen auf MagentaSport
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs. Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream?

RW Essen - Jahn Regensburg
RW Essen
Jahn Regensburg
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt RW Essen gegen Jahn Regensburg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RW Essen und Jahn Regensburg beginnt am 23.10.2026, 19:00.

DeutschlandMagentaSport

Anstoßzeit RW Essen gegen Jahn Regensburg

Wer zeigt / überträgt RW Essen vs Jahn Regensburg heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen RW Essen und Jahn Regensburg wird live auf MagentaSport übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Livestream verfolgen.

MagentaSport

MagentaSport

Hier ansehen

RW Essen vs. Jahn Regensburg: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt RW Essen den Jahn aus Regensburg – ein Duell, das für beide Mannschaften eine völlig unterschiedliche Bedeutung hat.

Essen steht als Tabellendritter für Beständigkeit und Aufstiegsambitionen. Trainer Uwe Koschinat hat seine Mannschaft in dieser Saison auf einem klaren Kurs gehalten, und die Ergebnisse sprechen für sich.

Das jüngste Ligaspiel brachte allerdings einen Dämpfer: Essen verlor gegen Ingolstadt mit 0:1 und musste damit erstmals seit Längerem eine Niederlage hinnehmen. Die Reaktion auf diesen Rückschlag wird zeigen, wie gefestigt das Team wirklich ist.

Jahn Regensburg reist als Tabellenletzter an – der Druck auf Trainer Sascha Hildmann wächst. Das Team braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die rettenden Plätze herzustellen.

Die Gastgeber genießen Heimrecht und werden den Vorteil des eigenen Publikums nutzen wollen. Für Regensburg geht es darum, auswärts eine Leistung abzurufen, die zuletzt nur selten zu sehen war.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – alle Angaben sind nachfolgend aufgeführt.


RW Essen vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

RW Essen vs Jahn Regensburg Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • U. Koschinat

Form

ESN

ESN - Form

WMA
S1-2
HRO
U1-1
PRM
U3-3
FOK
S2-0
FCI
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SSV

SSV - Form

VFB
U3-3
WSG
N0-6
HAV
S5-0
VEL
U2-2
SVW
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

RW Essen kommt mit einer gemischten jüngsten Bilanz in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Ingolstadt – ein ungewohnter Rückschlag für ein Team, das zuvor mit einem 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln überzeugt hatte. Davor gab es ein 3:3 gegen Preußen Münster sowie ein 1:1 gegen Hansa Rostock. Essen hat in diesem Zeitraum sieben Tore erzielt und sechs kassiert.

Jahn Regensburg weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ligaspiel endete torlos 0:0 gegen Wehen Wiesbaden, zuvor gab es ein 2:2 beim SC Verl. Der deutlichste Auftritt war ein 5:0-Heimsieg gegen TSV Havelse, dem allerdings eine 0:6-Testspielniederlage gegen WSG Tirol folgte. In den Liga-Partien dieses Zeitraums erzielte Regensburg zehn Tore und kassierte elf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RW EssenUnentschiedenJahn Regensburg
3
1
0
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
2
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
END
Deutschland 3 Liga
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
1
RW Essen badge
RW Essen
ESN
3
END
Deutschland 3 Liga
RW Essen badge
RW Essen
ESN
0
Jahn Regensburg badge
Jahn Regensburg
SSV
0
END
9Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/4

Das jüngste direkte Duell fand im Februar 2026 in der 3. Liga statt – RW Essen gewann daheim mit 3:2 gegen Regensburg. Blickt man auf die letzten vier Begegnungen zurück, dominiert Essen die Bilanz klar: drei Siege für die Essener, ein Unentschieden und kein einziger Sieg für Regensburg. Alle Duelle fanden in der 3. Liga statt.

RW Essen vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
108112712+1525
U
S
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
106222714+1320
U
U
S
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
105321813+518
N
S
U
U
S
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
6
Hansa RostockHansa RostockHRO
104331719-215
N
N
S
U
S
7
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
104241718-114
S
S
U
U
N
8
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
104241516-114
S
N
N
S
N
9
IngolstadtIngolstadtFCI
104241315-214
S
S
N
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
104241113-214
N
S
U
N
S
11
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
12
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
13
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
103341215-312
U
S
S
N
S
14
SC VerlSC VerlVEL
103341519-412
N
U
U
S
U
15
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
103341218-612
S
U
N
N
U
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
103251519-411
S
U
N
N
S
17
MeppenMeppenSVM
103251217-511
U
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
102442019+110
U
U
S
U
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen