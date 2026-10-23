Das Spiel zwischen RW Essen und Jahn Regensburg beginnt am 23.10.2026, 19:00.

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Anstoßzeit RW Essen gegen Jahn Regensburg

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RW Essen vs. Jahn Regensburg: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt RW Essen den Jahn aus Regensburg – ein Duell, das für beide Mannschaften eine völlig unterschiedliche Bedeutung hat.

Essen steht als Tabellendritter für Beständigkeit und Aufstiegsambitionen. Trainer Uwe Koschinat hat seine Mannschaft in dieser Saison auf einem klaren Kurs gehalten, und die Ergebnisse sprechen für sich.

Das jüngste Ligaspiel brachte allerdings einen Dämpfer: Essen verlor gegen Ingolstadt mit 0:1 und musste damit erstmals seit Längerem eine Niederlage hinnehmen. Die Reaktion auf diesen Rückschlag wird zeigen, wie gefestigt das Team wirklich ist.

Jahn Regensburg reist als Tabellenletzter an – der Druck auf Trainer Sascha Hildmann wächst. Das Team braucht dringend Punkte, um den Anschluss an die rettenden Plätze herzustellen.

Die Gastgeber genießen Heimrecht und werden den Vorteil des eigenen Publikums nutzen wollen. Für Regensburg geht es darum, auswärts eine Leistung abzurufen, die zuletzt nur selten zu sehen war.

Wo das Spiel live zu sehen ist und alle weiteren Infos zur Übertragung – alle Angaben sind nachfolgend aufgeführt.





RW Essen vs. Jahn Regensburg: Aufstellungen

Form

RW Essen kommt mit einer gemischten jüngsten Bilanz in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Ingolstadt – ein ungewohnter Rückschlag für ein Team, das zuvor mit einem 2:0-Sieg gegen Fortuna Köln überzeugt hatte. Davor gab es ein 3:3 gegen Preußen Münster sowie ein 1:1 gegen Hansa Rostock. Essen hat in diesem Zeitraum sieben Tore erzielt und sechs kassiert.

Jahn Regensburg weist aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Das jüngste Ligaspiel endete torlos 0:0 gegen Wehen Wiesbaden, zuvor gab es ein 2:2 beim SC Verl. Der deutlichste Auftritt war ein 5:0-Heimsieg gegen TSV Havelse, dem allerdings eine 0:6-Testspielniederlage gegen WSG Tirol folgte. In den Liga-Partien dieses Zeitraums erzielte Regensburg zehn Tore und kassierte elf.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste direkte Duell fand im Februar 2026 in der 3. Liga statt – RW Essen gewann daheim mit 3:2 gegen Regensburg. Blickt man auf die letzten vier Begegnungen zurück, dominiert Essen die Bilanz klar: drei Siege für die Essener, ein Unentschieden und kein einziger Sieg für Regensburg. Alle Duelle fanden in der 3. Liga statt.

RW Essen vs. Jahn Regensburg: Die Tabellen

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