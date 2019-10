Wer zeigt / überträgt AS Rom vs. Gladbach live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Europa League übertragen

Borussia M'Gladbach gastiert in der Europa League bei der AS Rom. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

3. Spieltag, Europa League: In der Gruppe J kommt es am Donnerstagabend zum Duell zwischen der AS Rom und Borussia Mönchengladbach. Die Partie wird um 18.55 Uhr im Stadion der Roma, Stadio Olimpico, angepfiffen.

Bislang läuft es in der für die Gladbacher aber alles andere als rund. Die Fohlen stehen mit einem Punkt aus zwei Spielen vor dem Duell mit der Roma bereits mächtig unter Druck. Während Gladbach am ersten Spieltag überraschend mit 0:4 gegen den Wolfsberger AC verlor, rettete Patrick Herrmann am 2. Spieltag in der Nachspielzeit gegen Istanbul Basaksehir (1:1) den bislang einzigen Zähler.

Dagegen läuft es für die Borussia in der Bundesliga so richtig. Zwar verlor M'Gladbach am vergangen Spieltag mit 0:1 bei Borussia Dortmund. Doch noch immer führt das Spitzenreiter-Team von Coach Marco Rose die Bundesliga-Tabelle an.

vs. : Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Duell in der Europa League am Donnerstagabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

AS Rom vs. Gladbach: Das Duell in der Europa League im Überblick

Duell AS Rom vs. Borussia M'Gladbach Datum Donnerstag, 24. Oktober 2019 || 18.55 Uhr Ort Stadio Olimpico (Rom, ) Zuschauer 72.698 Plätze

Wer zeigt / überträgt AS Rom vs. Gladbach im LIVE-STREAM?

Wer ist die Nummer eins, wenn es um die Übertragung der Europa League geht? Richtig, DAZN! Der Streamingdienst zeigt 190 von insgesamt 205 Spielen der Europa League exklusiv und in voller Länge im LIVE-STREAM. Auch in diesem Jahr überträgt DAZN wieder den Großteil aller Spiele des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs live im Einzelspiel oder der beliebten GoalZone (Konferenz).

Neben DAZN hat sich RTLnitro die Übertragungsrechte für 15 ausgewählte Duelle der Europa League gesichert. Diese Spiele zeigt der Tochtersender von RTL co-exklusiv sowie live im Free-TV - das Duell zwischen der AS Rom und Borussia M'Gladbach gehört allerdings nicht dazu.

DAZN zeigt / überträgt AS Rom vs. Gladbach exklusiv im LIVE-STREAM

DAZN ist am Donnerstagabend Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr das Gladbach-Spiel bei der AS Roma live verfolgen wollt. Nur bei DAZN seht Ihr AS Roma vs. Borussia Mönchengladbach in voller Länge im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst überträgt das Duell exklusiv im Einzelspiel sowie in der beliebten GoalZone (Konferenzschaltung) - Ihr habt die Wahl!

AS Rom vs. Gladbach im LIVE-STREAM bei DAZN - Alle Infos zur Übertragung im Einzelspiel:

AS Rom vs. Gladbach im LIVE-STREAM bei DAZN - Alle Infos zur GoalZone:

DAZN zeigt / überträgt AS Roma vs. Gladbach kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Habt Ihr Bock, AS Roma vs. Borussia Mönchengladbach kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN zu schauen? Dann aufgepasst. Um den Streamingdienst nutzen zu können, müsst Ihr Abonnent sein. Falls Ihr das noch nicht seid: DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. Sichert Ihr Euch also jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN, erlebt Ihr die Europa League mit Roma vs. Gladbach vollkommen gratis.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv. Denn mit Eurem kostenlosen Probemonat könnt Ihr die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes vier Wochen lang gratis testen. Und das Übertragungspaket ist mehr als gut gefüllt. Euch erwarten absolute Top-Ligen und Top-Wettbewerbe: Champions League und Europa League, die EM-Qualifikation sowie zahlreiche Länderspiele, Bundesliga und Serie A, LaLiga und Ligue 1. All das und noch vieles mehr bekommt Ihr live und in voller Länge bei DAZN.

Wer zeigt / überträgt AS Rom vs. Gladbach live im TV?

Keine guten Nachrichten für alle Fans von Borussia Mönchengladbach: Das Europa-League-Duell zwischen der AS Roma und Gladbach wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch Pay-TV-Sender Sky zeigt das Aufeinandertreffen nicht live im TV.

DAZN ist daher Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr das Gladbach-Spiel bei der Roma live und in voller Länge verfolgen wollt - allerdings nur im LIVE-STREAM. Doch geht das auch über den Fernseher?

DAZN zeigt / überträgt AS Rom vs. Gladbach im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Wollt Ihr also AS Rom vs. Borussia Mönchengladbach klassisch im TV-Programm bei DAZN sehen, müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Doch aufgepasst: DAZN hat die perfekte Alternative!

Ihr müsst trotzdem nicht darauf verzichten, das Gladbach-Spiel gegen die Roma auf Eurem Fernseher genießen zu können. DAZN bringt Euch AS Rom im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV. Schließlich ist die kostenlose DAZN-App auf allen modernen TV-Geräten mit Internetzugang verfügbar.

Wollt Ihr AS Rom vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV verfolgen? Aufgepasst, so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt AS Roma vs. Borussia M'Gladbach im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Zeigt / überträgt RTLnitro AS Rom vs. Gladbach live im Free-TV?

Wir müssen Euch bei dieser Frage leider enttäuschen. Das ist nicht der Fall. RTLnitro zeigt AS Rom vs. Borussia Mönchengladbach nicht live im Free-TV. Das hat folgenden Grund: Der Tochtersender von RTL besitzt zwar die Übertragungsrechte an insgesamt 15 Duellen in der Europa League. Doch am dritten Spieltag hat sich RTLnitro für eine andere Partie entschieden.

Der Privatsender darf immer nur ein Duell pro Spieltag live im Free-TV übertragen. Zumeist entscheidet sich das Nitro-Team für die Begegnung, die um 21 Uhr angepfiffen wird - so auch dieses Mal. Am Donnerstagabend hat sich RTLnitro für folgende Partie entschieden:

RTLnitro zeigt vs. (21 Uhr) live im Free-TV

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu AS Rom vs. Gladbach?

Für alle Enttäuschten unter Euch, die die Partie zwischen der AS Rom und Gladbach nicht im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen konnten: Nicht traurig sein. Wir haben die perfekte Alternative für Euch.

Die Highlights zu AS Rom vs. Gladbach bei DAZN!

Kostenlos mit dem DAZN-Gratismonat und so schnell wie möglich: Der Streamingdienst zeigt Euch bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff eine ausführliche Zusammenfassung von AS Rom vs. Borussia Mönchengladbach. Ihr verpasst also auch im Nachhinein keine Entscheidung, keinen Treffer und keine kritische Aktion.

Die Highlights sind Euch aber nicht genug? Dann aufgepasst: DAZN zeigt das komplette Auswärtsspiel der Gladbacher im Re-Live. Somit könnt Ihr Euch die vollen 90 Minuten noch einmal in voller Länge und mit Originalkommentar anschauen. Klickt Euch mal rein!

Und das Beste? DAZN zeigt alle Highlights der Europa League wenige Minuten nach Abpfiff. So seht Ihr nicht nur die Zusammenfassung von AS Rom vs. Borussia M’Gladbach, sondern u.a. auch die Highlights der Spiele des VfL Wolfsburg und der SG Eintracht Frankfurt.

Wer zeigt / überträgt AS Rom vs. Gladbach? Die Übertragung der Europa League in der Übersicht