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Wer zeigt / überträgt Rizespor vs. Trabzonspor heute live im TV und Livestream?

In der Süper Lig spielt Rizespor gegen Trabzonspor. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Rizespor und Trabzonspor beginnt am 17:00.

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Anstoßzeit Rizespor gegen Trabzonspor

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Süper Lig - Spielwoche 9
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Wer zeigt / überträgt Rizespor vs Trabzonspor heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf Digiturk übertragen. Alle Infos zur Übertragung sind unten aufgeführt.

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Rizespor vs. Trabzonspor: Spielvorschau

Im Çaykur Didi Stadyumu in Rize empfängt Rizespor den formstarken Trabzonspor in einem Süper-Lig-Duell mit sehr unterschiedlichen Vorzeichen für beide Mannschaften.

Rizespor steckt tief im Abstiegskampf. Die jüngsten Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache: Niederlagen gegen Çorum FK und Fenerbahçe sowie ein Unentschieden gegen Göztepe haben das Team von Trainer Recep Ucar in die untere Tabellenhälfte gedrückt.

Trabzonspor reist dagegen mit breiter Brust in die Schwarzmeerstadt. Thomas Reis' Mannschaft hat zuletzt vier ihrer fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter ein 2:0 im Stadtderby gegen Beşiktaş in der Süper Lig.

Auch in der Conference League läuft es rund für Trabzonspor. Nach dem 4:2-Auswärtssieg bei KuPS und dem jüngsten 2:0 gegen Heart of Midlothian hat sich der Klub als ernsthafte Kraft im Wettbewerb etabliert.

Torhüter André Onana war zuletzt ein wichtiger Rückhalt im Kasten der Trabzonspor. Der Leihspieler von Manchester United absolvierte starke Auftritte in der Conference League, bevor er nach dem Spiel gegen Hearts in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Sein Einsatz in Rize ist noch offen.

Für Rizespor geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Trabzonspor den Anschluss an die Tabellenspitze festigen will. Alle Infos zur Übertragung des Spiels gibt es im Folgenden.


Rizespor vs. Trabzonspor: Aufstellungen

Rizespor vs Trabzonspor Aufstellungen

4-1-4-1
Rizespor crest
Rizespor
RIZ
page.match.formation.title
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
4-2-3-1
Y. FofanaY. Fofanateam-logoM. PalaS. BakayokoS. BakayokoM. SagnanM. Sagnanteam-logoZ. Arissteam-logoT. Antalyaliteam-logoI. Olawoyinteam-logoQ. Laciteam-logoA. Mebudeteam-logoE. BulutG. BorrelliG. BorrelliA. OnanaA. OnanaW. PinaW. PinaS. SavicS. SavicM. EskihellacM. EskihellacC. NwaiwuC. NwaiwuFabinhoFabinhoE. MuciE. MuciA. SimsirA. SimsirM. SalahM. SalahM. KabasakalM. KabasakalFranculinoFranculino
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
4-1-4-1
Rizespor

Startelf

Trabzonspor

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Ucar
  • T. Reis

Form

RIZ

RIZ - Form

ALS
N0-1
EYU
S0-2
GÖZ
U2-2
FB
N0-3
COB
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TRS

TRS - Form

DRO
N0-1
SAM
S0-3
KUP
S2-4
BJK
S2-0
HEA
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Rizespor kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Çorum FK, zuvor kassierte die Mannschaft ein 0:3 gegen Fenerbahçe. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:0-Auswärtserfolg bei Eyüpspor. Insgesamt erzielte Rizespor in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte neun.

Trabzonspor steht dagegen mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen glänzend da. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg in der Conference League gegen Heart of Midlothian, davor folgte das 2:0-Derbysieg gegen Beşiktaş. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Drogheda United. Trabzonspor traf in diesen fünf Spielen zwölf Mal und ließ nur zwei Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RizesporUnentschiedenTrabzonspor
1
0
4
Süper Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
0
END
Süper Lig
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
1
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
2
END
Süper Lig
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
2
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
0
END
Pokal
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
5
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
2
END
Süper Lig
Rizespor badge
Rizespor
RIZ
3
Trabzonspor badge
Trabzonspor
TRS
1
END
6Erzielte Tore11
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 14. März 2026 in der Süper Lig statt, als Trabzonspor zu Hause mit 1:0 gegen Rizespor gewann. Aus den letzten fünf direkten Vergleichen gewann Trabzonspor viermal, Rizespor einmal. Trabzonspor erzielte in diesen Begegnungen insgesamt elf Tore, Rizespor sieben.

Rizespor vs. Trabzonspor: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Amed SportifAmed SportifAMS
96212010+1020
S
S
U
S
S
2
GalatasarayGalatasarayGAL
86111711+619
S
S
N
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
9522185+1317
U
S
S
S
N
4
FenerbahçeFenerbahçeFB
8512226+1616
S
S
S
U
N
5
BeşiktaşBeşiktaşBJK
95131610+616
U
N
S
N
S
6
KasımpaşaKasımpaşaKAS
9441139+416
S
S
N
U
S
7
KocaelisporKocaelisporKOB
9504119+215
S
N
N
S
N
8
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
9423812-414
S
S
U
S
N
9
Corum FKCorum FKCOB
94141815+313
N
S
S
N
S
10
GöztepeGöztepeGÖZ
93331916+312
S
S
S
U
U
11
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
93331212012
U
S
U
S
N
12
AlanyasporAlanyasporALS
9333911-212
N
N
U
S
U
13
RizesporRizesporRIZ
9324811-311
U
N
N
U
S
14
KonyasporKonyasporKSP
922569-38
S
N
U
U
S
15
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
9225915-68
N
N
N
N
U
16
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
9225718-118
N
N
U
N
N
17
SamsunsporSamsunsporSAM
9117821-134
N
N
N
N
N
18
EyupsporEyupsporEYU
9108223-213
N
N
N
N
N
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