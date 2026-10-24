Das Spiel zwischen Red Bull New York und Inter Miami CF beginnt am 24.10.2026, 23:30.

Deutschland Apple TV

Anstoßzeit Red Bull New York gegen Inter Miami CF

USA MLS - Spielwoche 31 24. Okt. 2026 - 17:30 Sports Illustrated Stadium

Wer zeigt / überträgt Red Bull New York vs Inter Miami CF heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Red Bull New York und Inter Miami CF ist live bei Apple TV zu sehen. Alle MLS-Partien der laufenden Saison sind direkt im Standard-Abonnement von Apple TV enthalten – ein separater Season Pass ist nicht mehr erforderlich. Das Abonnement kostet 12,99 US-Dollar pro Monat oder 99,99 US-Dollar im Jahr.

Red Bull New York vs. Inter Miami CF: Spielvorschau

Im Sports Illustrated Stadium in New Jersey empfängt Red Bull New York Inter Miami CF in der Major League Soccer. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte in der Endphase der regulären Saison.

Die Gastgeber stecken in einer schwierigen Phase. Trainer Michael Bradley muss mit seinem Team Selbstvertrauen zurückgewinnen, nachdem zuletzt Niederlagen die Form belastet haben. In der Eastern Conference kämpft New York darum, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.

Inter Miami reist als einer der formstärksten Klubs der Liga an. Trainer Kily González hat sein Team auf Kurs gehalten, und der Klub belegt einen der vorderen Plätze in der Conference. Die Mannschaft aus Florida hat zuletzt überzeugende Ergebnisse geliefert.

Lionel Messi steht einmal mehr im Mittelpunkt. Der 39-jährige Argentinier befindet sich in bestechender Form und führt die Torjägerliste der MLS an. Sein Einfluss auf das Spiel Miamis ist nach wie vor entscheidend.

Messi war zuletzt auch abseits des Platzes im Rampenlicht: In Oviedo nahm er den Prinzessin-von-Asturien-Preis für Sport entgegen und ehrte dabei seinen im August verstorbenen Vater Jorge mit bewegenden Worten. Auf dem Rasen bleibt er jedoch die wichtigste Waffe seines Teams.

Die Vorzeichen sprechen für die Gäste aus Miami. Dennoch ist ein Heimspiel im Sports Illustrated Stadium nie ohne Tücken, und New York wird alles daran setzen, die eigenen Fans zu begeistern.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es im Live-Stream verfolgen kann, erfahrt ihr hier.





Red Bull New York vs. Inter Miami CF: Aufstellungen

Form

Red Bull New York kommt mit einer gemischten Bilanz in dieses Spiel: Aus den vergangenen fünf MLS-Partien holte das Team zwei Siege, null Unentschieden und kassierte drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war eine 0:2-Heimniederlage gegen Toronto FC. Zuvor unterlag man DC United mit 1:2, während ein 4:1-Erfolg gegen San Diego FC als Lichtblick in dieser Phase herausstach. Insgesamt erzielte New York in diesem Fünfer-Zeitraum sieben Tore, kassierte aber acht.

Inter Miami präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung. Drei Siege und ein Unentschieden aus den letzten fünf Spielen unterstreichen die Stärke des Klubs. Zuletzt bezwang Miami Atlanta United mit 3:1 – Messi traf dabei doppelt. Zuvor gab es ein 2:0 gegen New York City FC sowie ein beeindruckendes 4:0 gegen DC United. Lediglich eine 1:2-Niederlage gegen Columbus Crew trübt die jüngste Bilanz. In fünf Spielen erzielte Miami zwölf Tore und ließ nur sieben zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams in dieser Saison endete am 11. April 2026 mit einem 2:2-Unentschieden – damals war Inter Miami Gastgeber. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, dominiert Miami die Bilanz klar: Drei Siege stehen einem Erfolg für New York gegenüber, bei einem weiteren Unentschieden. Besonders auffällig ist das 5:1 aus dem Juli 2025, als Miami in New Jersey gewann, sowie das 6:2 im Mai 2024. Einzig das 4:0 für New York im März 2024 durchbrach Miamis Überlegenheit in dieser Paarung.

Red Bull New York vs. Inter Miami CF: Die Tabellen

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