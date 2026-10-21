Das Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig beginnt am 21.10.2026, 21:00.

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Anstoßzeit Real Madrid gegen RB Leipzig

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Real Madrid vs. RB Leipzig: Spielvorschau

Im Estadio Bernabéu empfängt Real Madrid den deutschen Bundesligisten RB Leipzig in der Ligaphase der UEFA Champions League. José Mourinho, der im Sommer für seine zweite Amtszeit an die Concha Espina zurückgekehrt ist, will mit Los Blancos die ersten Punkte dieser Partie einfahren.

Real Madrid kommt mit breiter Brust in diese Partie. Zuletzt schlug die Mannschaft Sevilla in der Liga mit 4:1 und gewann zuvor das Auswärtsspiel bei der AS Roma in der Champions League mit 4:3 – ein Ergebnis, das die Offensivstärke dieser Mannschaft eindrucksvoll unterstreicht.

Kylian Mbappé ist die Schlüsselfigur im Angriffsspiel der Madrilenen. Der Franzose war in seinen ersten beiden Spielzeiten in Spanien jeweils La-Liga-Torschützenkönig und bringt nach einem starken WM-Turnier – zehn Tore, Goldener Schuh – jede Menge Schwung mit.

RB Leipzig reist dagegen in einer schwierigen Phase an. Die Sachsen kassierten zuletzt in der Bundesliga eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Bayern München, obwohl sie kurz zuvor in der Champions League gegen PSV mit 1:0 gewonnen hatten. Trainer Martin Demichelis muss eine Antwort auf diese Formkurve finden.

Die Kulisse am Bernabéu, wo in den letzten sechs Heimspielen in der Champions League stets mindestens drei Tore fielen, verspricht ein torreiches Spektakel. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es im Folgenden.





Real Madrid vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Form

Real Madrid kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Madrilenen erzielten in diesem Zeitraum insgesamt 13 Tore und kassierten fünf – darunter das jüngste 4:1 gegen Sevilla sowie das 4:3-Auswärtsdrama in Rom. Einzig die 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Atlético Madrid trübt die Bilanz.

RB Leipzig präsentiert sich in der Bundesliga unbeständig: Auf ein beeindruckendes 6:0 gegen Eintracht Frankfurt und ein 5:0 gegen den Hamburger SV folgte zuletzt ein 1:6-Debakel gegen Bayern München. In der Champions League gewann Leipzig zuvor gegen PSV mit 1:0 – die Mannschaft von Demichelis ist also durchaus in der Lage, auf europäischer Bühne zu punkten, zeigt aber in der Liga erhebliche Schwankungen.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Champions League endete im März 2024 mit einem 1:1 im Bernabéu, nachdem Real Madrid das Hinspiel in Leipzig mit 1:0 gewonnen hatte. Aus den vier dokumentierten direkten Duellen in der Königsklasse geht Real Madrid mit zwei Siegen als knapp bessere Mannschaft hervor, Leipzig gewann einmal – beim 3:2 im Oktober 2022.

Real Madrid vs. RB Leipzig: Die Tabellen

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