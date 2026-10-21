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Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Real Madrid - RB Leipzig
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In der Champions League spielt Real Madrid gegen RB Leipzig. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig beginnt am 21.10.2026, 21:00.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Real Madrid gegen RB Leipzig

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Champions League - Spielwoche 3
Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs RB Leipzig heute live im TV und Livestream?

Das Spiel Real Madrid gegen RB Leipzig wird live auf DAZN übertragen. Über den untenstehenden Link gelangst du direkt zum Angebot.

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Real Madrid vs. RB Leipzig: Spielvorschau

Im Estadio Bernabéu empfängt Real Madrid den deutschen Bundesligisten RB Leipzig in der Ligaphase der UEFA Champions League. José Mourinho, der im Sommer für seine zweite Amtszeit an die Concha Espina zurückgekehrt ist, will mit Los Blancos die ersten Punkte dieser Partie einfahren.

Real Madrid kommt mit breiter Brust in diese Partie. Zuletzt schlug die Mannschaft Sevilla in der Liga mit 4:1 und gewann zuvor das Auswärtsspiel bei der AS Roma in der Champions League mit 4:3 – ein Ergebnis, das die Offensivstärke dieser Mannschaft eindrucksvoll unterstreicht.

Kylian Mbappé ist die Schlüsselfigur im Angriffsspiel der Madrilenen. Der Franzose war in seinen ersten beiden Spielzeiten in Spanien jeweils La-Liga-Torschützenkönig und bringt nach einem starken WM-Turnier – zehn Tore, Goldener Schuh – jede Menge Schwung mit.

RB Leipzig reist dagegen in einer schwierigen Phase an. Die Sachsen kassierten zuletzt in der Bundesliga eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Bayern München, obwohl sie kurz zuvor in der Champions League gegen PSV mit 1:0 gewonnen hatten. Trainer Martin Demichelis muss eine Antwort auf diese Formkurve finden.

Die Kulisse am Bernabéu, wo in den letzten sechs Heimspielen in der Champions League stets mindestens drei Tore fielen, verspricht ein torreiches Spektakel. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es im Folgenden.


Real Madrid vs. RB Leipzig: Aufstellungen

Real Madrid vs RB Leipzig Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldÁlvaro CarrerasÁlvaro CarrerasIbrahima KonatéIbrahima KonatéD. HuijsenD. HuijsenArda GülerArda GülerY. DiomandeY. DiomandeVinicius JuniorVinicius JuniorAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian MbappéM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

RB Leipzig

Trainer

  • José Mourinho
  • M. Demichelis

Form

RMA

RMA - Form

ELC
S2-3
ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
SEV
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RBL

RBL - Form

HSV
S5-0
B04
N2-0
SGE
S6-0
PSV
S1-0
FCB
N6-1
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Real Madrid kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Madrilenen erzielten in diesem Zeitraum insgesamt 13 Tore und kassierten fünf – darunter das jüngste 4:1 gegen Sevilla sowie das 4:3-Auswärtsdrama in Rom. Einzig die 1:2-Niederlage im Stadtderby gegen Atlético Madrid trübt die Bilanz.

RB Leipzig präsentiert sich in der Bundesliga unbeständig: Auf ein beeindruckendes 6:0 gegen Eintracht Frankfurt und ein 5:0 gegen den Hamburger SV folgte zuletzt ein 1:6-Debakel gegen Bayern München. In der Champions League gewann Leipzig zuvor gegen PSV mit 1:0 – die Mannschaft von Demichelis ist also durchaus in der Lage, auf europäischer Bühne zu punkten, zeigt aber in der Liga erhebliche Schwankungen.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real MadridUnentschiedenRB Leipzig
2
1
1
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
END
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
Champions League
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
6Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der Champions League endete im März 2024 mit einem 1:1 im Bernabéu, nachdem Real Madrid das Hinspiel in Leipzig mit 1:0 gewonnen hatte. Aus den vier dokumentierten direkten Duellen in der Königsklasse geht Real Madrid mit zwei Siegen als knapp bessere Mannschaft hervor, Leipzig gewann einmal – beim 3:2 im Oktober 2022.

Real Madrid vs. RB Leipzig: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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