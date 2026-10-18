Das Spiel zwischen Real Madrid und FC Sevilla beginnt am 18.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen FC Sevilla

La Liga - Spielwoche 9 18. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs FC Sevilla heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Real Madrid und FC Sevilla wird live auf DAZN übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Live-Stream verfolgen.

Real Madrid vs. FC Sevilla: Spielvorschau

Im Estadio Bernabéu empfängt Real Madrid den FC Sevilla zum La-Liga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und trennt in der Gesamtwertung nur ein Rang – ein Sieg könnte die Kräfteverhältnisse merklich verschieben.

José Mourinho steht an der Seitenlinie der Madrilenen und muss dabei auf Vinicius Junior verzichten. Der brasilianische Flügelstürmer wurde nach seiner roten Karte gegen Villarreal für vier Spiele gesperrt – Mourinho kommentierte die Entscheidung mit gewohnt sarkastischem Unterton.

Mit Jude Bellingham, der kürzlich seinen Vertrag bis 2031 verlängert hat, und Kylian Mbappé besitzt Real Madrid dennoch genug individuelle Klasse, um den Gegner unter Druck zu setzen. Bellingham hat sich zuletzt als echter Führungsspieler im Bernabéu etabliert.

Auch Arda Güler, der trotz Interesse aus der Premier League langfristig bei Real Madrid verlängert hat, steht in der voraussichtlichen Startelf. Der türkische Mittelfeldmann ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Madrilenen ihren Kern für die kommenden Jahre zusammenhalten wollen.

FC Sevilla reist unter Trainer Luis Garcia an und hat zuletzt in der Liga gemischte Ergebnisse geliefert. Die Andalusier brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Real Madrid vs. FC Sevilla: Aufstellungen

Form

Real Madrid kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem 3:4-Erfolg gegen AS Rom in der Champions League; in der Liga bezwang man zuletzt Villarreal mit 1:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Atletico Madrid. Insgesamt erzielte Real Madrid in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte acht.

FC Sevilla präsentiert sich in wechselhafter Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 3:3 gegen Levante; zuvor unterlag man Barcelona mit 1:3. Sevilla traf in diesem Zeitraum sechsmal und ließ zehn Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der La Liga fand im Mai 2026 statt: FC Sevilla empfing Real Madrid und unterlag mit 0:1. Davor gewann Real Madrid im Dezember 2025 das Heimspiel mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen konnte Real Madrid viermal als Sieger vom Platz gehen, während Sevilla keinen Sieg verbuchen konnte; ein Spiel endete noch nicht mit einem klaren Ergebnis zugunsten einer Seite.

Real Madrid vs. FC Sevilla: Die Tabellen

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