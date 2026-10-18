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Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. FC Sevilla heute live im TV und Livestream?

Real Madrid - FC Sevilla
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In der La Liga spielt Real Madrid gegen FC Sevilla. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Madrid und FC Sevilla beginnt am 18.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Madrid gegen FC Sevilla

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La Liga - Spielwoche 9
Estadio Bernabeu

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs FC Sevilla heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Real Madrid und FC Sevilla wird live auf DAZN übertragen. Abonnenten können die Partie dort im Live-Stream verfolgen.

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Real Madrid vs. FC Sevilla: Spielvorschau

Im Estadio Bernabéu empfängt Real Madrid den FC Sevilla zum La-Liga-Duell. Beide Mannschaften befinden sich in der oberen Tabellenhälfte und trennt in der Gesamtwertung nur ein Rang – ein Sieg könnte die Kräfteverhältnisse merklich verschieben.

José Mourinho steht an der Seitenlinie der Madrilenen und muss dabei auf Vinicius Junior verzichten. Der brasilianische Flügelstürmer wurde nach seiner roten Karte gegen Villarreal für vier Spiele gesperrt – Mourinho kommentierte die Entscheidung mit gewohnt sarkastischem Unterton.

Mit Jude Bellingham, der kürzlich seinen Vertrag bis 2031 verlängert hat, und Kylian Mbappé besitzt Real Madrid dennoch genug individuelle Klasse, um den Gegner unter Druck zu setzen. Bellingham hat sich zuletzt als echter Führungsspieler im Bernabéu etabliert.

Auch Arda Güler, der trotz Interesse aus der Premier League langfristig bei Real Madrid verlängert hat, steht in der voraussichtlichen Startelf. Der türkische Mittelfeldmann ist ein weiteres Zeichen dafür, dass die Madrilenen ihren Kern für die kommenden Jahre zusammenhalten wollen.

FC Sevilla reist unter Trainer Luis Garcia an und hat zuletzt in der Liga gemischte Ergebnisse geliefert. Die Andalusier brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Real Madrid vs. FC Sevilla: Aufstellungen

Real Madrid vs FC Sevilla Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
FC Sevilla crest
FC Sevilla
SEV
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenAntonio RüdigerAntonio RüdigerM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesY. DiomandeY. DiomandeArda GülerArda GülerF. ValverdeF. ValverdeAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian MbappéO. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasAndrés CastrinAndrés CastrinG. SuazoG. SuazoJ. IglesiasJ. IglesiasR. VargasR. VargasF. CorreiaF. CorreiaAlfon GonzálezAlfon GonzálezY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. Agoumeteam-logoR. Ure
FC Sevilla crest
FC Sevilla
SEV
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

FC Sevilla

Trainer

  • José Mourinho
  • L. Garcia

Form

RMA

RMA - Form

RAY
S4-1
ELC
S2-3
ATM
N2-1
VIL
S1-0
ROM
S3-4
Tor erzielt (kassiert)
13/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SEV

SEV - Form

VAL
S1-0
COR
S0-1
BAR
N1-3
AVL
N1-3
LEV
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Madrid kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem 3:4-Erfolg gegen AS Rom in der Champions League; in der Liga bezwang man zuletzt Villarreal mit 1:0. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:2 gegen Atletico Madrid. Insgesamt erzielte Real Madrid in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte acht.

FC Sevilla präsentiert sich in wechselhafter Verfassung: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Mannschaft zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete 3:3 gegen Levante; zuvor unterlag man Barcelona mit 1:3. Sevilla traf in diesem Zeitraum sechsmal und ließ zehn Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real MadridUnentschiedenFC Sevilla
5
0
0
La Liga
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
0
END
La Liga
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
FC Sevilla badge
FC Sevilla
SEV
0
END
10Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Teams in der La Liga fand im Mai 2026 statt: FC Sevilla empfing Real Madrid und unterlag mit 0:1. Davor gewann Real Madrid im Dezember 2025 das Heimspiel mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen konnte Real Madrid viermal als Sieger vom Platz gehen, während Sevilla keinen Sieg verbuchen konnte; ein Spiel endete noch nicht mit einem klaren Ergebnis zugunsten einer Seite.

Real Madrid vs. FC Sevilla: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
S
S
S
S
S
3
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
S
N
S
S
N
5
FC SevillaFC SevillaSEV
84221312+114
U
N
S
S
U
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
S
S
N
S
U
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
N
U
N
N
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
723276+19
U
U
U
S
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
9234131309
U
N
S
S
N
11
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
U
S
U
U
U
12
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
N
U
N
N
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
N
S
N
U
U
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
U
N
N
S
N
16
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
8224818-108
N
U
N
N
N
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
U
U
N
N
U
18
ElcheElcheELC
91441117-67
U
U
S
N
U
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
U
U
N
S
N
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
U
N
N
U
U
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Qualifikation für die Europa Conference League
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