Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Galatasaray live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Champions League

Real Madrid trifft in der Champions League auf Galatasaray. Wir verraten Euch, wer das Duell morgen live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Die Champions League steht an. Am vierten Spieltag der Gruppenphase trifft Real Madrid im Bernabeu auf Galatasaray Istanbul. Das Duell findet am Mittwochabend um 21 Uhr statt.

Knapp zwei Wochen ist es her, als sich beide Teams zuletzt gegenüber standen. In Istanbul feierte einen knappen 1:0-Auswärtssieg (zum Spielbericht). Toni Kroos erzielte den goldenen Siegtreffer für die Königlichen.

Doch gerade der Offensivmotor stockt bei Real Madrid. In drei Champions-League-Spielen haben die Spanier bislang nur drei Treffer erzielt. Planen die Königlichen daher in der Winterpause einen Mega-Deal? Real Madrid ist angeblich scharf auf Raheem Sterling von Manchester City.

Real Madrid vs. : Wir haben für Euch in diesem Artikel zusammengestellt, wer das Duell in der am Mittwochabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Real Madrid vs. Galatasaray: Das Duell in der Champions League im Überblick

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Galatasaray im LIVE-STREAM?

Es steht fest: In der Champions-League-Saison 2019/2020 haben sich erneut zwei Anbieter die Übertragungsrechte untereinander aufgeteilt: Sky und DAZN übertragen zusammen alle Spiele der Königsklasse live. Im Free-TV wird die Champions League dagegen nicht übertragen - so auch nicht Real Madrid vs. Galatasaray.

Die Champions League live bei DAZN - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

DAZN zeigt 110 von 138 Champions-League-Spielen live im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge

im Einzelspiel - davon den Großteil exklusiv in voller Länge Alle Partien laufen bei DAZN ausschließlich im LIVE-STREAM

Den Großteil der Spiele mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase gibt's bei DAZN

in der Gruppenphase gibt's bei DAZN Liverpool, Manchester City, Juventus Turin, PSG und Co.: Bei DAZN erlebt Ihr zahlreiche CL-Spiele der europäischen Top-Klubs live und in voller Länge

Die Champions League live bei Sky - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung:

Sky überträgt alle Spiele, die gleichzeitig angepfiffen werden, in der Konferenz

Sky darf pro Spieltag zwei Duelle live und exklusiv im Einzelspiel zeigen

im Einzelspiel zeigen Sky zeigt die Konferenz und Einzelspiele live im TV und im LIVE-STREAM (Sky Go / Sky Ticket)

Diese Champions League Spiele seht ihr diese Woche in live auf DAZN. #UCL pic.twitter.com/YU4tEtrEHy — DAZN DE (@DAZN_DE) November 4, 2019

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. Galatasaray im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst ist am Mittwochabend Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr das folgende Duell live und in voller Länge erleben wollt: Nur DAZN zeigt Real Madrid vs. Galatasaray in voller Länge im LIVE-STREAM .

DAZN überträgt das Aufeinandertreffen in der Champions League zwischen Real und Gala exklusiv in voller Länge im Einzelspiel. Nur beim Streamingdienst verpasst Ihr keine Sekunde der Begegnung im Bernabeu.

Real Madrid vs. Galatasaray live und exklusiv in voller Länge im Stream bei DAZN - Hier gibt's alle Informationen zur CL-Übertragung am Mittwoch:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: pünktlich, wenige Minute vor dem Anpfiff um 21 Uhr

pünktlich, wenige Minute vor dem Anpfiff um 21 Uhr Kommentator: Robby Hunke

Robby Hunke Experte: Necat Aygün

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. Galatasaray kostenlos im LIVE-STREAM

Ihr wollt das Duell in der Champions League zwischen Real Madrid und Galatasaray kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben? Kein Problem. DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage. So könnt Ihr Real vs. Gala live und kostenlos erleben sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis testen.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv. Der Streamingdienst zeigt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM. Darunter Spitzenfußball pur! Champions League und Europa League. Bundesliga und LaLiga. Serie A und Ligue 1 sowie viele weitere Top-Ligen und -Wettbewerbe live und in voller Länge. Klickt Euch mal durch das Programm der nächsten Wochen!

Bock auf die Champions League live bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann hier entlang:

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Galatasaray live im TV?

Wird das Duell in der Champions League zwischen Real Madrid und Galatasaray live im TV übertragen? Geht das bei DAZN? Oder ist das vielleicht sogar bei Sky möglich? Wir verraten Euch alle Informationen zur TV-Übertragung der Königsklasse in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Real Madrid vs. Galatasaray live auf dem Smart-TV

Zunächst die schlechte Botschaft: Die Partie zwischen Real Madrid und Galatasaray wird in voller Länge leider nicht im TV gezeigt. DAZN ist eben kein klassischer TV-Sender, sondern bietet sämtliche Übertragungen ausschließlich im LIVE-STREAM an. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, Real vs. Gala bequem auf dem eigenen Fernseher zu verfolgen. Wie geht das?

DAZN bringt Euch Real Madrid vs. Galatasaray im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! In wenigen Schritten könnt Ihr den LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV genießen, denn die kostenlose App des Streamingdienstes ist auf nahezu allen modernen Fernsehgeräten mit Internetzugang installierbar.

Um Gala vs. Real auf dem Smart-TV zu verfolgen, müsst Ihr folgendermaßen vorgehen:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Real gegen Gala im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Gala möchte mit aller Kraft in Richtung Platz 3, um sich noch Chancen auf die zu sichern. Real hingegen muss um jeden Preis 3 Punkte einfahren. #UCL #RMAGAL pic.twitter.com/sutNeVI8XQ — DAZN DE (@DAZN_DE) November 4, 2019

Nur in der Konferenz: Sky zeigt / überträgt Real Madrid vs. Galatasaray live im Pay-TV

Zwar ist Sky am Mittwochabend ebenfalls in Madrid live vor Ort. Doch der Bezahlsender überträgt Real Madrid vs. Galatasaray nicht live im Einzelspiel. Bei Sky könnt Ihr die Begegnung nicht in voller Länge verfolgen - das ist nur bei DAZN möglich.

Eure einzige Möglichkeit, Real Madrid vs. Galatasaray live im TV bei Sky zu erleben? Das ist die Konferenz. Dort zeigt der Pay-TV-Sender alle Champions-League-Partien, die am Mittwochabend um 21 Uhr angepfiffen werden, in der Konferenzschaltung. Der Vorteil: Ihr bleibt bei allen Spielen auf dem Laufenden. Der Nachteil: Ihr könnt die Real vs. Gala nicht komplett verfolgen.

Nur in der Konferenz: Real Madrid vs. Galatasaray live im TV bei Sky - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Champions League am Mittwoch:

Für die Nutzung von Sky benötigt Ihr ein Abonnement. Mehr Informationen zu den aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Website von Sky.

ARD, ZDF und Co.: Wird Real Madrid vs. Galatasaray live im Free-TV gezeigt / übertragen?

Wie Ihr bereits wisst - wenn Ihr den obigen Teil dieses Artikels aufmerksam gelesen habt - wird die Champions League seit einiger Zeit nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch Real Madrid vs. Galatasaray läuft nicht live im Free-TV.

Warum? Kein deutscher Free-TV-Sender besitzt die Übertragungsrechte für die Spiele der Champions League - weder ARD oder ZDF noch RTL, Sport1, Eurosport und Co.

Zusammenfassung: Damit bleibt DAZN Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr Real Madrid vs. Galatasaray live und in voller Länge verfolgen wollt. Der Streamingdienst zeigt die Partie im Einzelspiel - ausschließlich im LIVE-STREAM. Sky überträgt Real vs. Gala dagegen nur in der Konferenz. Diese seht Ihr sowohl live im TV bei Sky als auch im LIVE-STREAM bei Sky Go / Sky Ticket.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Real Madrid vs. Galatasaray?

Habt Ihr das Duell in der Champions League zwischen Real Madrid und Galatasaray nicht im LIVE-STREAM bei DAZN sehen können? Kein Problem.

Wir empfehlen Euch die Highlights bei DAZN zu Real Madrid vs. Galatasaray!

Langes Warten? Nein, danke. Beim Streamingdienst bekommt Ihr bereits wenige Minuten nach Abpfiff eine ausführliche Zusammenfassung der Partie. Reichen Euch die Highlights nicht aus? Dann könnt Ihr Euch Real Madrid vs. Galatasaray auch noch einmal in voller Länge im Re-Live anschauen.

Damit aber nicht genug: Bei DAZN seht Ihr alle Highlights der Champions League sowie alle Spiele der Königsklasse im Re-Live - egal, ob DAZN oder Sky für die Übertragung zuständig ist.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Galatasaray? Die Übertragung der Champions League in der Übersicht