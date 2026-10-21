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Champions League
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Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. Fey. Rotterdam heute live im TV und Livestream?

Real Betis - Fey. Rotterdam
Real Betis
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Champions League

In der Champions League spielt Real Betis gegen Fey. Rotterdam. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Betis und Fey. Rotterdam beginnt am 21.10.2026, 21:00.

DeutschlandDAZN
ÖsterreichSky Austria
SchweizBlue Sport

Anstoßzeit Real Betis gegen Fey. Rotterdam

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Champions League - Spielwoche 3
Estadio Benito Villamarin

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs Fey. Rotterdam heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf DAZN zu sehen. TV-Kanal und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

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Real Betis vs. Fey. Rotterdam: Spielvorschau

Real Betis empfängt Feyenoord Rotterdam im Estadio Benito Villamarín in Sevilla zum Champions-League-Gruppenspiel. Für beide Klubs geht es um wichtige Punkte in einer Tabelle, die wenig Spielraum für Fehler lässt.

Manuel Pellegrini bringt eine Mannschaft ins Spiel, die zuletzt in Europa überzeugt hat. Ein 3:2-Heimsieg gegen Porto in der Champions League zeigte, dass Betis auf diesem Niveau mithalten kann – auch wenn das anschließende 2:5 gegen Barcelona in der Liga defensive Schwächen offenbarte, die Pellegrini bis heute abstellen will.

Feyenoord reist in ausgezeichneter Verfassung nach Andalusien. Giovanni van Bronckhorst führt einen Kader an, der in den letzten fünf Pflichtspielen fünfmal gewonnen hat – darunter ein 3:2 in der Champions League gegen Como und ein 3:4-Auswärtssieg bei Telstar am vergangenen Wochenende.

Die Rotterdamer haben zuletzt 19 Tore in fünf Spielen erzielt und strahlen in der Offensive eine Gefährlichkeit aus, die Pellegrinis Abwehr vor echte Aufgaben stellen wird. Gleichzeitig fehlen Van Bronckhorst gleich sieben Spieler verletzungsbedingt, was die Kadertiefe des Klubs auf die Probe stellt.

In der Champions-League-Tabelle liegt Betis deutlich komfortabler als Feyenoord, das dringend Punkte braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren. Das verleiht dem Gästeauftritt in Sevilla eine besondere Dringlichkeit.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels gibt es hier.


Real Betis vs. Fey. Rotterdam: Aufstellungen

Real Betis vs Fey. Rotterdam Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
Fey. Rotterdam crest
Fey. Rotterdam
FEY
4-3-3
Álvaro VallésÁlvaro VallésNatanNatanV. GomezV. GomezÁngel OrtizÁngel OrtizM. BartraM. BartraIscoIscoAntonyAntonyA. EzzalzouliA. EzzalzouliP. FornalsP. FornalsF. BernalF. BernalT. ParrottT. ParrottT. ErnstT. ErnstT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadJ. St. JusteJ. St. JusteMika MármolMika MármolG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteL. ValenteL. ValenteN. FerriN. FerriA. Hadj MoussaA. Hadj Moussa
Fey. Rotterdam crest
Fey. Rotterdam
FEY
4-2-3-1
Real Betis

Startelf

Fey. Rotterdam

Trainer

  • M. Pellegrini
  • G. van Bronckhorst

Form

BET

BET - Form

GET
S1-0
COR
U1-1
OSA
S5-2
POR
S3-2
BAR
N2-5
Tor erzielt (kassiert)
12/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FEY

FEY - Form

ZWO
S0-7
UTR
S5-0
AZ
S2-0
COM
S3-2
TEL
S3-4
Tor erzielt (kassiert)
21/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Real Betis kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war das 2:5 gegen Barcelona in der Liga, davor folgte jedoch ein starkes 3:2 gegen Porto in der Champions League. Insgesamt erzielte Betis in diesen fünf Partien zwölf Tore, kassierte aber auch elf – ein Muster, das auf Torgefahr, aber auch auf Anfälligkeit hinweist.

Feyenoord gewann alle fünf der zuletzt ausgetragenen Pflichtspiele. Das 3:4 bei Telstar war der jüngste Erfolg, davor bezwang der Klub Como 3:2 in der Champions League. Mit 19 erzielten Toren bei nur sechs Gegentoren in diesem Zeitraum befindet sich Feyenoord in beeindruckender Form.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real BetisUnentschiedenFey. Rotterdam
1
0
0
Europa League
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
1
END
2Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 in der Europa League statt. Real Betis gewann das Heimspiel mit 2:1 gegen Feyenoord. Auf Basis dieses einen verfügbaren Datenpunkts führt Betis die direkte Bilanz mit einem Sieg an.

Real Betis vs. Fey. Rotterdam: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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