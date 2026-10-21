Das Spiel zwischen Real Betis und Fey. Rotterdam beginnt am 21.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Betis gegen Fey. Rotterdam

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

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Das Spiel ist live auf DAZN zu sehen. TV-Kanal und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

Real Betis vs. Fey. Rotterdam: Spielvorschau

Real Betis empfängt Feyenoord Rotterdam im Estadio Benito Villamarín in Sevilla zum Champions-League-Gruppenspiel. Für beide Klubs geht es um wichtige Punkte in einer Tabelle, die wenig Spielraum für Fehler lässt.

Manuel Pellegrini bringt eine Mannschaft ins Spiel, die zuletzt in Europa überzeugt hat. Ein 3:2-Heimsieg gegen Porto in der Champions League zeigte, dass Betis auf diesem Niveau mithalten kann – auch wenn das anschließende 2:5 gegen Barcelona in der Liga defensive Schwächen offenbarte, die Pellegrini bis heute abstellen will.

Feyenoord reist in ausgezeichneter Verfassung nach Andalusien. Giovanni van Bronckhorst führt einen Kader an, der in den letzten fünf Pflichtspielen fünfmal gewonnen hat – darunter ein 3:2 in der Champions League gegen Como und ein 3:4-Auswärtssieg bei Telstar am vergangenen Wochenende.

Die Rotterdamer haben zuletzt 19 Tore in fünf Spielen erzielt und strahlen in der Offensive eine Gefährlichkeit aus, die Pellegrinis Abwehr vor echte Aufgaben stellen wird. Gleichzeitig fehlen Van Bronckhorst gleich sieben Spieler verletzungsbedingt, was die Kadertiefe des Klubs auf die Probe stellt.

In der Champions-League-Tabelle liegt Betis deutlich komfortabler als Feyenoord, das dringend Punkte braucht, um den Anschluss nicht zu verlieren. Das verleiht dem Gästeauftritt in Sevilla eine besondere Dringlichkeit.

Alle Informationen zur Übertragung des Spiels gibt es hier.





Real Betis vs. Fey. Rotterdam: Aufstellungen

Form

Real Betis kommt mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Der jüngste Auftritt war das 2:5 gegen Barcelona in der Liga, davor folgte jedoch ein starkes 3:2 gegen Porto in der Champions League. Insgesamt erzielte Betis in diesen fünf Partien zwölf Tore, kassierte aber auch elf – ein Muster, das auf Torgefahr, aber auch auf Anfälligkeit hinweist.

Feyenoord gewann alle fünf der zuletzt ausgetragenen Pflichtspiele. Das 3:4 bei Telstar war der jüngste Erfolg, davor bezwang der Klub Como 3:2 in der Champions League. Mit 19 erzielten Toren bei nur sechs Gegentoren in diesem Zeitraum befindet sich Feyenoord in beeindruckender Form.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Europa League Real Betis BET 2 Fey. Rotterdam FEY 1 END 2 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Januar 2026 in der Europa League statt. Real Betis gewann das Heimspiel mit 2:1 gegen Feyenoord. Auf Basis dieses einen verfügbaren Datenpunkts führt Betis die direkte Bilanz mit einem Sieg an.

Real Betis vs. Fey. Rotterdam: Die Tabellen

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