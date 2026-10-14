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Champions League
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Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. FC Porto heute live im TV und Livestream?

Real Betis - FC Porto
Real Betis
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Champions League

In der Champions League spielt Real Betis gegen FC Porto. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Betis und FC Porto beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Betis gegen FC Porto

crest
Champions League - Spielwoche 2
Estadio Benito Villamarin

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs FC Porto heute live im TV und Livestream?

Real Betis gegen FC Porto ist live auf DAZN zu sehen. TV-Sender und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

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Real Betis vs. FC Porto: Spielvorschau

Real Betis empfängt FC Porto am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarín in Sevilla in der UEFA Champions League. Für beide Klubs steht in dieser frühen Phase der Ligaphase bereits einiges auf dem Spiel.

Manuel Pellegrinis Mannschaft geht mit Rückenwind in die Partie. Nach dem überzeugenden 5:2-Sieg gegen Osasuna in der LaLiga zeigt Betis, dass die Offensive in Schwung ist – und der 3:2-Auftaktsieg in der Champions League gegen Lille hat die Grundlage für eine ernsthafte europäische Kampagne gelegt.

FC Porto reist unter Francesco Farioli nach Andalusien und hat die Auftaktniederlage gegen Manchester City (0:2) inzwischen hinter sich gelassen. In der Liga Portugal lief es zuletzt deutlich besser: Der 3:1-Sieg gegen Benfica unterstreicht, dass Porto Qualität besitzt – doch in der Königsklasse wartet der erste Punktgewinn noch.

In der Champions-League-Tabelle liegt Betis derzeit komfortabler als der Gast aus Porto. Für Porto ist dieser Abend deshalb keine gewöhnliche Auswärtspartie, sondern ein Moment, in dem Punkte dringend gebraucht werden, um den Anschluss an die Qualifikationsplätze nicht zu verlieren.

Die beiden Klubs sind sich in einem Pflichtspiel noch nie begegnet – das verleiht dieser Partie in Sevilla einen besonderen Charakter. Alle Informationen zum Livestream und TV-Sender findet ihr unten.


Real Betis vs. FC Porto: Aufstellungen

Real Betis vs FC Porto Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
FC Porto crest
FC Porto
POR
4-3-3
Álvaro VallésÁlvaro VallésNatanNatanH. BellerinH. BellerinM. BartraM. BartraF. GarciaF. GarciaA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoR. RiquelmeR. RiquelmeF. BernalF. BernalD. CeballosD. CeballosT. ParrottT. ParrottD. CostaD. CostaA. CostaA. CostaNehuén PérezNehuén PérezJ. KiwiorJ. KiwiorF. MouraF. MouraA. VarelaA. VarelaP. RosarioP. RosarioG. VeigaG. VeigaAndré SilvaAndré Silvateam-logoPepeB. SainzB. Sainz
FC Porto crest
FC Porto
POR
4-2-3-1
Real Betis

Startelf

FC Porto

Trainer

  • M. Pellegrini
  • F. Farioli

Form

BET

BET - Form

LIL
S2-3
VIL
S1-2
GET
S1-0
COR
U1-1
OSA
S5-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
POR

POR - Form

MCI
N0-2
CAP
S1-4
BEN
S3-1
COR
S1-3
MAR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Real Betis kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 5:2-Heimsieg gegen Osasuna in der LaLiga; zuvor sicherte sich Betis einen 2:1-Auswärtssieg bei Villarreal. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft zwölf Tore und kassierte acht.

FC Porto gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele, mit einer Niederlage als einzigem Ausreißer. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Auswärtssieg bei Marítimo in der Liga Portugal; dazu kommt ein 3:1-Heimsieg gegen Benfica. Insgesamt erzielte Porto in diesem Zeitraum elf Tore und ließ vier zu. Die einzige Niederlage war das 0:2 gegen Manchester City in der Champions League.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real BetisUnentschiedenFC Porto
0
0
1
Klub Freundschaftsspiele
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
1Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/1

Die einzige dokumentierte Begegnung zwischen Real Betis und FC Porto war ein 1:1-Unentschieden in einem Testspiel am 19. Juli 2019 in Porto. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Aufzeichnungen zu Duellen zwischen den beiden Klubs, was dieses Champions-League-Spiel zur ersten wettbewerbsmäßigen Begegnung der Vereinsgeschichte macht.

Real Betis vs. FC Porto: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
2
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
6
ComoComoCOM
110041+33
S
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
13
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
17
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
18
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
22
AS RomAS RomROM
10101101
U
22
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
25
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
26
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
28
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
29
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
31
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
32
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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