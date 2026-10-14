Das Spiel zwischen Real Betis und FC Porto beginnt am 14.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Real Betis gegen FC Porto

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs FC Porto heute live im TV und Livestream?

Real Betis gegen FC Porto ist live auf DAZN zu sehen. TV-Sender und Livestream-Optionen sind unten aufgeführt.

Real Betis vs. FC Porto: Spielvorschau

Real Betis empfängt FC Porto am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im Estadio Benito Villamarín in Sevilla in der UEFA Champions League. Für beide Klubs steht in dieser frühen Phase der Ligaphase bereits einiges auf dem Spiel.

Manuel Pellegrinis Mannschaft geht mit Rückenwind in die Partie. Nach dem überzeugenden 5:2-Sieg gegen Osasuna in der LaLiga zeigt Betis, dass die Offensive in Schwung ist – und der 3:2-Auftaktsieg in der Champions League gegen Lille hat die Grundlage für eine ernsthafte europäische Kampagne gelegt.

FC Porto reist unter Francesco Farioli nach Andalusien und hat die Auftaktniederlage gegen Manchester City (0:2) inzwischen hinter sich gelassen. In der Liga Portugal lief es zuletzt deutlich besser: Der 3:1-Sieg gegen Benfica unterstreicht, dass Porto Qualität besitzt – doch in der Königsklasse wartet der erste Punktgewinn noch.

In der Champions-League-Tabelle liegt Betis derzeit komfortabler als der Gast aus Porto. Für Porto ist dieser Abend deshalb keine gewöhnliche Auswärtspartie, sondern ein Moment, in dem Punkte dringend gebraucht werden, um den Anschluss an die Qualifikationsplätze nicht zu verlieren.

Die beiden Klubs sind sich in einem Pflichtspiel noch nie begegnet – das verleiht dieser Partie in Sevilla einen besonderen Charakter. Alle Informationen zum Livestream und TV-Sender findet ihr unten.





Real Betis vs. FC Porto: Aufstellungen

Form

Real Betis kommt mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 5:2-Heimsieg gegen Osasuna in der LaLiga; zuvor sicherte sich Betis einen 2:1-Auswärtssieg bei Villarreal. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft zwölf Tore und kassierte acht.

FC Porto gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele, mit einer Niederlage als einzigem Ausreißer. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1-Auswärtssieg bei Marítimo in der Liga Portugal; dazu kommt ein 3:1-Heimsieg gegen Benfica. Insgesamt erzielte Porto in diesem Zeitraum elf Tore und ließ vier zu. Die einzige Niederlage war das 0:2 gegen Manchester City in der Champions League.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head Unentschieden 0 0 1 Klub Freundschaftsspiele FC Porto POR 1 Real Betis BET 1 END 1 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Die einzige dokumentierte Begegnung zwischen Real Betis und FC Porto war ein 1:1-Unentschieden in einem Testspiel am 19. Juli 2019 in Porto. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Aufzeichnungen zu Duellen zwischen den beiden Klubs, was dieses Champions-League-Spiel zur ersten wettbewerbsmäßigen Begegnung der Vereinsgeschichte macht.

Real Betis vs. FC Porto: Die Tabellen

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