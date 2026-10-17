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Wer zeigt / überträgt Real Betis vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Real Betis - FC Barcelona
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In der La Liga spielt Real Betis gegen FC Barcelona. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Real Betis und FC Barcelona beginnt am 17.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Real Betis gegen FC Barcelona

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La Liga - Spielwoche 9
Estadio de La Cartuja

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf DAZN zu sehen.

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Real Betis vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Im Estadio de La Cartuja in Sevilla empfängt Real Betis den Tabellenführer FC Barcelona in der La Liga. Manuel Pellegrinis Mannschaft tritt nach einer starken Woche an, in der sie Porto in der Champions League mit 3:2 bezwang – ein Abend, der in Sevilla noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Betis belegt aktuell den dritten Platz in der Liga und zeigt sich in beeindruckender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 5:2 gegen Osasuna, unterstreichen die Heimstärke von Pellegrinis Team.

FC Barcelona reist als Tabellenführer an und hat zuletzt in der Champions League Galatasaray mit 4:1 auswärts besiegt. Hansi Flicks Mannschaft präsentiert sich in der laufenden Saison bislang nahezu makellos.

Der 19-jährige Lamine Yamal sorgte beim Auswärtssieg in Istanbul für Aufsehen mit einem spektakulären Assist, der selbst seine Teamkollegen zu scherzhaften Kommentaren verleitete. Anthony Gordon überzeugte ebenfalls und festigt seinen Platz in Flicks Startelf.

Rodri mahnte trotz des klaren Sieges zur Besonnenheit und betonte, dass Barcelona in der Defensive noch Verbesserungspotenzial hat. Diese selbstkritische Haltung dürfte dem Team helfen, auch in Sevilla fokussiert aufzutreten.

Das Duell zwischen einem aufstrebenden Betis und einem formstarken Barcelona verspricht eine intensive Partie. Alle Informationen zur Übertragung gibt es weiter unten.


Real Betis vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Real Betis vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
Álvaro VallésÁlvaro VallésH. BellerinH. BellerinD. LlorenteD. LlorenteF. GarciaF. GarciaNatanNatanAntonyAntonyP. FornalsP. FornalsIscoIscoM. RocaM. RocaA. EzzalzouliA. EzzalzouliJuan HernándezJuan HernándezJ. GarciaJ. GarciaJules KoundéJules KoundéX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiRodriRodriA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriG. JesusG. Jesus
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
Real Betis

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • M. Pellegrini
  • H. Flick

Form

BET

BET - Form

VIL
S1-2
GET
S1-0
COR
U1-1
OSA
S5-2
POR
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAR

BAR - Form

LEV
S2-4
SAN
S7-2
SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
21/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Real Betis kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 3:2 gegen FC Porto in der Champions League. Zuvor bezwang Betis Osasuna mit 5:2 in der Liga. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwölf Tore und kassierte acht.

FC Barcelona gewann alle fünf der zuletzt ausgetragenen Pflichtspiele. Zuletzt setzte sich die Mannschaft mit 4:1 gegen Galatasaray in der Champions League durch. Davor gab es ein 3:0 gegen Getafe sowie ein 7:2 gegen Racing Santander in der Liga. Barcelona traf in diesen fünf Spielen 19 Mal und ließ nur neun Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Real BetisUnentschiedenFC Barcelona
0
2
3
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
5
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
Spanien Copa del Rey
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
END
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
8Erzielte Tore16
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 17. Mai 2026 in der La Liga statt: FC Barcelona gewann zu Hause mit 3:1 gegen Real Betis. Aus den letzten fünf direkten Duellen geht Barcelona als klar erfolgreichere Mannschaft hervor, mit Siegen in drei der fünf Partien gegenüber einem Sieg für Betis und einem Unentschieden. Die Begegnungen waren dabei torreich: Allein das Auswärtsspiel im Dezember 2025 endete 3:5 aus Betis-Sicht.

Real Betis vs. FC Barcelona: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
8800347+2724
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
S
S
S
S
N
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
S
U
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
S
N
S
S
N
5
FC SevillaFC SevillaSEV
84221312+114
U
N
S
S
U
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
S
S
N
S
U
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
N
U
N
N
S
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
U
S
U
U
U
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
FC VillarrealFC VillarrealVIL
8224131308
N
S
S
N
N
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
U
N
N
S
U
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
N
S
N
U
U
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
U
N
N
S
N
16
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
8224818-108
N
U
N
N
N
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
U
U
N
N
U
18
ElcheElcheELC
81341117-66
U
S
N
U
N
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
U
N
S
N
N
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
U
N
N
U
U
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