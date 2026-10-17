Das Spiel zwischen Real Betis und FC Barcelona beginnt am 17.10.2026, 18:30.

Anstoßzeit Real Betis gegen FC Barcelona

La Liga - Spielwoche 9 17. Okt. 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Wer zeigt / überträgt Real Betis vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel ist live auf DAZN zu sehen.

Real Betis vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Im Estadio de La Cartuja in Sevilla empfängt Real Betis den Tabellenführer FC Barcelona in der La Liga. Manuel Pellegrinis Mannschaft tritt nach einer starken Woche an, in der sie Porto in der Champions League mit 3:2 bezwang – ein Abend, der in Sevilla noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Betis belegt aktuell den dritten Platz in der Liga und zeigt sich in beeindruckender Verfassung. Vier Siege aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 5:2 gegen Osasuna, unterstreichen die Heimstärke von Pellegrinis Team.

FC Barcelona reist als Tabellenführer an und hat zuletzt in der Champions League Galatasaray mit 4:1 auswärts besiegt. Hansi Flicks Mannschaft präsentiert sich in der laufenden Saison bislang nahezu makellos.

Der 19-jährige Lamine Yamal sorgte beim Auswärtssieg in Istanbul für Aufsehen mit einem spektakulären Assist, der selbst seine Teamkollegen zu scherzhaften Kommentaren verleitete. Anthony Gordon überzeugte ebenfalls und festigt seinen Platz in Flicks Startelf.

Rodri mahnte trotz des klaren Sieges zur Besonnenheit und betonte, dass Barcelona in der Defensive noch Verbesserungspotenzial hat. Diese selbstkritische Haltung dürfte dem Team helfen, auch in Sevilla fokussiert aufzutreten.

Das Duell zwischen einem aufstrebenden Betis und einem formstarken Barcelona verspricht eine intensive Partie. Alle Informationen zur Übertragung gibt es weiter unten.





Real Betis vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Form

Real Betis kommt mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 3:2 gegen FC Porto in der Champions League. Zuvor bezwang Betis Osasuna mit 5:2 in der Liga. Insgesamt erzielte die Mannschaft in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum zwölf Tore und kassierte acht.

FC Barcelona gewann alle fünf der zuletzt ausgetragenen Pflichtspiele. Zuletzt setzte sich die Mannschaft mit 4:1 gegen Galatasaray in der Champions League durch. Davor gab es ein 3:0 gegen Getafe sowie ein 7:2 gegen Racing Santander in der Liga. Barcelona traf in diesen fünf Spielen 19 Mal und ließ nur neun Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 17. Mai 2026 in der La Liga statt: FC Barcelona gewann zu Hause mit 3:1 gegen Real Betis. Aus den letzten fünf direkten Duellen geht Barcelona als klar erfolgreichere Mannschaft hervor, mit Siegen in drei der fünf Partien gegenüber einem Sieg für Betis und einem Unentschieden. Die Begegnungen waren dabei torreich: Allein das Auswärtsspiel im Dezember 2025 endete 3:5 aus Betis-Sicht.

Real Betis vs. FC Barcelona: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.