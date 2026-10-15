Das Spiel zwischen RB Salzburg und AC Mailand beginnt am 15.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit RB Salzburg gegen AC Mailand

Europa League - Spielwoche 2 15. Okt. 2026 - 12:45 Red Bull Arena

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen RB Salzburg und AC Milan ist in Deutschland live auf RTL+ zu sehen.

RB Salzburg vs. AC Mailand: Spielvorschau

RB Salzburg empfängt AC Milan am 15. Oktober 2026 in der Europa League im Red Bull Arena in Salzburg. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation für die K.o.-Runde.

Milan reist nach Österreich mit gemischten Gefühlen. Zuletzt trennte sich Ruben Amorims Mannschaft 1:1 von Sassuolo in der Serie A – ein Resultat, das hätte besser ausfallen können. Milan hatte mehr vom Spiel, kassierte aber nach einer Ecke den Ausgleich und musste froh sein, dass ein später Treffer der Gastgeber wegen eines Fouls in der Entstehung aberkannt wurde.

Amorim selbst hat offen über den Druck gesprochen, einen Klub dieser Größenordnung zu führen. Seine Zeit bei Manchester United habe ihn auf genau diese Art von Herausforderung vorbereitet, sagte er – Worte, die in Salzburg auf die Probe gestellt werden.

Auf der anderen Seite steht Salzburg unter Trainer Danny Röhl, der zuletzt ein torloses 0:0 gegen Grazer AK verbuchte. Die Österreicher haben in dieser Europa-League-Saison bereits bewiesen, dass sie auf europäischem Niveau mithalten können – ein Auswärtssieg bei Levski Sofia unterstreicht das.

Christian Pulisic ist Milans kreativer Motor und wird auch in Salzburg erwartet, Lösungen gegen einen kompakten Defensivblock zu finden. Luka Modric, der gegen Sassuolo als Einwechselspieler den Assist zum Treffer von Rabiot lieferte, bringt Erfahrung und Spielintelligenz ins Mittelfeld.

Wer das Spiel nicht verpassen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.





RB Salzburg vs. AC Mailand: Aufstellungen

Form

RB Salzburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Das jüngste Ergebnis war ein torloses 0:0 gegen Grazer AK in der österreichischen Bundesliga. Zuvor gelang ein deutlicher 3:0-Sieg gegen Sturm Graz sowie ein Auswärtserfolg in der Europa League bei Levski Sofia. Insgesamt erzielte Salzburg in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte drei.

AC Milan verzeichnet aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennten sich die Rossoneri 1:1 von Sassuolo, davor gab es ein überzeugendes 3:0 gegen Lecce. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:2 gegen Benfica in der Europa League. In Summe erzielte Milan sechs Treffer und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 2. November 2022 in der Champions-League-Gruppenphase statt – AC Milan gewann damals zuhause mit 4:0. Das einzige weitere dokumentierte Duell endete im September 2022 in Salzburg 1:1, ebenfalls in der Champions League. Aus beiden Begegnungen stehen Milan fünf erzielte Tore gegenüber einem Treffer von Salzburg.

RB Salzburg vs. AC Mailand: Die Tabellen

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