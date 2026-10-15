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Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. AC Mailand heute live im TV und Livestream?

RB Salzburg - AC Mailand
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In der Europa League spielt RB Salzburg gegen AC Mailand. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RB Salzburg und AC Mailand beginnt am 15.10.2026, 18:45.

Anstoßzeit RB Salzburg gegen AC Mailand

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Europa League - Spielwoche 2
Red Bull Arena

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs AC Mailand heute live im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen RB Salzburg und AC Milan ist in Deutschland live auf RTL+ zu sehen.

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RB Salzburg vs. AC Mailand: Spielvorschau

RB Salzburg empfängt AC Milan am 15. Oktober 2026 in der Europa League im Red Bull Arena in Salzburg. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Qualifikation für die K.o.-Runde.

Milan reist nach Österreich mit gemischten Gefühlen. Zuletzt trennte sich Ruben Amorims Mannschaft 1:1 von Sassuolo in der Serie A – ein Resultat, das hätte besser ausfallen können. Milan hatte mehr vom Spiel, kassierte aber nach einer Ecke den Ausgleich und musste froh sein, dass ein später Treffer der Gastgeber wegen eines Fouls in der Entstehung aberkannt wurde.

Amorim selbst hat offen über den Druck gesprochen, einen Klub dieser Größenordnung zu führen. Seine Zeit bei Manchester United habe ihn auf genau diese Art von Herausforderung vorbereitet, sagte er – Worte, die in Salzburg auf die Probe gestellt werden.

Auf der anderen Seite steht Salzburg unter Trainer Danny Röhl, der zuletzt ein torloses 0:0 gegen Grazer AK verbuchte. Die Österreicher haben in dieser Europa-League-Saison bereits bewiesen, dass sie auf europäischem Niveau mithalten können – ein Auswärtssieg bei Levski Sofia unterstreicht das.

Christian Pulisic ist Milans kreativer Motor und wird auch in Salzburg erwartet, Lösungen gegen einen kompakten Defensivblock zu finden. Luka Modric, der gegen Sassuolo als Einwechselspieler den Assist zum Treffer von Rabiot lieferte, bringt Erfahrung und Spielintelligenz ins Mittelfeld.

Wer das Spiel nicht verpassen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream.


RB Salzburg vs. AC Mailand: Aufstellungen

RB Salzburg vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Danny Röhl

Form

SAL

SAL - Form

RIE
U1-1
LES
S0-1
SGR
S3-0
BWL
N1-2
GAK
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MIL

MIL - Form

JUV
U1-1
LAZ
U2-2
BEN
N0-2
LEC
S3-0
SAS
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RB Salzburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Das jüngste Ergebnis war ein torloses 0:0 gegen Grazer AK in der österreichischen Bundesliga. Zuvor gelang ein deutlicher 3:0-Sieg gegen Sturm Graz sowie ein Auswärtserfolg in der Europa League bei Levski Sofia. Insgesamt erzielte Salzburg in diesem Zeitraum fünf Tore und kassierte drei.

AC Milan verzeichnet aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennten sich die Rossoneri 1:1 von Sassuolo, davor gab es ein überzeugendes 3:0 gegen Lecce. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:2 gegen Benfica in der Europa League. In Summe erzielte Milan sechs Treffer und kassierte fünf.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RB SalzburgUnentschiedenAC Mailand
0
1
1
Champions League
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
4
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
0
END
Champions League
RB Salzburg badge
RB Salzburg
SAL
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
1Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 2. November 2022 in der Champions-League-Gruppenphase statt – AC Milan gewann damals zuhause mit 4:0. Das einzige weitere dokumentierte Duell endete im September 2022 in Salzburg 1:1, ebenfalls in der Champions League. Aus beiden Begegnungen stehen Milan fünf erzielte Tore gegenüber einem Treffer von Salzburg.

RB Salzburg vs. AC Mailand: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Juventus FCJuventus FCJUV
110050+53
S
2
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
110040+43
S
3
Sp. PragSp. PragSPP
110041+33
S
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
110041+33
S
5
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
110030+33
S
6
FerencvarosFerencvarosFTC
110031+23
S
7
BenficaBenficaBEN
110020+23
S
8
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
110020+23
S
8
OFI KretaOFI KretaOFI
110020+23
S
10
LyonLyonOL
110021+13
S
10
BournemouthBournemouthBOU
110021+13
S
10
TorreenseTorreenseTOR
110021+13
S
13
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
110021+13
S
14
RB SalzburgRB SalzburgSAL
110010+13
S
15
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
110010+13
S
15
SunderlandSunderlandSUN
110010+13
S
17
Sturm GrazSturm GrazSGR
10100001
U
17
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
10100001
U
17
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
10100001
U
17
RennesRennesREN
10100001
U
21
BialystokBialystokJAG
100112-10
N
22
Real SociedadReal SociedadRSO
100112-10
N
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
100112-10
N
22
LilleströmLilleströmLIL
100112-10
N
25
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
100101-10
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
100101-10
N
25
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
100101-10
N
28
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
100113-20
N
29
HoffenheimHoffenheimTSG
100102-20
N
29
AC MailandAC MailandMIL
100102-20
N
29
NK CeljeNK CeljeCEL
100102-20
N
32
MarseilleMarseilleOM
100114-30
N
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
100114-30
N
34
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
100103-30
N
35
Lech PosenLech PosenLCH
100104-40
N
36
NijmegenNijmegenNEC
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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