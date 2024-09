RB Salzburg empfängt am Dienstag in der Champions League Stade Brest. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Champions League stehen die Partien des zweiten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es RB Salzburg am Dienstag (1. Oktober) mit Stade Brest zu tun. Der Anpfiff ertönt um 18.45 Uhr.

Überdies dient die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim als Kulisse des Heimspiels der Mozartstädter gegen die Piraten. RB Salzburg und Stade Brest treten erstmals gegeneinander an.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr RB Salzburg vs. Stade Brest im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

RB Salzburg vs. Stade Brest, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel RB Salzburg – Stade Brest Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 2. Spieltag Datum Dienstag, 1. Oktober 2024 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Red Bull Arena (Wals-Siezenheim)

Wer zeigt / überträgt RB Salzburg vs. Stade Brest heute im LIVE STREAM und live im TV?

RB Salzburg vs. Stade Brest im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

RB Salzburg-News

RB Salzburg stieg als österreichischer Vizemeister in der dritten Runde in die Champions-League-Qualifikation ein.

Dort bezwang die Elf von Pepijn Lijnders Twente Enschede dank eines 2:1-Heimerfolgs und eines 3:3-Remis in den Niederlanden.

Anschließend erreichten die Mozartstädter bei Dynamo Kiew ein 2:0 und vor eigenem Publikum ein 1:1.

Zum Auftakt in der Ligaphase unterlag RB Salzburg am 18. September bei Sparta Prag mit 0:3.

Stade Brest-News

Stade Brest war in der Vorsaison Frankreichs Überraschungsmannschaft und zog als Dritter erstmals in der Klubgeschichte in einen Europapokal ein.

Bei ihrem internationalen Debüt setzte sich die Elf von Eric Roy am 19. September gegen Sturm Graz mit 2:1 durch.

Gegen den österreichischen Doublegewinner netzten in Guingamp Hugo Magnetti (23.) und Abdallah Sima (56.).

RB Salzburg vs. Stade Brest live anschauen: Nützliche Links