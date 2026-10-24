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Bundesliga
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Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Elversberg heute live im TV und Livestream?

RB Leipzig - Elversberg
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Bundesliga

In der Bundesliga spielt RB Leipzig gegen Elversberg. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Elversberg beginnt am 24.10.2026, 15:30.

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Anstoßzeit RB Leipzig gegen Elversberg

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Bundesliga - Spielwoche 7
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Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs Elversberg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Elversberg wird live auf WOW sowie in der Konferenz auf DAZN übertragen. Eine Übertragung im Free-TV findet nicht statt.

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RB Leipzig vs. Elversberg: Spielvorschau

In der Red Bull Arena in Leipzig empfängt RB Leipzig den Aufsteiger Elversberg zum Bundesliga-Duell. Für die Gastgeber ist die Partie nach einer turbulenten Woche mehr als nur ein Pflichtspiel – es geht darum, Stabilität zurückzugewinnen.

Die Roten Bullen stecken in einer schwierigen Phase. Das 1:6-Debakel gegen Bayern München hat Trainer Martin Demichelis unter Druck gesetzt, und auch die anschließende 4:1-Niederlage bei Real Madrid in der Champions League hat die Zweifel nicht kleiner werden lassen. Leipzig braucht dringend einen Heimsieg.

Demichelis steht in der Kritik. Neben den sportlichen Ergebnissen wurden zuletzt auch Fragen zu seiner Kommunikationsfähigkeit in der Kabine laut. In der Bundesliga belegt Leipzig nach sechs Spieltagen nur den siebten Tabellenplatz – für die eigenen Ansprüche deutlich zu wenig.

Elversberg reist als Tabellensechster an und hat damit in der laufenden Saison bislang mehr Punkte gesammelt als der Gastgeber. Der Aufsteiger zeigt sich in dieser Spielzeit bemerkenswert gefestigt und wird die Drucksituation beim Gegner zu nutzen wissen.

Für Leipzig ist dieses Heimspiel eine Chance, vor eigenem Publikum Antworten zu liefern. Wo das Spiel live zu sehen ist und was sonst noch wissenswert ist, erfahrt ihr hier.


RB Leipzig vs. Elversberg: Aufstellungen

RB Leipzig vs Elversberg Voraussichtliche Aufstellungen

4-5-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
page.match.formation.title
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-2-3-1
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumA. MaksimovicA. MaksimovicA. NusaA. NusaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiR. ReitzR. ReitzR. CruzR. CruzN. KristofN. KristofJ. GyamerahJ. GyamerahL. PinckertL. PinckertM. RohrM. RohrLasse GüntherLasse GüntherL. PetkovL. PetkovM. KrattenmacherM. KrattenmacherF. KeidelF. KeidelF. SchmahlF. SchmahlL. PorebaL. PorebaD. MokwaD. Mokwa
Elversberg crest
Elversberg
ELV
4-5-1
RB Leipzig

Startelf

Elversberg

Trainer

  • M. Demichelis
  • V. Wagner

Form

RBL

RBL - Form

B04
N2-0
SGE
S6-0
PSV
S1-0
FCB
N6-1
RMA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
9/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ELV

ELV - Form

FCB
N1-2
S04
U0-0
WMA
N2-1
FCU
N1-0
FCA
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

RB Leipzig kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einer 4:1-Niederlage bei Real Madrid in der Champions League. Zuvor setzte es ein 6:1-Debakel gegen Bayern München in der Bundesliga. Lichtblicke waren ein 1:0-Sieg gegen PSV Eindhoven in der Champions League sowie ein 6:0-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt. Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Spielen zwölf Tore, kassierte aber neun Gegentreffer – eine Bilanz, die die Unbeständigkeit der Mannschaft treffend beschreibt.

Elversberg präsentiert sich in der jüngsten Vergangenheit wechselhaft. Der Aufsteiger gewann zuletzt in der Bundesliga mit 4:3 gegen Augsburg, verlor aber zuvor mit 1:0 gegen Union Berlin. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Elversberg einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

RB LeipzigUnentschiedenElversberg
1
0
1
Deutschland 3 Liga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
END
Deutschland 3 Liga
Elversberg badge
Elversberg
ELV
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
END
2Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2

Die Begegnungshistorie zwischen RB Leipzig und Elversberg ist überschaubar. Das bislang letzte dokumentierte Duell fand im März 2014 in der 3. Liga statt, als Leipzig zu Hause mit 2:0 gewann. Davor hatte Elversberg im September 2013 ebenfalls in der 3. Liga mit 1:0 die Oberhand behalten. Aus den zwei erfassten direkten Duellen steht es damit 1:1, mit je einem Sieg pro Mannschaft.

RB Leipzig vs. Elversberg: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
6411156+913
N
S
U
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
S
S
S
U
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
S
N
N
S
N
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
72051013-36
N
N
S
N
N
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
18
GladbachGladbachBMG
71061122-113
S
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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