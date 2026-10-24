Das Spiel zwischen RB Leipzig und Elversberg beginnt am 24.10.2026, 15:30.

Deutschland WOW

Anstoßzeit RB Leipzig gegen Elversberg

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 Red Bull Arena Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs Elversberg heute live im TV und Livestream?

Das Bundesliga-Spiel zwischen RB Leipzig und Elversberg wird live auf WOW sowie in der Konferenz auf DAZN übertragen. Eine Übertragung im Free-TV findet nicht statt.

RB Leipzig vs. Elversberg: Spielvorschau

In der Red Bull Arena in Leipzig empfängt RB Leipzig den Aufsteiger Elversberg zum Bundesliga-Duell. Für die Gastgeber ist die Partie nach einer turbulenten Woche mehr als nur ein Pflichtspiel – es geht darum, Stabilität zurückzugewinnen.

Die Roten Bullen stecken in einer schwierigen Phase. Das 1:6-Debakel gegen Bayern München hat Trainer Martin Demichelis unter Druck gesetzt, und auch die anschließende 4:1-Niederlage bei Real Madrid in der Champions League hat die Zweifel nicht kleiner werden lassen. Leipzig braucht dringend einen Heimsieg.

Demichelis steht in der Kritik. Neben den sportlichen Ergebnissen wurden zuletzt auch Fragen zu seiner Kommunikationsfähigkeit in der Kabine laut. In der Bundesliga belegt Leipzig nach sechs Spieltagen nur den siebten Tabellenplatz – für die eigenen Ansprüche deutlich zu wenig.

Elversberg reist als Tabellensechster an und hat damit in der laufenden Saison bislang mehr Punkte gesammelt als der Gastgeber. Der Aufsteiger zeigt sich in dieser Spielzeit bemerkenswert gefestigt und wird die Drucksituation beim Gegner zu nutzen wissen.

Für Leipzig ist dieses Heimspiel eine Chance, vor eigenem Publikum Antworten zu liefern. Wo das Spiel live zu sehen ist und was sonst noch wissenswert ist, erfahrt ihr hier.





RB Leipzig vs. Elversberg: Aufstellungen

Form

RB Leipzig kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einer 4:1-Niederlage bei Real Madrid in der Champions League. Zuvor setzte es ein 6:1-Debakel gegen Bayern München in der Bundesliga. Lichtblicke waren ein 1:0-Sieg gegen PSV Eindhoven in der Champions League sowie ein 6:0-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt. Insgesamt erzielte Leipzig in diesen fünf Spielen zwölf Tore, kassierte aber neun Gegentreffer – eine Bilanz, die die Unbeständigkeit der Mannschaft treffend beschreibt.

Elversberg präsentiert sich in der jüngsten Vergangenheit wechselhaft. Der Aufsteiger gewann zuletzt in der Bundesliga mit 4:3 gegen Augsburg, verlor aber zuvor mit 1:0 gegen Union Berlin. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte Elversberg einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner erzielte in diesem Zeitraum acht Tore und kassierte sieben.

Bilanz direkte Duelle

Die Begegnungshistorie zwischen RB Leipzig und Elversberg ist überschaubar. Das bislang letzte dokumentierte Duell fand im März 2014 in der 3. Liga statt, als Leipzig zu Hause mit 2:0 gewann. Davor hatte Elversberg im September 2013 ebenfalls in der 3. Liga mit 1:0 die Oberhand behalten. Aus den zwei erfassten direkten Duellen steht es damit 1:1, mit je einem Sieg pro Mannschaft.

RB Leipzig vs. Elversberg: Die Tabellen

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