Viertes Gruppenspiel für RB Leipzig in Gruppe A der UEFA Champions League. Am Mittwochabend gastiert die individuell wohl bestbesetzte Mannschaft PSG (Paris Saint-Germain) in der Red Bull Arena. Um 21 Uhr wird die hochklassige Begegnung an diesem 3. November angepfiffen.

In der Tabelle sieht es in der "Todesgruppe A" für RB bislang düster aus. Keinen einzigen Punkt kann man bislang vorweisen und steht somit bereits früh vor dem Aus. Doch unterschätzen sollte man Leipzig trotzdem nicht: Im Hinspiel sah man lange brandgefährliche Leipziger und das Spiel verlor man denkbar knapp mit 2:3. Für PSG läuft es indes als Erster der Tabelle, noch vor Manchester City, besser. Die mit zahlreichen Top-Stars gespickte Mannschaft visiert auch in dieser Saison den CL-Sieg an.

Können die Leipziger PSG ein Bein stellen oder sichert PSG die Tabellenführung? Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung live im TV und STREAM sowie zu den Aufstellungen.

Wo und wann findet RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) statt? Die wichtigsten Daten zum Rückspiel in der Champions League

Duell : RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) | LIVE-TICKER

: RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) | Wettbewerb : UEFA Champions League, Gruppenphase (4. Spieltag)

: UEFA Champions League, Gruppenphase (4. Spieltag) Datum : Mittwoch, 3. November 2021

: Mittwoch, 3. November 2021 Uhrzeit : 21 Uhr (MEZ)

: 21 Uhr (MEZ) Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen PSG (Paris Saint-Germain) live im TV? Die Übertragung der Königsklasse

Wird die Champions League wirklich nicht mehr auf Sky gezeigt? Nachdem der Sender aus Unterföhring jahrelang für die Übertragung der europäischen Königsklasse zuständig war, zeigt / überträgt der Bezahlsender in dieser Saison kein einziges Spiel!

Die Rechtelage hat sich grundlegend geändert und dafür gesorgt, dass mittlerweile der Ismaninger Sender DAZN den Großteil der Übertragungsrechte für sich beansprucht. Zudem zeigt / überträgt seit dieser Saison auch Amazon Prime Video ausgewählte Spiele der Champions League.

Doch nun zur Frage aller Fragen: Wie sieht es am Mittwoch mit RB Leipzig vs. PSG aus? Wer zeigt / überträgt die Begegnung live?

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Bereits vorab sollte erwähnt werden, dass die Begegnung definitiv nicht im Free-TV ausgestrahlt wird!

Egal, ob DAZN oder Amazon: Wer heute die Begegnung zeigt / überträgt, setzt eine kostenpflichtige Mitgliedschaft voraus.

DAZN zeigt Euch weit mehr als 100 Spiele der diesjährigen CL-Saison und damit den Großteil aller Spiele live und exklusiv.

Der zweite Rechteinhaber Amazon Prime Video zeigt Euch die Top-Spiele am Dienstagabend. Die auf Amazon gezeigten Spiele sind auf DAZN nicht verfügbar und werden auch in der Konferenz nicht gezeigt / übertragen.

DAZN Amazon Prime Video Mitgliedschaft benötigt

15 von 16 Spielen pro Gruppenspieltag exklusiv im TV und LIVE-STREAM

Konferenz

Mittwochsspiele ausschließlich live auf DAZN Mitgliedschaft benötigt

Probemonat (30 Tage buchbar)

Dienstags-Topspiel exklusiv auf Amazon

Wir freuen uns auf noch mehr Champions League auf DAZN. Ab 2021/22 seht ihr in Deutschland noch mehr Spiele aus der Königsklassen live. 📺⚽️ pic.twitter.com/6YCDJT1odD — DAZN DE (@DAZN_DE) August 4, 2020

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM? Die Übertragung am Mittwoch

Was wir also bereits wissen, ist, dass die Übertragungsrechte für das interessante Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und PSG exklusiv bei DAZN liegen.

Außerdem wissen wir, dass alle anderen Spiele des heutigen Tages nur bei DAZN zu sehen sind und auch in der Konferenz verfolgt werden können.

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig zuhause gegen PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM: So seht Ihr die Königsklasse im Internet

Um DAZN nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement, um die Events live im TV und STREAM sehen zu können. Als Mitglied könnt Ihr Euch einfach ein Endgerät Eurer Wahl aussuchen, die zugehörige DAZN-App installieren und dann sofort loslegen.

DAZN zeigt natürlich nicht nur die Champions League live, sondern hat auch zahlreiche weitere europäische Top-Ligen im Angebot. Ihr seht beispielsweise die Bundesliga (freitags und sonntags), die Serie A, LaLiga oder die Ligue 1. Außerdem könnt Ihr zahlreiche weitere Sportarten (Handball, Basketball, Eishockey, Tennis, Darts) nur beim Sender aus Ismaning sehen.

Aber nun zurück zum Match zwischen RB Leipzig und PSG: So sieht die Übertragung auf DAZN im Detail aus.

RB Leipzig zuhause gefordert gegen PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-STREAM auf DAZN: Die Details

Übertragungsstart : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte : Ralf Rangnick

: Ralf Rangnick Übertragung im Einzelspiel und der Konferenz möglich

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) im LIVE-TICKER: Goal begleitet die Königsklasse kostenlos

Könnt Ihr aktuell kein DAZN-Abonnement vorweisen und benötigt vorerst auch keines, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann können wir Euch unseren kostenlosen LIVE-TICKE zur Begegnung empfehlen!

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal.com ist deshalb interessant, weil Ihr alle relevanten Infos zum Match erhaltet - von der Vorberichterstattung über gelbe Karten und aussichtsreiche Chancen bis hin zu allen Toren.

Zum LIVE-TICKER

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung im Überblick

TV DAZN (Smart-TV) LIVE-STREAM DAZN (Einzelspiel + Konferenz) LIVE-TICKER Goal.com

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) live? Die Aufstellungen zum Spiel

Die Aufstellungen beider Mannschaften findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle.