Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Manchester City? Die Champions League im TV und LIVE-STREAM sehen

Am 6. und letzten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League empfängt RB Leipzig am Dienstag den englischen Meister Manchester City. Der Anpfiff in der Red Bull Arena ist für 18.45 Uhr angesetzt.

Für Leipzig, das nach der Entlassung von Jesse Marsch interimsmäßig von Achim Beierlorzer betreut werden wird, ist das Weiterkommen in der Königsklasse nicht mehr möglich. Warum die Partie für die Sachsen dennoch von Bedeutung ist? Zumindest Platz drei soll gesichert werden, damit man im kommenden Jahr wenigstens noch an der Europa League teilnehmen darf und international nicht gänzlich von der Bildfläche verschwindet.

Für City ist der Einzug in die K.o.-Phase der Champions League indes schon gesichert. Mehr noch: Das Team von Trainer Pep Guardiola steht bereits als Gruppensieger vor Paris Saint-Germain fest und wird im Achtelfinale damit auf einen Gruppenzweiten treffen.

RB Leipzig vs. Manchester City: Wer zeigt / überträgt die Champions League live? In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Manchester City? Die Eckdaten zum CL-Spiel

Begegnung RB Leipzig - Manchester City Wettbewerb Champions League, 6. Spieltag Anstoß Dienstag, 7. Dezember, 18.45 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Manchester City live im TV?

Im Free-TV wird Leipzig vs. Manchester City am Dienstag nicht zu sehen sein. Bei einem klassischen Fernsehsender ist die Champions League ohnehin so gut wie gar nicht mehr am Start, da Sky seit dieser Saison keine Übertragungsrechte mehr besitzt. Die einzige Partie aus der CL, die man live im frei empfangbaren Fernsehen anschauen kann, wird das Finale am 28. Mai in St. Petersburg sein. Das läuft nämlich im ZDF - unabhängig davon, ob eine deutsche Mannschaft beteiligt ist.

Die wichtigste Nachricht vorab: RB Leipzig gegen Manchester City wird live und exklusiv bei DAZN übertragen. Der Streamingdienst verschafft Euch dabei mehrere Möglichkeiten, wie Ihr die Begegnung nicht nur am Laptop oder Smartphone, sondern auch auf Eurem Fernseher sehen könnt.

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Manchester City live im TV und STREAM

Zunächst einmal verfügt DAZN inzwischen über zwei lineare Kanäle, DAZN 1 und DAZN 2. Die könnt Ihr ohne Internetverbindung empfangen - allerdings nur dann, wenn Ihr sie über Vodafone oder Sky hinzubucht. Alle Infos zu den linearen Kanälen findet Ihr unter diesem Link.

Das Spiel wird auf DAZN 1 übertragen. Aber auch mit einem ganz gewöhnlichen DAZN-Abo könnt Ihr Leipzig vs. City live im TV sehen. Wer im Besitz eines Smart-TV ist, muss darauf einfach nur die kostenlose DAZN-App installieren, sich mit seinen Daten anmelden und schon kann er alle Inhalte auch auf dem großen Bildschirm schauen. Außerdem ist es möglich, den STREAM auf Eurem Laptop abzuspielen und diesen mittels HDMI-Kabel mit Eurem Fernseher zu verbinden.

Um DAZN schauen zu können, benötigt Ihr dann auch noch ein Abonnement dort. Das kostet Euch entweder 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo. Bei der monatlichen Variante seid Ihr flexibler und könnt jeweils am Monatsende wieder kündigen, bei der jährlichen Option spart Ihr dafür heruntergerechnet rund 30 Euro im Jahr. HIER gibt es alle Infos zur Anmeldung bei DAZN.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Manchester City im LIVE-STREAM?

In dieser Saison zeigt DAZN pro Gruppenspieltag 15 von 16 Partien aus der Champions League live und exklusiv. Lediglich eine Partie pro CL-Woche läuft nicht auf DAZN, sondern wird stattdessen von Amazon Prime Video übertragen. Auf Leipzig vs. City trifft dies allerdings nicht zu, stattdessen läuft später am Dienstagabend (21 Uhr) BVB vs. Besiktas bei Amazon.

RB Leipzig gegen Manchester City wird indes auch im LIVE-STREAM in Deutschland nur von DAZN übertragen. Wie oben bereits beschrieben, benötigt Ihr dafür neben einer stabilen Internetverbindung auch ein Abo bei DAZN, die Preise dafür findet Ihr noch einmal HIER.

RB Leipzig vs. Manchester City im LIVE-STREAM: Die Übertragung auf DAZN

Vorberichte ab : Dienstag, 18.15 Uhr

: Dienstag, 18.15 Uhr Anstoß: Dienstag, 18.45 Uhr

Dienstag, 18.45 Uhr Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Ob auf Smart-TV, Laptop, Smartphone oder Tablet: Die Übertragung zu Leipzig vs. City startet am Dienstag um 18.15 Uhr mit 30-minütigen Vorberichten. Moderator Jan Lüdeke und Experte Sebastian Kneißl stimmen Euch auf das Spiel ein, das um 18.45 Uhr beginnt. Kommentieren wird dann Lukas Schönmüller.

Bei DAZN habt Ihr dabei auch die Möglichkeit, nicht nur das Einzelspiel zwischen Leipzig und City, sondern auch die Konferenz zu sehen. Dort wird zwischen der Red Bull Arena und dem parallel stattfindenden Spiel zwischen PSG und Brügge hin- und hergeschaltet. Wichtig ist das vor allem deshalb, da sich Leipzig im Fernduell mit Brügge um Platz drei befindet. Nur, wenn die Belgier am letzten Spieltag nicht mehr Punkte als RB holen, darf der Bundesligist in der Rückrunde zumindest noch in der Europa League ran.

Ab 21 Uhr läuft auf DAZN dann auch die große Konferenz mit fünf der sechs späten Spiele (BVB vs. Besiktas ist nicht Teil der Konferenz, da das Spiel exklusiv auf Amazon übertragen wird). In der Dienstagskonferenz ab 21 Uhr könnt Ihr dann unter anderem noch Milan vs. Liverpool oder Real Madrid gegen Inter sehen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Manchester City? Die Highlights der Champions League sehen

Die erste Anlaufstelle für die Highlights von RB Leipzig vs. Manchester City ist auch wieder DAZN. Beim Streamingdienst seht Ihr die besten Szenen des Spiels entweder direkt in der Nachberichterstattung oder später in einem kompakten Highlight-Clip auf Abruf.

Unser #UCL-Topscorer Christo zeigt's an! Morgen Abend 3️⃣ Punkte gegen City holen und damit dann safe in der #UEL dabei sein.



Wird knackig schwer aber wir glauben dran ✊#RBLMCI @ChampionsLeague #UCL pic.twitter.com/C9kSlW2Btx — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 6, 2021

Erstmals im Free-TV könnt Ihr die Zusammenfassung von RB Leipzig vs. Manchester City am Mittwochabend sehen. Ab 23 Uhr zeigt das ZDF dann die Highlights aller Spiele der CL-Woche, der Fokus liegt dabei auf den Partien mit deutscher Beteiligung.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - Manchester City? Die Champions League im LIVE-TICKER

Wem es nicht möglich ist, RB Leipzig vs. Manchester City live im TV oder STREAM zu schauen, der kann auch per LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben.

GOAL bietet einen solchen zu allen Spielen der Champions League an - natürlich kostenlos. Dort könnt Ihr dann nachlesen, was in Leipzig passiert und werdet über Tore beinahe in Echtzeit informiert. HIER gelangt Ihr direkt zum TICKER.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Manchester City live? Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM