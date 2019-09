Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV und LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München trifft auf RB Leipzig. Wir verraten Euch, wer das Bundesliga-Topspiel am Samstag live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Die Länderspielpause ist vorbei, endlich wieder Bundesliga! Am vierten Spieltag empfängt RB Leipzig vor heimischem Publikum den FC Bayern München. Anstoß der Partie ist am Samstagabend um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena.

Es ist das Top-Spiel der an diesem Wochenende - vs. . Die Roten Bullen aus Leipzig führen die Bundesliga-Tabelle an und sind nach drei Spielen noch immer ohne Punktverlust. Sowohl gegen Union Berlin als auch gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach konnte das Team von Neu-Trainer Julian Nagelsmann gewinnen.

Der FC Bayern München kommt dagegen nach dem missglückten Auftakt gegen Hertha BSC (2:2) so langsam ins Rollen. Während der deutsche Rekordmeister am zweiten Spieltag mit 3:0 gegen den FC Schalke gewann, feierte Bayern München eine Woche später einen 6:1-Kantersieg gegen Mainz 05.

Wer gewinnt das Spitzenspiel der Bundesliga? RB Leipzig oder Bayern München? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wer das Topspiel am Samstagabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Das Bundesliga-Topspiel in der Übersicht

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV?

Top-Spiel-Time in der Bundesliga - RB Leipzig vs. FC Bayern München! Wer entscheidet das packende Duell für sich? Läuft das Bundesliga-Spiel live im TV? Und wenn ja: Wer überträgt RB Leipzig vs. Bayern München eigentlich? Die Antworten erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV

Bundesliga-Fans aufgepasst: Sky überträgt den Großteil aller Bundesliga-Spiele live im Pay-TV. Auch im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend ist der Bezahlsender aus Unterföhring wieder im Einsatz: Sky überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live und in voller Länge im TV. Der Fußball-Samstag ist damit gerettet.

Doch leider ist die Nutzung von Sky nicht kostenlos. Ihr benötigt ein Abonnement beim Bezahlsender, wenn Ihr RBL vs. FCB live sehen wollt. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben. Mehr Informationen zu den verschiedenen Angeboten, Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

Ihr habt ein Sky-Abo? Dann könnt Ihr ab 17.30 Uhr die Vorberichte zum Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München genießen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD verpasst Ihr weder die Vorberichterstattung noch ab 18.30 Uhr eine Sekunde des spannenden Duells in der Red Bull Arena.

Für RB Leipzig vs. FC Bayern München schickt Sky folgendes Team nach Mitteldeutschland:

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München live im TV?

Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte am Topspiel der Bundesliga. Dementsprechend zeigt nur Sky das Duell zwischen RB Leipzig und Bayern München am Samstagabend live im Pay-TV. Kein anderer deutscher Sportsender überträgt das Duell live im Fernsehen - weder die ARD oder das ZDF noch RTL, Eurosport und Co.!

Für eine erste Zusammenfassung im Free-TV müsst Ihr Euch am Samstag etwas gedulden. Die ersten Highlights zu RB Leipzig vs. FC Bayern München seht Ihr in "Das aktuellen Sportstudio" im ZDF ab 23.30 Uhr.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Ihr wisst bereits, dass Sky für die Übertragung des Bundesliga-Topspiels am Samstagabend zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München live im TV zuständig ist. Doch ist der Bezahlsender auch in puncto LIVE-STREAM Eure erste Anlaufstelle? Wir verraten es Euch.

Sky Go zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Die Antwort auf die oben gestellte Frage lautet: Ja! Sky ist am Samstagabend Eure erste Anlaufstelle, wenn es um die Übertragung des Bundesliga-Duells live im Internet geht. Der Bezahlsender zeigt RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Go.

Sky Go ist der Online-Dienst des Bezahlsenders. Allerdings ist die Nutzung nicht kostenlos, sondern setzt ein Abonnement bei Sky voraus. Nur Sky-Kunden erhalten einen Log-In zu ihrem Abo, mit welchem sie sich bei der Online-Plattform anmelden können. Mehr Informationen zu Sky Go erhaltet Ihr hier.

Auf welchem Gerät Ihr den LIVE-STREAM zu RB Leipzig vs. FC Bayern München bei Sky Go nutzen wollt, bleibt Euch überlassen. Handy, Tablet, Laptop - ganz egal. Die kostenlose Sky-Go-App könnt Ihr Euch hier herunterladen:

Sky Ticket zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Kein Bock auf ein langfristiges Sky-Abonnement? Dafür aber umso mehr Lust auf Bundesliga-Fußball? Dann ist Sky Ticket genau das richtige für Euch. Mit diesem Angebot des Bezahlsenders umgeht Ihr lange Vertragslaufzeiten und könnt Sky auch über einen kürzeren Zeitraum nutzen.

Und das Beste? Sky Ticket zeigt das Duell zwischen RB Leipzig und Bayern München in voller Länge im LIVE-STREAM. Diesen könnt Ihr live verfolgen, wenn Ihr Euch für das Sportpaket bei Sky Ticket entschieden habt. Dieses kostet im ersten Monat 9,99 Euro. Im Anschluss erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen.

Mehr Informationen zu Sky Ticket und den verschiedenen Angeboten erhaltet Ihr, wenn Ihr auf diesen Link klickt.

Zeigt / überträgt DAZN RB Leipzig vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Das ist nicht der Fall. Zwar überträgt DAZN seit diesem Sommer regelmäßig die Bundesliga. Doch das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend gehört nicht zum Übertragungspaket des Streamingdienstes.

Stattdessen hat sich DAZN die Rechte an den Übertragungen der Freitagsspiele, der frühen Sonntagsspiele um 13.30 Uhr und der Montagsspiele in der Bundesliga gesichert. In unserem Übersichtsartikel erfahrt Ihr, welche Bundesliga-Duelle in den kommenden Wochen konkret bei DAZN laufen.

RB Leipzig vs. FC Bayern München wird also nicht bei DAZN im LIVE-STREAM übertragen. Dafür hat der Streamingdienst allerdings etwas anderes für Euch parat. Bleibt dran und schon erfahrt Ihr es in den kommenden Zeilen!

DAZN zeigt / überträgt die Highlights zu RB Leipzig vs. FC Bayern München 40 Minuten nach Abpfiff

Ihr habt das Spiel zwischen RB Leipzig und Bayern München verpasst? Kein Problem. Dann legen wir Euch die Highlights bei DAZN zu RB Leipzig vs. FC Bayern München wärmstens ans Herz.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff der Partie lädt Euch DAZN eine ausführliche Zusammenfassung des Bundesliga-Topspiels auf die Online-Plattform. Dort findet Ihr im Übrigen auch alle anderen Highlights der 1. und sowie zahlreiche LIVE-STREAMS zu europäischem Spitzenfußball. Champions League und Europa League, Serie A, LaLiga, die Ligue 1 und vieles mehr. All das bekommt Ihr bei DAZN - und das sogar vier Wochen lang kostenlos!

Sichert Euch dafür einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt sowohl die Highlights zu RB Leipzig vs. FC Bayern München als auch die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes einen Monat lang gratis. Eines ist sicher: Der DAZN-Gratismonat lohnt sich definitiv!

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann schaut doch mal in unseren Übersichtsartikeln vorbei. Dort erhaltet Ihr alle Antworten auf noch offen gebliebene Fragen.

Bock auf DAZN? Dann ladet Euch die kostenlose App des Streamingdienstes hier herunter:

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Die Bundesliga-Übertragung im Überblick