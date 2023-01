Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Die Bundesliga im TV und LIVE STREAM sehen

RB Leipzig und der FC Bayern München eröffnen das Bundesliga-Jahr 2023. Wer zeigt / überträgt die Partie des 16. Spieltags?

Das Warten auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga hat ein Ende. Am 20. Januar startet der 16. Spieltag in der höchsten deutschen Spielklasse mit der Partie von RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Anpfiff ist am Freitagabend, 20. Januar 2023, um 20.30 Uhr in der Red Bull Arena. Aber wer zeigt / überträgt live in TV und STREAM? Wo gibt es die Highlights und welcher LIVE-TICKER hält Euch informiert? GOAL hat die Infos.

Die Vorbereitung auf den Bundesliga-Restart neigt sich dem Ende entgegen, in zwei Tagen steht das erste Pflichtspiel für RB Leipzig und den FC Bayern München an. Im direkten Duell zwischen dem Tabellendritten aus Sachsen und dem Tabellenführer aus München geht es am um wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft und die Qualifikation für die Champions League.

Allerdings fehlen auf beiden Seiten die Stammtorhüter wegen schwerwiegender Verletzungen. Manuel Neuer zog sich im Urlaub nachder WM einen Unterschenkelbruch zu und verpasst die restliche Saison, Leipzigs Péter Gulácsi fällt mit einem Kreuzbandriss noch einige Zeit aus. Ob RB-Torjäger Christopher Nkunku und sein Sturmkollege Timo Werner rechtzeitig für die Partie fit werden, steht indes noch nicht fest.

RB Leipzig und der FC Bayern München eröffnen den 16. Bundesliga-Spieltag. Wer zeigt / überträgt das Spitzenspiel im TV und LIVE-STREAM?

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Datum, Anstoß, Stadion - Infos zum Bundesliga-Auftakt 2023

Paarung: RB Leipzig gegen FC Bayern Wettbewerb: Bundesliga, 16. Spieltag Datum: 20. Januar 2023, 20.30 Uhr Austragungsort: Red Bull Arena (Leipzig)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Läuft das Bundesliga-Spiel live im Free-TV?

Nur noch die wenigsten Partien werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und dem FC Bayern gehört allerdings dazu.

Am Freitagabend um 19.00 Uhr startet die Vorberichterstattung in Sat.1, ab 20.30 Uhr rollt dann der Ball in der sächsischen Messestadt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Gibt es einen kostenlosen LIVE-STREAM?

Neben der Übertragung im Free-TV könnt Ihr auch im Internet live dabei sein - ohne Abschluss eines Abos.

Bei ran.de sowie in der ran-App wird Euch ein kostenloser LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt. Dieser startet wie auch die Übertragung im Free-TV um 19 Uhr.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Zeigt Sky oder DAZN den Bundesliga-Restart live?

Darüber hinaus wird das Duell zwischen amtierendem Meister und dem aktuellen DFB-Pokalsieger auch bei einem privaten Streamingdienst zu sehen sein - nämlich bei DAZN.

Sky hält lediglich die Rechte an den Samstagsspielen der Bundesliga und ist somit nicht in die Übertragung von Leipzig gegen Bayern involviert.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? DAZN überträgt in Pay-TV und LIVE STREAM

Habt Ihr einen bestehenden Pay-TV-Vertrag, könnt Ihr DAZN möglicherweise bei Eurem Anbieter hinzubuchen. Im Anschluss empfangt Ihr die linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2, auf einem der beiden Sender wird auch das Freitagabendspiel ausgestrahlt. Los geht's mit Moderatorin Laura Wontorra um 19.45 Uhr, kurz vor dem Anpfiff übernehmen Kommentator Uli Hebel und Experte Michael Ballack.

Mit einem Abo direkt beim Streamingdienst habt Ihr Zugang zu allen Live-Übertragungen von DAZN, darunter die UEFA Champions League oder weitere nationale Meisterschaften wie die Serie A und die Ligue 1. Der Kostenpunkt dafür liegt bei 29,99 Euro im Monatsabo oder umgerechnet 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Im Anschluss lassen sich die STREAMS via Webbrowser, App oder Smart-TV abrufen.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Bundesliga live auf DAZN - Infos zum Anbieter

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern München? Highlights und LIVE-TICKER zur Bundesliga

Die Highlights findet Ihr im Anschluss an die Partie ebenfalls bei DAZN. Darüber hinaus könnt Ihr diese auch in der ARD-Sportschau am Samstagabend sehen. Auf den Internetseiten der Sportschau, des ZDF und von Sport1 werden in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls die kurzen Clips hochgeladen.

Einen verlässlichen LIVE-TICKER zu Leipzig gegen den FC Bayern findet Ihr bei GOAL, dort halten wir Euch nahezu in Echtzeit mit den wichtigsten Infos auf dem Laufenden.

