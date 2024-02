Der FC Bayern trifft am Samstag in der Bundesliga auf RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Bundesliga steigen die Spiele der 23. Runde. Dabei bekommt es der FC Bayern am Samstag (24. Februar) mit RB Leipzig zu tun. Der Anstoß des Aufeinandertreffens erfolgt um 18.30 Uhr.

Zudem dient die Allianz Arena als Kulisse der Partie zwischen dem FCB und den Sachsen. Der FC Bayern und RB Leipzig halten bei 50 und 40 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr FC Bayern vs. RB Leipzig im LIVE STREAM und TV schauen könnt.

FC Bayern vs. RB Leipzig, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel FC Bayern – RB Leipzig Wettbewerb Bundesliga, 23. Spieltag Datum Samstag, 24. Februar 2024 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Allianz Arena (München)

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. FC Bayern? Die Bundesliga heute im LIVE STREAM und TV

FC Bayern vs. RB Leipzig im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Bayern-News

Der FC Bayern hatte im jüngsten Meisterschaftsheimspiel am 3. Februar Gladbach mit 3:1 bezwungen.

Damit hatte die Elf von Thomas Tuchel nach jenen gegen Union Berlin (1:0) und in Augsburg (3:2) den dritten Sieg eingefädelt.

Es folgten jedoch in der Bundesliga Niederlagen im Titelduell bei Bayer Leverkusen (0:3) sowie in Bochum (2:3).

Die Aufstellung des FC Bayern:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

RB Leipzig-News

Für RB Leipzig kommt die Partie in der Allianz Arena eine Woche nach einem 2:0 gegen Gladbach.

Hierbei gewann die Mannschaft von Marco Rose zum zweiten Mal binnen drei ungeschlagenen Liga-Partien.

Nach einem 2:5 in Stuttgart hatten die Sachsen in der ersten Februar-Hälfte ein 2:0 gegen Union Berlin und ein 2:2 in Augsburg erreicht.

Die Aufstellung von RB Leipzig:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

FC Bayern gegen RB Leipzig live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 19 Siege FC Bayern 10 Siege RB Leipzig 3 Unentschieden 6 Letztes Duell RB Leipzig vs. FC Bayern 2:2 (Bundesliga, 30. September 2023)

FC Bayern vs. RB Leipzig live anschauen: Nützliche Links