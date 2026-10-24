Das Spiel zwischen Rapid Wien und Austria Lustenau beginnt am 24.10.2026, 19:30.

Anstoßzeit Rapid Wien gegen Austria Lustenau

Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 10 24. Okt. 2026 - 13:30 Allianz Stadion

Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs Austria Lustenau heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Rapid Wien und Austria Lustenau wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Rapid Wien vs. Austria Lustenau: Spielvorschau

Im Allianz Stadion in Wien empfängt Rapid Wien den Aufsteiger Austria Lustenau in der österreichischen Bundesliga. Die Grün-Weißen gehen als klarer Favorit in diese Partie und wollen vor heimischem Publikum nachlegen.

Rapid präsentiert sich in dieser Saison in starker Verfassung. Unter Trainer Johannes Hoff Thorup haben die Wiener zuletzt vier ihrer fünf Pflichtspiele gewonnen und stehen an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Austria Lustenau hingegen steckt in der Krise. Trainer Markus Mader sucht mit seinem Team nach Stabilität, nachdem die Vorarlberger zuletzt drei Bundesligapartien in Folge verloren haben.

Der Tabellenführer trifft auf das Schlusslicht, was die Ausgangslage klar umreißt. Rapid hat die Chance, ein deutliches Zeichen im Titelrennen zu setzen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.





Rapid Wien vs. Austria Lustenau: Aufstellungen

Form

Rapid Wien kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Grün-Weißen bezwangen zuletzt Hartberg mit 3:1 und gewannen zuvor auswärts beim LASK mit 0:2. Einzig eine Niederlage gegen Venedig in einem Freundschaftsspiel trübte die Bilanz. Insgesamt erzielte Rapid in diesen fünf Partien zehn Treffer und kassierte nur fünf.

Austria Lustenau verlor drei der letzten fünf Spiele, darunter ein deutliches 0:4 gegen den LASK und ein knappes 4:3 gegen Hartberg. Lediglich ein 2:0-Sieg gegen Altach sorgte für einen Lichtblick. Die Defensive der Vorarlberger steht unter Druck, elf Gegentore in fünf Partien sprechen eine klare Sprache.

Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs endete im März 2024 in Wien mit einem 1:1-Unentschieden in der Bundesliga. Davor gewann Rapid im Oktober 2023 auswärts in Lustenau deutlich mit 5:0. Aus den vier jüngsten Bundesligabegegnungen holte Rapid die Oberhand, während Lustenau auf einen Sieg in dieser Serie wartet.

Rapid Wien vs. Austria Lustenau: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.