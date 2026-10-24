Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Österreich 1. Bundesliga
team-logoRapid Wien
Allianz Stadion
team-logoAustria Lustenau
Ansehen auf Sky Sport Austria 1
GOAL-e
Unterstützt von

Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs. Austria Lustenau heute live im TV und Livestream?

Rapid Wien - Austria Lustenau
Rapid Wien
Austria Lustenau
Österreich 1. Bundesliga

In der Österreich 1. Bundesliga spielt Rapid Wien gegen Austria Lustenau. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Rapid Wien und Austria Lustenau beginnt am 24.10.2026, 19:30.

DeutschlandSky Sport Austria 1
ÖsterreichSky Austria

Anstoßzeit Rapid Wien gegen Austria Lustenau

crest
Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 10
Allianz Stadion

Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs Austria Lustenau heute live im TV und Livestream?

Die Partie zwischen Rapid Wien und Austria Lustenau wird live auf Sky Sport Austria 1 übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur TV-Übertragung und zum Livestream.

Sky Sport Austria 1

Sky Sport Austria 1

Hier ansehen

Rapid Wien vs. Austria Lustenau: Spielvorschau

Im Allianz Stadion in Wien empfängt Rapid Wien den Aufsteiger Austria Lustenau in der österreichischen Bundesliga. Die Grün-Weißen gehen als klarer Favorit in diese Partie und wollen vor heimischem Publikum nachlegen.

Rapid präsentiert sich in dieser Saison in starker Verfassung. Unter Trainer Johannes Hoff Thorup haben die Wiener zuletzt vier ihrer fünf Pflichtspiele gewonnen und stehen an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Austria Lustenau hingegen steckt in der Krise. Trainer Markus Mader sucht mit seinem Team nach Stabilität, nachdem die Vorarlberger zuletzt drei Bundesligapartien in Folge verloren haben.

Der Tabellenführer trifft auf das Schlusslicht, was die Ausgangslage klar umreißt. Rapid hat die Chance, ein deutliches Zeichen im Titelrennen zu setzen.

Wo das Spiel übertragen wird und wie man es live verfolgen kann, erfahrt ihr im Folgenden.


Rapid Wien vs. Austria Lustenau: Aufstellungen

Rapid Wien vs Austria Lustenau Aufstellungen

4-2-3-1
Rapid Wien crest
Rapid Wien
RAP
page.match.formation.title
Austria Lustenau crest
Austria Lustenau
LUS
4-1-4-1
team-logoN. Hedlteam-logoS. Raux Yaoteam-logoN. Cvetkovicteam-logoB. Bollateam-logoJ. HornY. DemirY. DemirT. AdamsenT. Adamsenteam-logoP. Dahlteam-logoN. Bajliczteam-logoM. Seidlteam-logoE. Karateam-logoD. Schierlteam-logoN. Pertlwieserteam-logoF. GmeinerD. SoaresD. Soaresteam-logoR. Voisineteam-logoD. Weixelbraunteam-logoL. Afrifateam-logoP. Grabherteam-logoS. Diarrateam-logoA. Gashiteam-logoA. Verinac
Austria Lustenau crest
Austria Lustenau
LUS
4-2-3-1
Rapid Wien

Startelf

Austria Lustenau

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Hoff Thorup
  • M. Mader

Form

RAP

RAP - Form

WAC
S0-3
WSG
S3-0
VEN
N1-0
LAS
S0-2
HAR
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
11/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
LUS

LUS - Form

WIE
N2-1
ALT
S2-0
S04
N0-1
HAR
N4-3
LAS
N0-4
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Rapid Wien kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die Grün-Weißen bezwangen zuletzt Hartberg mit 3:1 und gewannen zuvor auswärts beim LASK mit 0:2. Einzig eine Niederlage gegen Venedig in einem Freundschaftsspiel trübte die Bilanz. Insgesamt erzielte Rapid in diesen fünf Partien zehn Treffer und kassierte nur fünf.

Austria Lustenau verlor drei der letzten fünf Spiele, darunter ein deutliches 0:4 gegen den LASK und ein knappes 4:3 gegen Hartberg. Lediglich ein 2:0-Sieg gegen Altach sorgte für einen Lichtblick. Die Defensive der Vorarlberger steht unter Druck, elf Gegentore in fünf Partien sprechen eine klare Sprache.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Rapid WienUnentschiedenAustria Lustenau
2
3
0
Österreich 1. Bundesliga
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
1
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
1
END
Österreich 1. Bundesliga
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
0
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
5
END
Österreich 1. Bundesliga
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
3
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
3
END
Österreich 1. Bundesliga
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
1
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
1
END
Pokal
Austria Lustenau badge
Austria Lustenau
LUS
1
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
1
END
10Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Klubs endete im März 2024 in Wien mit einem 1:1-Unentschieden in der Bundesliga. Davor gewann Rapid im Oktober 2023 auswärts in Lustenau deutlich mit 5:0. Aus den vier jüngsten Bundesligabegegnungen holte Rapid die Oberhand, während Lustenau auf einen Sieg in dieser Serie wartet.

Rapid Wien vs. Austria Lustenau: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
10901298+2127
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
9630214+1721
S
U
S
U
S
3
LASKLASKLAS
9612239+1419
S
N
U
N
S
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
95221610+617
S
S
N
S
N
5
HartbergHartbergHAR
104241619-314
S
N
S
U
U
6
RiedRiedRIE
94231615+114
S
S
S
U
N
7
WSG TirolWSG TirolWSG
103341315-212
U
S
N
N
U
8
Grazer AKGrazer AKGAK
10244823-1510
U
N
U
U
S
9
AltachAltachALT
103071016-69
S
N
S
N
N
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
102261122-118
N
N
N
S
N
11
Austria WienAustria WienWIE
102171020-107
N
N
N
U
S
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
10127719-125
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Von überall sicher streamenJetzt 83% sparen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen