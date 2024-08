Rapid Wien empfängt am Donnerstag in der Europa League Trabzonspor. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League finden die Rückspiele der dritten Qualifikationsrunde statt. Dabei bekommt es Rapid Wien am Donnerstag (15. August) mit Trabzonspor zu tun. Der Anstoß in der österreichischen Bundeshauptstadt erfolgt um 18.00 Uhr.

Zudem fungiert das Allianz Stadion als Kulisse der Begegnung zwischen den Grün-Weißen und den Weinrot-Hellblauen. Im Hinspiel gewann Rapid Wien bei Trabzonspor mit 1:0.

Rapid Wien vs. Trabzonspor

Rapid Wien vs. Trabzonspor, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Rapid Wien – Trabzonspor Wettbewerb Europa League, 3. Qualifikationsrunde Datum Donnerstag, 15. August 2024 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Allianz Stadion (Wien)

Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs. Trabzonspor im LIVE STREAM und live im TV?

Rapid Wien vs. Trabzonspor im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Rapid-Wien-News

Dank eines Treffers von Lukas Grgic in der 67. Minute geht Rapid Wien mit einem Ein-Tore-Vorsprung ins Rückspiel gegen Trabzonspor.

In der zweiten Qualifikationsrunde hatte sich die Elf von Robert Klauß gegen Wisla Krakau durchgesetzt.

Hierbei hatten die Grün-Weißen den amtierenden polnischen Pokalsieger mit 2:1 und zuhause mit 6:1 bezwungen.

Trabzonspor-News

Trabzonspor muss vor dem Rückspiel auf österreichischem Boden mit einem Ein-Tore-Rückstand zurechtkommen.

Der von Abdullah Avci betreute Vorjahres-Dritte der türkischen Süper Lig hatte sich in der zweiten Runde gegen Ruzomberok durchgesetzt.

Nach einem 2:0 in der Slowakei hatten die Weinrot-Hellblauen vor eigenem Publikum mit 1:0 gewonnen.

Rapid Wien gegen Trabzonspor live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 1 Siege Rapid Wien 1 Siege Trabzonspor 0 Unentschieden 0 Letztes Duell Trabzonspor vs. Rapid Wien 0:1 (Europa League, 8. August 2024)

