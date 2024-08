Rapid Wien trifft am 1. Spieltag der österreichischen Bundesliga auf Meister Sturm Graz. Wer überträgt das Spiel?

Meister Sturm Graz ist zum Auftakt der neuen Saison in Österreichs Bundesliga bei Rapid Wien zu Gast. Das Topspiel steigt am Sonntag (4. August) um 17 Uhr.

Sturm will nach dem Meistertitel in der vergangenen Saison natürlich auch dieses Jahr RB Salzburg Konkurrenz machen. Rapid hat die Vorsaison indes auf Platz vier abgeschlossen.

Das Duell der beiden Traditionsvereine wird am Samstag in Österreich live bei Sky im TV übertragen. Zudem ist es möglich, Rapid vs. Sturm über Sky X im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs. Sturm Graz im LIVE STREAM und live im TV?

News zu Sturm Graz:

Für Sturm Graz lief die Vorbereitung zumindest ergebnistechnisch eher enttäuschend. Von sechs Testspielen konnte der österreichische Meister nur eines gewinnen, jener einzige Sieg gelang mit einem 3:1 gegen Midtjylland Mitte Juli. Ansonsten unterlag man unter anderem dem FC Porto mit 0:2.

IMAGO / GEPA pictures

Die Generalprobe für den Ligastart ging derweil gerade noch so gut: Vergangenes Wochenende setzte sich Graz in der 1. Runde des ÖFB-Pokals beim Regionalligisten Kremser SC erst nach Verlängerung durch.

News zu Rapid Wien:

Rapid feierte in der Vorbereitung einen Achtungserfolg, als man gegen die AC Milan immerhin ein 1:1 holte. Die Wiener haben indes schon drei Pflichtspiele absolviert: In der 2. Runde der Qualifikation zur Europa League setzten sich die Österreicher gegen Wisla Krakau durch (2:1 und 6:1).

IMAGO / GEPA pictures

Zudem gelang in der ersten Pokalrunde ein 2:0-Erfolg beim Regionalligisten Neusiedl am See.