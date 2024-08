Rapid Wien trifft am Sonntag in der Bundesliga auf RB Salzburg. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Österreichischen Bundesliga stehen die Partien des fünften Spieltags auf dem Programm. Dabei bekommt es Rapid Wien am Sonntag (1. September) mit RB Salzburg zu tun. Der Anstoß des Kräftemessens erfolgt um 17.00 Uhr.

Außerdem dient das Allianz Stadion als Kulisse der Begegnung zwischen den Grün-Weißen und den Mozartstädtern. Rapid Wien und RB Salzburg holten bisher sieben und neun Punkte.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Rapid Wien vs. RB Salzburg im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Rapid Wien vs. RB Salzburg, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Rapid Wien – RB Salzburg Wettbewerb Österreichische Bundesliga, 5. Spieltag Datum Sonntag, 1. September 2024 Uhrzeit 17.00 Uhr Ort Allianz Stadion (Wien)

Wer zeigt / überträgt Rapid Wien vs. RB Salzburg im LIVE STREAM und live im TV?

Rapid Wien vs. RB Salzburg im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Rapid-News

Für Rapid Wien kommt das Spitzenspiel gegen RB Salzburg drei Tage nach einem 2:2 im Rückspiel des Europa-League-Play-offs gegen Sporting Braga. Nach einem Eigentor von Bright Arrey-Mbi (7.) hatte Isak Jansson in der 47. Minute das 2:0 erzielt.

Da die Elf von Robert Klauß in Portugal mit 1:2 verloren hatte, nimmt sie nun an der Conference League teil.

Vor einer Woche hatten die Grün-Weißen mit einem 0:3 bei Blau-Weiß Linz die erste Niederlage in der Bundesliga 2024/25 hinnehmen müssen.

RB-Salzburg-News

RB Salzburg löste am Dienstag das Ticket für die Champions-League-Gruppenphase.

Nachdem die Mozartstädter in Polen Dynamo Kiew mit 2:0 bezwungen hatten, erreichte sie zuhause ein 1:0. Hierbei hatte Adam Daghim in der zwölften Minute für das Führungstor gesorgt.

Im jüngsten Liga-Auftritt am 17. August hatte das Team von Pepijn Lijnders mit einem 1:0 beim LASK den dritten Sieg in ebenso vielen Meisterschaftsspielen gefeiert. Damals hatte Moussa Yeo in der 64. Minute eingenetzt.

Rapid Wien gegen RB Salzburg live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 126 Siege Rapid Wien 33 Siege RB Salzburg 31 Unentschieden 62 Letztes Duell Rapid Wien vs. RB Salzburg 2:0 (Bundesliga, 5. Mai 2024)

Rapid Wien vs. RB Salzburg live anschauen: Nützliche Links