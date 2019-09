Wer zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Topspiel in der Champions League: PSG vs. Real Madrid! Wer verraten Euch, wer das Duell live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Champions League : Am 1. Spieltag der Gruppe A empfängt Paris Saint-Germain die Mannschaft von Real Madrid . Das Topspiel der Königsklasse steigt am Mittwochabend im Pariser Parc des Princes. Anstoß ist um 21 Uhr .

Ein echter Kracher gleich zum Auftakt: Wer kann das Kräftemessen zwischen PSG und für sich entscheiden? Der Gruppensieg in der Staffel A wird aller Voraussicht nach nur unter diesen beiden Mannschaften entschieden. Galatasaray und der FC Brügge sind die krassen Außenseiter und streiten sich vermutlich nur um den dritten Platz.

Obwohl beide Namen ein Schwergewicht in der darstellen, ist der Trophäenschrank unterschiedlich gut gefüllt. Während Real Madrid bereits 13-Mal die Königsklasse gewinnen konnte , kam PSG bislang nie über das Viertelfinale hinaus. Zuletzt scheiterte Paris Saint-Germain dreimal in Serie im Achtelfinale.

Wer holt sich den ersten Champions-League-Dreier in der neuen Saison - PSG oder Real Madrid? Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wer das Topspiel der Königsklasse am Mittwochabend live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

PSG vs. Real Madrid: Das Duell in der Champions League im Detail

Wer zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid im LIVE-STREAM?

Die Übertragungsrechte sind aufgeteilt. Sky und DAZN zeigen auch in diesem Jahr zusammen wieder alle Spiele der Champions League live. Damit sind die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie die Privatsender RTL , Sport 1 und Co. aus dem Rennen. Die Champions League wird nicht im Free-TV übertragen.

Doch nicht jeder Anbieter zeigt alle Spiele in voller Länge. So haben sich Sky und DAZN die Champions-League-Spiele aufgeteilt:

DAZN zeigt insgesamt 110 von 138 Partien live und exklusiv in voller Länge - ausschließlich im LIVE-STREAM

DAZN zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Sky hatte am ersten Spieltag den First-Pick und hat sich dazu entschieden, am Mittwochabend FC Bayern München vs. Roter Stern Belgrad live und exklusiv zu zeigen. Alle anderen Mittwochsspiele laufen live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel bei DAZN. Nur DAZN überträgt PSG vs. Real Madrid in voller Länge im LIVE-STREAM.

Das Topspiel der Königsklasse PSG vs. Real Madrid läuft ausschließlich bei DAZN im Einzelspiel. Nur dort verpasst Ihr keine Sekunde live aus dem Pariser Parc des Princes.

Bereits um 20.45 Uhr geht DAZN mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Für PSG vs. Real Madrid ist folgendes DAZN-Team im Einsatz:

DAZN zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid kostenlos im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Ihr wollt PSG vs. Real Madrid unbedingt live sehen - und das am besten kostenlos? Dann ab zu DAZN! Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr das Champions-League-Duell vs. Real Madrid kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN erleben. Sichert Euch dafür schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt die Königsklasse mit dem Streamingdienst vier Wochen lang gratis.

Die Champions League ist aber längst noch nicht alles, was DAZN zu bieten hat. In Eurem Gratismonat erlebt Ihr die komplette DAZN-Programmvielfalt kostenlos. Darunter die Europa League , die Bundesliga , die Serie A mit Cristiano Ronaldo und LaLiga mit Lionel Messi, die Ligue 1 mit Neymar sowie viele weitere Top-Ligen und Wettbewerbe im LIVE-STREAM. Spitzenfußball pur bei DAZN!

DAZN überträgt pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM! Von Tennis, Darts und Motorsport bis hin zu Boxen, Basketball aus der NBA sowie Football aus der NFL ist für jeden das passende Sporthighlight dabei.

Den Streamingdienst findet Ihr auf Eurem Laptop/Computer unter www.dazn.com. Für Eure mobilen Geräte ladet Ihr Euch die kostenlose DAZN-App hier herunter:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann ab zu unseren zahlreichen Übersichtsartikeln. Hier bleibt keine Frage unbeantwortet:

NUR in der Konferenz: Sky Go zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Sky ist am Mittwochabend ebenfalls im Einsatz, überträgt das Topspiel der Königsklasse allerdings nicht live im Einzelspiel. Der Bezahlsender zeigt PSG vs. Real Madrid im LIVE-STREAM mit Sky Go nur in der Konferenz. Mehr Informationen zur Konferenzschaltung bei Sky erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt zur TV-Übertragung.

Sky Go ist der Online-Dienst von Sky. Dort findet Ihr viele LIVE-STREAMS und zahlreiche Sportübertragungen. Die Nutzung von Sky Go ist allerdings nicht kostenlos . Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender. Weitere Informationen zu Sky Go erhaltet Ihr hier.

Wenn Ihr Euch die Champions League-Konferenz im LIVE-STREAM mit Sky Go anschauen möchtet, dann ladet Euch hier die kostenlose App herunter:

NUR in der Konferenz: Sky Ticket zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid im LIVE-STREAM

Mit Sky Ticket könnt Ihr PSG vs. Real im LIVE-STREAM in der Konferenz erleben. Dieses Angebot des Bezahlsenders ermöglicht es Euch, die Sky-Dienste auch ohne lange Vertragslaufzeiten zu nutzen. Stattdessen steht Euch Sky Ticket über einen kürzeren Zeitraum zur Verfügung.

Um die Champions-League-Konferenz im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket :

Das Monatsticket. Dieses kostet im ersten Monat 9,99 Euro . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich . Das Abonnement lässt sich aber jederzeit monatlich kündigen .

Dieses kostet im ersten Monat . Im Anschluss erhöht sich der Preis auf . Das Abonnement lässt sich aber . Das Tagesticket: Mit diesem könnt Ihr Sky Ticket für 24 Stunden nutzen. Die Kosten betragen einmalig 9,99 Euro .

Wer zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid live im TV?

Ihr wisst bereits, dass PSG vs. Real Madrid in voller Länge ausschließlich im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen wird. Doch gibt es eine Möglichkeit, das Topspiel der Champions League live im TV komplett zu verfolgen?

DAZN zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend laufen die zahlreichen Sportevents ausschließlich im LIVE-STREAM bei DAZN. Doch aufgepasst. Der Streamingdienst hat da etwas für Euch.

DAZN bringt Euch PSG vs. Real Madrid im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Schließlich ist die kostenlose DAZN-App auf nahezu allen modernen TV-Geräten installierbar.

PSG vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN auf dem Smart-TV genießen - So geht's!

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Lehnt Euch entspannt zurück und genießt PSG vs. Real Madrid mit DAZN auf Eurem SMART-TV!

Sky zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid live im Pay-TV - ABER nur in der Konferenz

Der Bezahlsender ist in Paris live vor Ort. Sky überträgt PSG vs. Real Madrid nicht live im Einzelspiel, sondern nur in der Konferenz. Zusammen mit allen anderen Mittwochsspielen, die um 21 Uhr angepfiffen werden, könnt Ihr Paris Saint-Germain vs. Real Madrid auch bei Sky in Ausschnitten verfolgen.

Die einzige Möglichkeit, PSG vs. Real Madrid live im TV bei Sky zu sehen, ist also die Konferenzschaltung. Hier gibt's alle Infos:

Start: Vorberichte ab 18.30 Uhr inklusive Konferenz der Spiele um 18.55 Uhr

Vorberichte ab 18.30 Uhr inklusive Konferenz der Spiele um 18.55 Uhr Sender: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Kommentator: Frank Buschmann

Frank Buschmann Experten: Erik Meijer und Didi Hamann

Wer zeigt / überträgt PSG vs. Real Madrid? Die Übertragung der Champions League im Überblick