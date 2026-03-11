Auch am heutigen Mittwoch, dem 11. März, steigen in der Champions League vier weitere Achtelfinal-Hinspiele. Unter anderem kriegt es Titelverteidiger Paris Saint-Germain um 21 Uhr mit dem FC Chelsea zu tun. Als Spielstätte dient der Prinzenpark in Paris.
GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung des Champions-League-Spiels wissen müsst.
Wer zeigt / überträgt PSG (Paris) vs. FC Chelsea heute im Live Stream und live im TV?
|DAZN
|Hier live sehen!
Die Mittwochsspiele der Champions League sind allesamt bei DAZN zu sehen. Wer heute also bei PSG vs. Chelsea live mit dabei sein möchte, kommt nicht um ein DAZN-Abonnement herum - ein DAZN-Unlimited-Abo wird benötigt, um die Königsklasse freizuschalten. Folgendes DAZN-Personal begleitet Euch durch die Begegnung:
- Kommentator: Christopher Putz
- Moderator: Frederik Harder
- Experten: Tobias Schweinsteiger und Sami Khedira
- Reporter vor Ort: Andres Veredas
Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen FC Chelsea
Paris Saint-Germain vs. FC Chelsea: Aufstellungen
News über Paris Saint-Germain
PSG hat am Wochenende im Meisterschaftsrennen einen Dämpfer hinnehmen müssen und gegen die AS Monaco mit 1:3 verloren. Durch die Niederlage und den 3:0-Erfolg von RC Lens gegen den FC Metz ist der Vorsprung der Hauptstädter auf Lens auf nur einen Punkt geschrumpft.
News über FC Chelsea
Chelsea entging am Samstag in der fünften Runde des FA Cups gegen Wrexham knapp einer Blamage, brauchte die Verlängerung, um gegen den Zweitligisten zu bestehen. In der Premier League ist man aktuell nur Fünfter.