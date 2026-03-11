Goal.com
Live
Champions League
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoFC Chelsea
Marko Brkic

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris) vs. FC Chelsea heute im Live Stream und live im TV?

PSG empfängt im Achtelfinale der Champions League den FC Chelsea. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Auch am heutigen Mittwoch, dem 11. März, steigen in der Champions League vier weitere Achtelfinal-Hinspiele. Unter anderem kriegt es Titelverteidiger Paris Saint-Germain um 21 Uhr mit dem FC Chelsea zu tun. Als Spielstätte dient der Prinzenpark in Paris.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung des Champions-League-Spiels wissen müsst.

DAZN

Die Mittwochsspiele der Champions League sind allesamt bei DAZN zu sehen. Wer heute also bei PSG vs. Chelsea live mit dabei sein möchte, kommt nicht um ein DAZN-Abonnement herum - ein DAZN-Unlimited-Abo wird benötigt, um die Königsklasse freizuschalten. Folgendes DAZN-Personal begleitet Euch durch die Begegnung: 

  • Kommentator: Christopher Putz
  • Moderator: Frederik Harder
  • Experten: Tobias Schweinsteiger und Sami Khedira
  • Reporter vor Ort: Andres Veredas

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen FC Chelsea

Champions League - Endrunde
Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs. FC Chelsea: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestCHE
39
M. Safonov
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
51
W. Pacho
5
Marquinhos
27
Dro Fernández
17
Vitinha
33
W. Zaire-Emery
7
K. Kvaratskhelia
14
Désiré Doué
10
Ousmane Dembélé
1
Robert Sánchez
3
M. Cucurella
29
W. Fofana
23
T. Chalobah
24
R. James
10
C. Palmer
25
Moisés Caicedo
7
P. Neto
17
A. Santos
8
Enzo Fernández
20
J. Pedro

4-2-3-1

CHEAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Luis Enrique

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • L. Rosenior

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Paris Saint-Germain

PSG hat am Wochenende im Meisterschaftsrennen einen Dämpfer hinnehmen müssen und gegen die AS Monaco mit 1:3 verloren. Durch die Niederlage und den 3:0-Erfolg von RC Lens gegen den FC Metz ist der Vorsprung der Hauptstädter auf Lens auf nur einen Punkt geschrumpft.

News über FC Chelsea

Chelsea entging am Samstag in der fünften Runde des FA Cups gegen Wrexham knapp einer Blamage, brauchte die Verlängerung, um gegen den Zweitligisten zu bestehen. In der Premier League ist man aktuell nur Fünfter.

Form

PSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

CHE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

PSG

Letzte 5 Spiele

CHE

2

Siege

2

Unentschieden

1

Sieg

6

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Paris Saint-Germain vs. FC Chelsea: Die Tabellen

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris) vs. FC Chelsea heute im Live Stream und live im TV? Nützliche Links

