Auch am heutigen Mittwoch, dem 11. März, steigen in der Champions League vier weitere Achtelfinal-Hinspiele. Unter anderem kriegt es Titelverteidiger Paris Saint-Germain um 21 Uhr mit dem FC Chelsea zu tun. Als Spielstätte dient der Prinzenpark in Paris.

GOAL verrät Euch, was Ihr zur Übertragung des Champions-League-Spiels wissen müsst.

Wer zeigt / überträgt PSG (Paris) vs. FC Chelsea heute im Live Stream und live im TV?

Die Mittwochsspiele der Champions League sind allesamt bei DAZN zu sehen. Wer heute also bei PSG vs. Chelsea live mit dabei sein möchte, kommt nicht um ein DAZN-Abonnement herum - ein DAZN-Unlimited-Abo wird benötigt, um die Königsklasse freizuschalten. Folgendes DAZN-Personal begleitet Euch durch die Begegnung:

Kommentator : Christopher Putz

: Christopher Putz Moderator : Frederik Harder

: Frederik Harder Experten : Tobias Schweinsteiger und Sami Khedira

: Tobias Schweinsteiger und Sami Khedira Reporter vor Ort: Andres Veredas

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen FC Chelsea

Champions League - Endrunde Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs. FC Chelsea: Aufstellungen

News über Paris Saint-Germain

PSG hat am Wochenende im Meisterschaftsrennen einen Dämpfer hinnehmen müssen und gegen die AS Monaco mit 1:3 verloren. Durch die Niederlage und den 3:0-Erfolg von RC Lens gegen den FC Metz ist der Vorsprung der Hauptstädter auf Lens auf nur einen Punkt geschrumpft.

News über FC Chelsea

Chelsea entging am Samstag in der fünften Runde des FA Cups gegen Wrexham knapp einer Blamage, brauchte die Verlängerung, um gegen den Zweitligisten zu bestehen. In der Premier League ist man aktuell nur Fünfter.

Form

Bilanz direkte Duelle

Paris Saint-Germain vs. FC Chelsea: Die Tabellen

