Das Spiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Köln beginnt am 25.10.2026, 16:30.

Deutschland MagentaSport

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Fortuna Köln

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Preußen Münster vs. Fortuna Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft Preußen Münster auf Fortuna Köln – ein Duell, das angesichts der aktuellen Tabellensituation beider Mannschaften an Brisanz gewinnt.

Münster-Trainer Thomas Wörle steht unter Druck. Seine Mannschaft hat aus den vergangenen fünf Ligaspielen nur einen Punkt geholt und zuletzt gegen Sonnenhof Großaspach mit 2:3 verloren. Die Defensive wirkt anfällig, die Ergebnisse bleiben weit hinter den Erwartungen zurück.

Auch bei Fortuna Köln läuft es nicht rund. Matthias Minks Team hat vier der letzten fünf Partien verloren und ist tief im Abstiegskampf versunken. Der jüngste Auftritt beim 0:1 gegen VfB Stuttgart II war ein weiterer Rückschlag.

Für beide Klubs ist diese Partie mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. Ein Sieg könnte wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg bringen – eine Niederlage würde den Druck weiter erhöhen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Preußen Münster vs. Fortuna Köln: Aufstellungen

Form

Preußen Münster kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Spielen gab es nur zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt unterlagen die Münsteraner Sonnenhof Großaspach mit 2:3, zuvor gab es ein 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Insgesamt kassierte das Team in diesem Zeitraum elf Gegentore bei sieben eigenen Treffern – eine Defensive, die derzeit wenig Stabilität zeigt.

Fortuna Köln präsentiert sich in ähnlich schlechter Verfassung. Vier Niederlagen aus fünf Spielen, darunter ein 0:2 gegen RW Essen und ein 0:1 gegen VfB Stuttgart II, unterstreichen die Krise. Einzig ein torloses Remis gegen Saarbrücken verhinderte eine noch negativere Bilanz. In fünf Partien erzielte Köln lediglich ein Tor und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 28. April 2023 in der vierten deutschen Liga statt – Preußen Münster unterlag daheim Fortuna Köln mit 1:3. Blickt man auf alle fünf Vergleiche im vorliegenden Datensatz, dominiert Münster mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Köln, bei einem weiteren Sieg für die Gäste. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 22 Tore.

Preußen Münster vs. Fortuna Köln: Die Tabellen

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