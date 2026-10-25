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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs. Fortuna Köln heute live im TV und Livestream?

Preußen Münster - Fortuna Köln
Preußen Münster
Fortuna Köln
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Preußen Münster gegen Fortuna Köln. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Köln beginnt am 25.10.2026, 16:30.

DeutschlandMagentaSport

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Fortuna Köln

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs Fortuna Köln heute live im TV und Livestream?

Die Partie wird live auf MagentaSport übertragen. Dort könnt ihr das Spiel als Live-Stream verfolgen.

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Preußen Münster vs. Fortuna Köln: Spielvorschau

In der 3. Liga trifft Preußen Münster auf Fortuna Köln – ein Duell, das angesichts der aktuellen Tabellensituation beider Mannschaften an Brisanz gewinnt.

Münster-Trainer Thomas Wörle steht unter Druck. Seine Mannschaft hat aus den vergangenen fünf Ligaspielen nur einen Punkt geholt und zuletzt gegen Sonnenhof Großaspach mit 2:3 verloren. Die Defensive wirkt anfällig, die Ergebnisse bleiben weit hinter den Erwartungen zurück.

Auch bei Fortuna Köln läuft es nicht rund. Matthias Minks Team hat vier der letzten fünf Partien verloren und ist tief im Abstiegskampf versunken. Der jüngste Auftritt beim 0:1 gegen VfB Stuttgart II war ein weiterer Rückschlag.

Für beide Klubs ist diese Partie mehr als ein gewöhnliches Ligaspiel. Ein Sieg könnte wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg bringen – eine Niederlage würde den Druck weiter erhöhen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Preußen Münster vs. Fortuna Köln: Aufstellungen

Preußen Münster vs Fortuna Köln Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Thomas Wörle

Form

PRM

PRM - Form

SAB
U3-3
WMA
N2-0
ESN
U3-3
F95
N1-2
SHG
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FOK

FOK - Form

SVW
N0-2
HAV
S1-3
SAB
U0-0
ESN
N2-0
VFB
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Preußen Münster kommt mit einer schwachen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf Spielen gab es nur zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt unterlagen die Münsteraner Sonnenhof Großaspach mit 2:3, zuvor gab es ein 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Insgesamt kassierte das Team in diesem Zeitraum elf Gegentore bei sieben eigenen Treffern – eine Defensive, die derzeit wenig Stabilität zeigt.

Fortuna Köln präsentiert sich in ähnlich schlechter Verfassung. Vier Niederlagen aus fünf Spielen, darunter ein 0:2 gegen RW Essen und ein 0:1 gegen VfB Stuttgart II, unterstreichen die Krise. Einzig ein torloses Remis gegen Saarbrücken verhinderte eine noch negativere Bilanz. In fünf Partien erzielte Köln lediglich ein Tor und kassierte vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Preußen MünsterUnentschiedenFortuna Köln
3
0
2
Deutschland 4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
3
END
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
3
END
Deutschland 4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
0
END
Deutschland 4
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
3
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
END
Deutschland 4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
3
Fortuna Köln badge
Fortuna Köln
FOK
1
END
10Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 28. April 2023 in der vierten deutschen Liga statt – Preußen Münster unterlag daheim Fortuna Köln mit 1:3. Blickt man auf alle fünf Vergleiche im vorliegenden Datensatz, dominiert Münster mit drei Siegen gegenüber einem Sieg für Köln, bei einem weiteren Sieg für die Gäste. Insgesamt fielen in diesen fünf Begegnungen 22 Tore.

Preußen Münster vs. Fortuna Köln: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
118122814+1425
N
U
S
S
S
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
117223015+1523
S
U
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
116321913+621
S
N
S
U
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
105232417+717
S
N
U
S
U
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
115241717017
S
S
N
N
S
6
IngolstadtIngolstadtFCI
115241516-117
S
S
S
N
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
105142015+516
S
N
N
S
S
8
Hansa RostockHansa RostockHRO
114431820-216
U
N
N
S
U
9
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
114341916+315
S
U
S
S
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
114341214-215
U
N
S
U
N
11
MeppenMeppenSVM
114251617-114
S
U
S
U
N
12
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
114251820-214
N
S
S
U
U
13
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
104151616013
N
N
S
S
N
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
103341821-312
N
N
U
N
U
15
SC VerlSC VerlVEL
113351622-612
N
N
U
U
S
16
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
113351325-1212
N
S
U
N
N
17
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
113261523-811
N
S
U
N
N
18
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
112452020010
N
U
U
S
U
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
10244811-310
N
N
U
S
N
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
101361323-106
U
U
N
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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