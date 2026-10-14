Das Spiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Düsseldorf beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Düsseldorf wird live auf MagentaSport übertragen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

Preußen Münster vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Preußen Münster den Absteiger Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften stecken im Mittelfeld der Tabelle fest und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Münster kämpft unter Thomas Wörle um Konstanz. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, zwei Unentschieden und kassierte eine Niederlage – eine Bilanz, die Luft nach oben lässt.

Fortuna Düsseldorf reist mit gemischten Gefühlen an. Alexander Endes Mannschaft verlor zuletzt 0:1 gegen Alemannia Aachen und musste damit eine bis dahin ordentliche Serie unterbrechen.

Das direkte Duell zwischen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit stets Spannung geboten. Die Begegnungen aus der 2. Bundesliga zeigen, dass kein Team klar dominiert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Preußen Münster vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen





Form

Preußen Münster kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete 3:3 gegen RW Essen, zuvor gab es eine 0:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. In diesen fünf Begegnungen erzielte Münster neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Fortuna Düsseldorf weist ebenfalls zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in den zurückliegenden fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt setzte es ein 2:2 gegen SC Verl, davor verlor die Mannschaft 0:1 gegen Alemannia Aachen. Düsseldorf traf in diesem Zeitraum sechsmal und ließ drei Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem Februar 2026, als die Partie in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf 0:0 endete. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, zeigt sich ein ausgeglichenes Bild: Düsseldorf gewann zweimal, Münster zweimal, einmal trennten sich die Teams torlos. Alle vier jüngsten Begegnungen fanden in der 2. Bundesliga statt – lediglich ein älteres Duell aus dem Jahr 2006 stammt aus der vierten Liga.

Preußen Münster vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

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