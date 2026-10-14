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Deutschland 3 Liga
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Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf
Preußen Münster
Fortuna Düsseldorf
Deutschland 3 Liga

In der 3. Liga spielt Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Düsseldorf beginnt am 14.10.2026, 19:00.

Anstoßzeit Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf

Wer zeigt / überträgt Preußen Münster vs Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Preußen Münster und Fortuna Düsseldorf wird live auf MagentaSport übertragen. Den Livestream gibt es direkt über den Anbieter.

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Preußen Münster vs. Fortuna Düsseldorf: Spielvorschau

In der 3. Liga empfängt Preußen Münster den Absteiger Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften stecken im Mittelfeld der Tabelle fest und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Münster kämpft unter Thomas Wörle um Konstanz. Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte der Klub zwei Siege, zwei Unentschieden und kassierte eine Niederlage – eine Bilanz, die Luft nach oben lässt.

Fortuna Düsseldorf reist mit gemischten Gefühlen an. Alexander Endes Mannschaft verlor zuletzt 0:1 gegen Alemannia Aachen und musste damit eine bis dahin ordentliche Serie unterbrechen.

Das direkte Duell zwischen beiden Klubs hat in der jüngeren Vergangenheit stets Spannung geboten. Die Begegnungen aus der 2. Bundesliga zeigen, dass kein Team klar dominiert.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Preußen Münster vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen


Preußen Münster vs Fortuna Düsseldorf Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Thomas Wörle

Form

PRM

PRM - Form

HAV
S2-1
VFB
S1-2
SAB
U3-3
WMA
N2-0
ESN
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
F95

F95 - Form

FOK
U0-0
DUI
S2-1
SSV
S1-2
ALA
N1-0
VEL
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Preußen Münster kommt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Ligaspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete 3:3 gegen RW Essen, zuvor gab es eine 0:2-Niederlage gegen Waldhof Mannheim. In diesen fünf Begegnungen erzielte Münster neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Fortuna Düsseldorf weist ebenfalls zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage in den zurückliegenden fünf Pflichtspielen auf. Zuletzt setzte es ein 2:2 gegen SC Verl, davor verlor die Mannschaft 0:1 gegen Alemannia Aachen. Düsseldorf traf in diesem Zeitraum sechsmal und ließ drei Gegentore zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Preußen MünsterUnentschiedenFortuna Düsseldorf
2
1
2
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
1
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
1
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
END
Deutschland 4
Preußen Münster badge
Preußen Münster
PRM
2
Fortuna Düsseldorf badge
Fortuna Düsseldorf
F95
0
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs datiert aus dem Februar 2026, als die Partie in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf 0:0 endete. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, zeigt sich ein ausgeglichenes Bild: Düsseldorf gewann zweimal, Münster zweimal, einmal trennten sich die Teams torlos. Alle vier jüngsten Begegnungen fanden in der 2. Bundesliga statt – lediglich ein älteres Duell aus dem Jahr 2006 stammt aus der vierten Liga.

Preußen Münster vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
98012611+1524
S
S
S
S
N
2
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
86022411+1318
S
S
S
S
N
3
RW EssenRW EssenESN
95311812+618
S
U
U
S
S
4
Hansa RostockHansa RostockHRO
94321717015
N
S
U
S
N
5
SaarbrückenSaarbrückenSAB
94232116+514
N
U
S
U
N
6
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
84131611+513
S
S
N
S
N
7
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
94141814+413
N
N
S
S
U
8
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
83321516-112
U
N
U
S
S
9
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
83231313011
N
S
N
U
S
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
832389-111
U
N
S
S
U
11
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
93241618-211
S
U
U
N
N
12
SC VerlSC VerlVEL
83231215-311
U
S
U
S
S
13
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
9243810-210
N
U
S
N
U
14
MeppenMeppenSVM
93151116-510
S
U
N
N
N
15
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
82241817+18
S
U
N
U
N
16
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
92251319-68
U
N
N
S
N
17
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
8224915-68
S
N
S
N
U
18
IngolstadtIngolstadtFCI
8224915-68
N
N
N
S
N
19
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
8224714-78
N
N
U
U
S
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
91261222-105
U
N
N
N
U
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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