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WM-Qualifikation
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Stadion Miejski, Warschau
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Lena Krey

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Albanien heute im Live Stream und live im TV?

Polen - Albanien
Polen
Albanien
WM-Qualifikation

Im Halbfinale der WM-Playoffs spielt Polen heute gegen Albanien. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Im heutigen WM-Playoff-Halbfinale am 26. März duellieren sich Polen und Albanien um den Einzug in die nächste Runde. Die Partie startet um 20.45 Uhr im PGE Narodowy Stadion.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt / überträgt Polen vs. Albanien heute im Live Stream und live im TV?

DAZNHier ansehen
DAZN übernimmt heute die Live-Berichterstattung für das Duell zwischen Polen und Albanien und bietet einen Livestream an. Auf dem linearen Kanal DAZN 2 ist die Partie zudem als Teil der großen Konferenzschaltung zu sehen. Am Mikrofon begleitet Korbinian Rundel das Geschehen.

Anstoßzeit Polen gegen Albanien

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA Playoff-Spiele
Stadion Miejski, Warschau

Polen vs. Albanien: Aufstellungen

Polen vs Albanien Voraussichtliche Aufstellungen

PolenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestALB
12
K. Grabara
14
J. Kiwior
5
J. Ziolkowski
4
T. Kedziora
2
M. Cash
10
P. Zielinski
13
J. Kaminski
17
B. Slisz
19
M. Skoras
20
S. Szymanski
9
R. Lewandowski
1
T. Strakosha
18
A. Ismajli
17
N. Aliji
4
E. Hysaj
6
B. Djimsiti
10
N. Bajrami
8
K. Asllani
20
Y. Ramadani
21
A. Hoxha
14
Q. Laci
22
A. Broja

4-2-3-1

ALBAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Urban

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Sylvinho

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Polen

Nachdem Polen in der Qualifikationsgruppe G hinter den Niederlanden auf dem zweiten Rang landete, blieb das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 verwehrt. Für sie führt der Weg zur Endrunde nun nur noch über die Playoffs. Um das große Ziel doch noch zu erreichen, sind zwei Siege in Folge Pflicht. Sollte heute der Erfolg gegen Albanien gelingen, stünde im entscheidenden Finale der Gewinner des Duells zwischen der Ukraine und Schweden als letzter Gegner fest.

News über Albanien

Ebenso wie der heutige Gegner landete auch Albanien in der Qualifikationsgruppe K auf dem zweiten Tabellenplatz. Hinter den souveränen Engländern sicherte sich das Team in einem engen Rennen hauchdünn vor Serbien den Einzug in diese Playoffs. 

WM-Qualifikation
Polen crest
Polen
POL
Albanien crest
Albanien
ALB

Form

POL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

ALB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

POL

Letzte 5 Spiele

ALB

4

Siege

0

Unentschieden

1

Sieg

7

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Polen vs Albanien: Die Tabellen

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