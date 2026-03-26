Im heutigen WM-Playoff-Halbfinale am 26. März duellieren sich Polen und Albanien um den Einzug in die nächste Runde. Die Partie startet um 20.45 Uhr im PGE Narodowy Stadion.

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Wer zeigt / überträgt Polen vs. Albanien heute im Live Stream und live im TV?

Anstoßzeit Polen gegen Albanien

Polen vs. Albanien: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 21 N. Zalewski Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Polen

DAZN übernimmt heute die Live-Berichterstattung für das Duell zwischen Polen und Albanien und bietet einen Livestream an. Auf dem linearen Kanal DAZN 2 ist die Partie zudem als Teil der großen Konferenzschaltung zu sehen. Am Mikrofon begleitet Korbinian Rundel das Geschehen.

Nachdem Polen in der Qualifikationsgruppe G hinter den Niederlanden auf dem zweiten Rang landete, blieb das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 verwehrt. Für sie führt der Weg zur Endrunde nun nur noch über die Playoffs. Um das große Ziel doch noch zu erreichen, sind zwei Siege in Folge Pflicht. Sollte heute der Erfolg gegen Albanien gelingen, stünde im entscheidenden Finale der Gewinner des Duells zwischen der Ukraine und Schweden als letzter Gegner fest.

News über Albanien

Ebenso wie der heutige Gegner landete auch Albanien in der Qualifikationsgruppe K auf dem zweiten Tabellenplatz. Hinter den souveränen Engländern sicherte sich das Team in einem engen Rennen hauchdünn vor Serbien den Einzug in diese Playoffs.

Form

Bilanz direkte Duelle

Polen vs Albanien: Die Tabellen

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