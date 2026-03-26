Wer zeigt / überträgt Polen vs. Albanien heute im Live Stream und live im TV?

Im heutigen WM-Playoff-Halbfinale am 26. März duellieren sich Polen und Albanien um den Einzug in die nächste Runde. Die Partie startet um 20.45 Uhr im PGE Narodowy Stadion.
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Anstoßzeit Polen gegen Albanien
Polen vs. Albanien: Aufstellungen
News über Polen
Nachdem Polen in der Qualifikationsgruppe G hinter den Niederlanden auf dem zweiten Rang landete, blieb das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 verwehrt. Für sie führt der Weg zur Endrunde nun nur noch über die Playoffs. Um das große Ziel doch noch zu erreichen, sind zwei Siege in Folge Pflicht. Sollte heute der Erfolg gegen Albanien gelingen, stünde im entscheidenden Finale der Gewinner des Duells zwischen der Ukraine und Schweden als letzter Gegner fest.
News über Albanien
Ebenso wie der heutige Gegner landete auch Albanien in der Qualifikationsgruppe K auf dem zweiten Tabellenplatz. Hinter den souveränen Engländern sicherte sich das Team in einem engen Rennen hauchdünn vor Serbien den Einzug in diese Playoffs.