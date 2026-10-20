Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und FC Barcelona beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Parc des Princes

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Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona ist live auf DAZN zu sehen. Den Live-Stream gibt es direkt über den Anbieter.

Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt den FC Barcelona im Parc des Princes zum Champions-League-Gruppenspiel – ein Duell, das in dieser Saison besondere Brisanz besitzt. Beide Klubs stehen in der Liga-Phase der Königsklasse an der Spitze und treffen aufeinander, wenn es am meisten zählt.

Luis Enrique und seine Mannschaft kommen mit breiter Brust in dieses Spiel. Fünf Pflichtspielsiege in Serie, darunter ein 4:2 gegen Manchester City in der Champions League und ein 1:3 bei Straßburg am vergangenen Wochenende, zeigen, dass PSG in beeindruckender Verfassung ist. Allerdings musste der Trainer zuletzt einräumen, dass sein Team ein echtes Problem vom Elfmeterpunkt hat – Ousmane Dembélé, Ferran Torres und Désiré Doué vergaben allesamt in den vergangenen Wochen vom Punkt.

Auf der anderen Seite reist Barcelona nach Paris mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft, die Real Betis am Wochenende mit 5:2 abgefertigt hat. Dani Olmo traf dabei nach einer Torflaute und sendete damit ein deutliches Signal in Richtung der beiden Topklubs, denen er nun gegenübersteht.

Doch Hansi Flick muss diese Partie ohne wichtige Defensivspieler angehen. Eric Garcia fehlt ebenso wie Jules Koundé, der als ernsthafter Zweifelfall gilt. Für PSG fällt Nuno Mendes nach einer Oberschenkelverletzung aus – ein Verlust, der die linke Seite der Pariser empfindlich schwächt.

Das direkte Aufeinandertreffen der beiden aktuell stärksten Teams der Champions-League-Liga-Phase verspricht ein Spiel auf höchstem Niveau. Alle Informationen, wo und wie man die Partie live verfolgen kann, gibt es weiter unten.





Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Form

PSG ist in bestechender Form und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Die Pariser erzielten dabei 15 Tore und kassierten nur sechs. Zuletzt bezwang die Mannschaft Straßburg auswärts mit 3:1, zuvor gelang ein 4:2-Erfolg bei Manchester City in der Champions League.

Auch Barcelona präsentiert sich in makelloser Verfassung mit fünf Siegen aus den letzten fünf Partien. Die Katalanen trafen dabei 19-mal und ließen nur neun Gegentore zu. Das jüngste Ergebnis war das 5:2 gegen Real Betis; zuvor schlug Barcelona Galatasaray in der Champions League mit 4:1.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Oktober 2025 in der Champions League statt – Barcelona gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen PSG. In den fünf erfassten Direktbegegnungen gewann PSG dreimal, Barcelona zweimal. PSG erzielte dabei insgesamt 14 Tore, Barcelona kam auf sechs Treffer.

Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona: Die Tabellen

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