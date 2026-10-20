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Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Paris Saint-Germain - FC Barcelona
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In der Champions League spielt Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und FC Barcelona beginnt am 20.10.2026, 21:00.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen FC Barcelona

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Champions League - Spielwoche 3
Parc des Princes

Wer zeigt / überträgt Paris Saint-Germain vs FC Barcelona heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona ist live auf DAZN zu sehen. Den Live-Stream gibt es direkt über den Anbieter.

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Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona: Spielvorschau

Paris Saint-Germain empfängt den FC Barcelona im Parc des Princes zum Champions-League-Gruppenspiel – ein Duell, das in dieser Saison besondere Brisanz besitzt. Beide Klubs stehen in der Liga-Phase der Königsklasse an der Spitze und treffen aufeinander, wenn es am meisten zählt.

Luis Enrique und seine Mannschaft kommen mit breiter Brust in dieses Spiel. Fünf Pflichtspielsiege in Serie, darunter ein 4:2 gegen Manchester City in der Champions League und ein 1:3 bei Straßburg am vergangenen Wochenende, zeigen, dass PSG in beeindruckender Verfassung ist. Allerdings musste der Trainer zuletzt einräumen, dass sein Team ein echtes Problem vom Elfmeterpunkt hat – Ousmane Dembélé, Ferran Torres und Désiré Doué vergaben allesamt in den vergangenen Wochen vom Punkt.

Auf der anderen Seite reist Barcelona nach Paris mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft, die Real Betis am Wochenende mit 5:2 abgefertigt hat. Dani Olmo traf dabei nach einer Torflaute und sendete damit ein deutliches Signal in Richtung der beiden Topklubs, denen er nun gegenübersteht.

Doch Hansi Flick muss diese Partie ohne wichtige Defensivspieler angehen. Eric Garcia fehlt ebenso wie Jules Koundé, der als ernsthafter Zweifelfall gilt. Für PSG fällt Nuno Mendes nach einer Oberschenkelverletzung aus – ein Verlust, der die linke Seite der Pariser empfindlich schwächt.

Das direkte Aufeinandertreffen der beiden aktuell stärksten Teams der Champions-League-Liga-Phase verspricht ein Spiel auf höchstem Niveau. Alle Informationen, wo und wie man die Partie live verfolgen kann, gibt es weiter unten.


Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
page.match.formation.title
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosL. DigneL. DigneVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizDésiré DouéDésiré DouéK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaOusmane DembéléOusmane DembéléJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinJ. CanceloJ. CanceloP. CubarsiP. CubarsiX. EspartX. EspartL. YamalL. YamalPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonD. OlmoD. OlmoRaphinhaRaphinha
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-3-3
Paris Saint-Germain

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • Luis Enrique
  • H. Flick

Form

PSG

PSG - Form

B29
S0-1
OM
S1-2
LEM
S3-1
MCI
S2-4
STR
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAR

BAR - Form

SAN
S7-2
SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
Tor erzielt (kassiert)
22/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

PSG ist in bestechender Form und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Die Pariser erzielten dabei 15 Tore und kassierten nur sechs. Zuletzt bezwang die Mannschaft Straßburg auswärts mit 3:1, zuvor gelang ein 4:2-Erfolg bei Manchester City in der Champions League.

Auch Barcelona präsentiert sich in makelloser Verfassung mit fünf Siegen aus den letzten fünf Partien. Die Katalanen trafen dabei 19-mal und ließen nur neun Gegentore zu. Das jüngste Ergebnis war das 5:2 gegen Real Betis; zuvor schlug Barcelona Galatasaray in der Champions League mit 4:1.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Paris Saint-GermainUnentschiedenFC Barcelona
3
1
1
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
END
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
END
Champions League
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
END
13Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand im Oktober 2025 in der Champions League statt – Barcelona gewann damals zu Hause mit 2:1 gegen PSG. In den fünf erfassten Direktbegegnungen gewann PSG dreimal, Barcelona zweimal. PSG erzielte dabei insgesamt 14 Tore, Barcelona kam auf sechs Treffer.

Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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